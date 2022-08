La Germania vede nero

Anche le prospettive economiche per la Germania si sono fatte cupe a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia e delle interruzioni della catena di approvvigionamento nelle filiere internazionali. Ad affermarlo è il rapporto mensile diffuso dal ministero delle Finanze guidato dall’ultraliberista Cristian Lindner. “Le prospettive per un ulteriore sviluppo dell’economia sono attualmente notevolmente fosche”, riporta il rapporto del ministero, aggiungendo che la situazione è caratterizzata da “un alto grado di incertezza”.

“Le forniture di gas significativamente inferiori dalla Russia, gli aumenti costantemente elevati dei prezzi dell’energia e, sempre più, altri beni, nonché le interruzioni della catena di approvvigionamento più lunghe del previsto, anche in connessione con la politica cinese zero-Covid, stanno pesando pesantemente su lo sviluppo dell’economia”, si legge nel rapporto.

Il presidente della Bundesbank Joachim Nagel prevede un tasso di inflazione superiore all’8% per la Germania per l’intero 2022 secondo l’indicatore europeo (IPCA). Nei mesi autunnali è persino possibile un tasso di inflazione del dieci per cento. “I tassi di inflazione a due cifre sono stati misurati l’ultima volta in Germania più di settant’anni fa”, ha detto Nagel al quotidiano Rheinische Post in un’intervista.

Secondo Nagel, anche il prossimo anno l’inflazione potrebbe essere più forte di quanto si pensasse. È probabile che la carenza di forniture e le tensioni geopolitiche continuino, ha affermato. “C’è una probabilità crescente che l’inflazione sarà più alta di quanto previsto in precedenza e che avremo una media di un sei prima della virgola decimale l’anno prossimo”, ha affermato. Le ultime proiezioni della Bundesbank ipotizzano un tasso del 4,5% in Germania per il 2023.

L’Istituto di statistica tedesco Destatis, rileva come i prezzi alla produzione, che vengono ritenuti un decisivo indicatore anticipatore dell’inflazione, hanno registrato i loro aumenti più alti sia nel mese che a livello annuale a luglio, guidati principalmente dagli elevati prezzi dell’energia. I prezzi dell’energia nel complesso sono aumentati del 105 per cento rispetto a luglio, principalmente a causa dell’aumento del gas naturale e dell’elettricità, riferisce l’istituto.

Secondo la BDEW, società tedesca dell’energia, complessivamente, nella prima metà del 2022 sono stati consumati 497 miliardi di kilowattora (miliardi di kWh) di gas naturale, il 14,7% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Uno dei motivi è il clima notevolmente più mite rispetto alla primavera del 2021, poiché il gas viene utilizzato principalmente per il riscaldamento. Ma anche al netto degli influssi della temperatura, il consumo di gas naturale nella prima metà dell’anno era ancora di circa l’8% al di sotto del valore della prima metà del 2021. L’alto livello dei prezzi, in particolare, ha ridotto la domanda. Ma possono aver contribuito anche la recessione economica o gli effetti di risparmio motivati ​​personalmente. Il calo di giugno è stato particolarmente evidente. Il consumo di gas rettificato qui è stato del 22,6%, quasi un quarto in meno rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.

20 Agosto 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO