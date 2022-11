Come l’Europa sta affrontando le sue crisi energetiche

Una risposta multiforme da parte dell’Europa ha finora impedito che i problemi energetici creassero una diffusa destabilizzazione sociale ed economica. Ma con l’inverno alle porte, la crisi è tutt’altro che finita e i rischi stanno peggiorando.

Sebbene i prezzi dell’energia in Europa siano leggermente diminuiti negli ultimi mesi, lo stress continua a crescere in un continente che da tempo dipende dall’accesso all’energia russa a basso costo.

Dal Belgio alla Repubblica Ceca si sono tenute proteste per gli alti costi dell’energia. La carenza di carburante ha provocato lunghe code per acquistare la benzina nelle stazioni di servizio in Francia. Il movimento Don’t Pay UK ha esortato i cittadini britannici a intraprendere uno “sciopero delle bollette” rifiutandosi di pagare le bollette energetiche fino a quando i prezzi di gas ed elettricità non saranno ridotti a un “livello accessibile”. I prezzi notevolmente alti dell’energia in Europa hanno anche alimentato le proteste per il cambiamento climatico in tutto il continente.

I governi europei hanno fatto ricorso a diverse misure per gestire la crisi. Dopo che l’UE ha vietato le importazioni di carbone russo, in Polonia sono state ridotte le norme sul carbone, il che ha portato all’apertura di miniere di carbone illegali nel Paese. I pacchetti di aiuti, come l’iniziativa dell’Austria da 1,3 miliardi di euro, mirano ad aiutare le aziende alle prese con i crescenti costi energetici. Il Regno Unito “ha fissato un tetto al prezzo delle bollette energetiche medie delle famiglie a 2.500 sterline (2.770 dollari) all’anno per due anni a partire da ottobre” e a settembre ha annunciato un tetto all’energia per unità di misura per le imprese, gli enti di beneficenza e le ONG.

Dall’inizio dell’anno l’Italia ha dimostrato una notevole capacità di diversificare le proprie importazioni di energia dalla Russia per ridurre la propria dipendenza dal Cremlino. Sotto l’ex premier Silvio Berlusconi, l’Italia ha iniziato ad aumentare la sua dipendenza dall’energia russa, un processo che è continuato anche dopo la sua sconfitta elettorale nel 2011 e l’annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014.

Questa dipendenza si è interrotta bruscamente dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022. Ad aprile l’Italia ha firmato accordi per il gas naturale con l’Egitto e l’Algeria e ha avuto ulteriori colloqui con la Repubblica del Congo e l’Angola per le forniture energetiche. A giugno, inoltre, l’Italia ha acquistato altre due navi per il gas naturale liquefatto (GNL), che si aggiungono ai tre terminali GNL che già gestisce, per diversificare ulteriormente le sue forniture di gas naturale (in breve, gas).

Non tutti i Paesi, tuttavia, hanno eguagliato il successo dell’Italia nella diversificazione delle importazioni di energia. La Francia ha dichiarato di voler limitare gli aumenti dei prezzi dell’energia elettrica e del gas per le famiglie al 15% nel 2023. Ma poiché più della metà dei 56 reattori nucleari francesi sono stati fermati per manutenzione (la siccità estiva in Europa ha impedito anche il funzionamento dei sistemi di raffreddamento ad acqua delle centrali nucleari francesi), la Francia si troverà a lottare con l’aumento dei costi energetici e a mantenere il suo tradizionale ruolo di esportatore di elettricità verso altri Paesi europei.

Come altri Paesi europei, la Germania ha scelto di nazionalizzare alcune delle sue principali compagnie energetiche, come Uniper a settembre. In ottobre, il governo tedesco ha proposto un’iniziativa di sussidi energetici per 200 miliardi di euro. Con lo stoccaggio del gas che dovrebbe raggiungere il 95% della capacità entro novembre, la Germania si è anche dotata di una protezione significativa.

Tuttavia, la Germania non dispone di infrastrutture per il GNL e rimane vulnerabile se la Russia interrompe completamente il gas attraverso i gasdotti. Attualmente, la Germania si trova al secondo livello del piano di emergenza per il gas a tre livelli, con l’ultima fase che prevede l’intervento diretto del governo nella distribuzione e nel razionamento del gas.

Poiché la Germania fornisce il maggior contributo finanziario all’UE, la sua vulnerabilità economica ha implicazioni preoccupanti per il resto del blocco. Oltre a soffrire per la carenza di gas, i Paesi dell’Europa centrale “subiranno anche gli effetti del razionamento del gas nel settore industriale tedesco, data la loro integrazione nelle catene di approvvigionamento tedesche”. Questa incertezza ha frenato gli investimenti nella regione, aggravando ulteriormente i problemi economici dell’Europa.

Questi problemi hanno sottolineato la percezione che, mentre il carbone russo è stato relativamente facile da bandire in Europa e il petrolio russo è in fase di lento abbandono, il gas naturale russo rimane troppo importante per il mix energetico del continente per essere evitato completamente.

Decine di navi che trasportano GNL sono rimaste bloccate al largo delle coste europee, poiché gli impianti “che riconvertono il combustibile marittimo in gas stanno operando al limite massimo”. I prezzi elevati del gas hanno portato alla chiusura di industrie chiave in Europa che dipendono da questa fonte di energia, scatenando il timore di una “deindustrializzazione incontrollata”.

Oltre alle strategie nazionali, i Paesi europei hanno intrapreso iniziative collettive per affrontare la crisi energetica. Il 27 settembre, Norvegia, Danimarca e Polonia hanno inaugurato ufficialmente il Baltic Pipe per rifornire la Polonia di gas naturale. Il 1° ottobre, Grecia e Bulgaria hanno avviato l’esercizio commerciale del gasdotto Interconnector Greece-Bulgaria (IGB), che funge da ulteriore collegamento al progetto del Corridoio meridionale del gas, sostenuto dall’Occidente, per portare il gas naturale dall’Azerbaigian all’Europa.

Il 13 ottobre, la Francia ha iniziato a inviare gas naturale alla Germania per la prima volta, sulla base di un accordo in base al quale “la Germania avrebbe generato più elettricità per rifornire la Francia nei momenti di picco dei consumi”. Il 30 settembre il Consiglio europeo ha dichiarato che gli Stati dell’UE attueranno “un obiettivo volontario di riduzione complessiva del 10% del consumo lordo di elettricità e un obiettivo obbligatorio di riduzione del 5% del consumo di elettricità nelle ore di punta”.

Inoltre, l’UE continua a discutere l’imposizione di un tetto al prezzo del gas russo destinato all’UE e il 2 settembre i Paesi del G7 e i loro alleati hanno concordato di applicare un tetto al prezzo del greggio e dei prodotti petroliferi russi rispettivamente nel dicembre 2022 e nel febbraio 2023.

La Germania, tuttavia, ha criticato la “proposta di fissare un tetto al prezzo di tutte le importazioni di gas nell’UE”, affermando che l’UE non ha l’autorità per farlo ed esprimendo il timore che i fornitori di gas vendano semplicemente il gas ad altri Paesi. Anche la Norvegia, tradizionalmente il secondo fornitore di gas in Europa dopo la Russia, ha dichiarato che non accetterà un tetto al gas, mentre la Russia ha affermato che non venderà petrolio o gas ai Paesi che lo faranno. Le conseguenti restrizioni nell’approvvigionamento energetico farebbero probabilmente aumentare ulteriormente i prezzi.

Anche i Paesi europei rimangono legati ai propri interessi, minando ulteriormente la cooperazione multilaterale. La Croazia, ad esempio, ha annunciato di voler vietare le esportazioni di gas naturale a settembre. Molti Paesi europei hanno criticato il piano di sovvenzioni da 200 miliardi di euro previsto dalla Germania per timore che “possa innescare squilibri economici nel blocco”. Nel frattempo, l’11 ottobre la Germania ha dichiarato che non avrebbe sostenuto un’emissione di debito comune dell’UE, accettando solo successivamente le misure a causa delle pressioni esercitate dai suoi alleati europei.

A settembre, il Regno Unito ha accusato l’UE di aver fatto aumentare i prezzi dell’energia britannica interrompendo la cooperazione energetica dopo la Brexit. Anche gli Stati Uniti e la Norvegia sono stati additati dai membri dell’UE per aver tratto profitto dall’attuale crisi energetica.

I diversi livelli di vulnerabilità hanno portato alcuni Paesi europei a rompere con la norma continentale e a negoziare con la Russia. La Serbia, che non fa parte della NATO o dell’UE, ha firmato il proprio accordo sul gas naturale con la Russia a maggio, mentre l’Ungheria ha attirato le ire degli alleati occidentali firmando il proprio accordo sul gas con la Russia ad agosto. L’Ungheria è stata tra i primi Paesi europei ad accettare di acquistare il gas naturale russo in rubli, stabilizzando la valuta russa in seguito alle sanzioni imposte all’economia russa. Se la crisi dovesse peggiorare considerevolmente, altri Paesi potrebbero seguirne l’esempio.

Con il protrarsi della crisi energetica europea, molti Paesi del mondo sono diventati sempre più diffidenti. La domanda europea di GNL e la disponibilità a pagare un premio hanno fatto sì che i fornitori si rivolgessero sempre più al continente.

Sebbene concorrenti ricchi come la Corea del Sud e il Giappone siano riusciti a contrastare la concorrenza europea per il GNL, ciò ha causato carenze altrove. Il Bangladesh e il Pakistan, ad esempio, hanno faticato a garantire le loro tradizionali importazioni di GNL dall’inizio dell’invasione russa. I blackout in questi Paesi sono aumentati, inducendoli a ricorrere ad alternative energetiche ad alta intensità di carbonio e stimolando nuovi colloqui con la Russia sulle importazioni di GNL e sullo sviluppo di reti di gasdotti per la fornitura di gas naturale all’Asia.

L’esposizione decennale dell’Europa all’energia russa significa che l’attuale crisi energetica persisterà per anni. Anche se si prevede un inverno relativamente mite, il superamento di questa crisi energetica richiederà cooperazione e sacrifici tra gli Stati europei, soprattutto se la guerra in Ucraina dovesse aggravarsi ulteriormente. Mentre la solidarietà dell’Occidente sarà messa alla prova, i Paesi più poveri e vulnerabili dal punto di vista energetico continueranno a essere vittime delle conseguenze dell’invasione russa dell’Ucraina.

Questo articolo è stato prodotto da Globetrotter.

*John P. Ruehl è un giornalista australiano-americano che vive a Washington, D.C. È redattore di Strategic Policy e collaboratore di numerose altre pubblicazioni di affari esteri. Attualmente sta ultimando un libro sulla Russia che sarà pubblicato nel 2022.

1 Novembre 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO