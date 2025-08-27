Come costringere il Fondo Monetario Internazionale a pensare

Quando imparerà a pensare il Fondo Monetario Internazionale (FMI)? Nel corso della sua storia ultraottantennale, l’FMI ha pubblicato oltre quindicimila rapporti. Eppure, se si scarica uno qualsiasi di questi rapporti dal suo sito web, è probabile sapere cosa dice ancor prima di averlo letto.

I rapporti sono così generici che non serve nemmeno chiedere a ChatGPT di creare un modello: ogni documento è un modello per il successivo. Sono così ripetitivi…

L’8 luglio 2025, l’FMI ha pubblicato un breve post sul blog intitolato “Come stabilizzare il debito dell’Africa“. Il blog è lungo solo tre pagine (una pagina in meno del rapporto su cui si basa).

Ma anche nella sua brevità, ripete gli assiomi che l’FMI ha sviluppato fin dalla fondazione del suo Dipartimento Africano, il 10 aprile 1961. Nonostante le avvertenze che affermano che la valutazione nel rapporto si basa su “nuovi dati“, il rapporto è essenzialmente vecchio vino cattivo in botti nuove. I suoi assiomi sono i seguenti:

Tutti i cinquantaquattro paesi del continente africano possono stabilizzare il proprio debito seguendo la stessa ricetta. Non c’è bisogno di disaggregare i paesi, nonostante i grandi set di dati, e di esaminare le differenze tra di essi per comprendere i vari fattori che influenzano i loro percorsi di sviluppo. Una sola Toyota Land Cruiser va bene per tutte le strade africane. Non c’è motivo per cui i ricchi obbligazionisti e altri creditori accettino una ristrutturazione del debito. “Contrariamente alla percezione“, sostengono, “i paesi della regione sono spesso riusciti a stabilizzare o ridurre il proprio debito senza una ristrutturazione del debito“. Pertanto, non c’è ragione di sostenere la remissione del debito (giubileo), la riprogrammazione o le conversioni (prepagamenti o riacquisti). Ciò che è dovuto deve essere pagato. Il consolidamento di bilancio, o l’austerità da parte dello Stato, è molto meglio per la riduzione o la stabilizzazione del debito di una maggiore crescita economica, sebbene avere entrambi i processi in atto sia l’ideale. La stabilizzazione del debito è “più probabile quando è presente un accordo sostenuto dal FMI“, in altre parole, se il FMI impone il ciclo austerity-debito, i tassi del debito possono essere stabilizzati. Infine, è la stabilizzazione del debito l’obiettivo per gli stati africani, non lo sviluppo. Hanno bisogno di stabilizzare, nemmeno di cancellare, il loro debito.

Questi cinque assiomi sono presentati come fatti, quando invece sono finzione. Ad esempio, attenti studiosi dello sviluppo africano, da Samir Amin a Thandika Mkandawire, hanno messo in guardia contro il tipo di ampie generalizzazioni di cui l’FMI è così affezionato.

In secondo luogo, l’affermazione che sia possibile raggiungere la “stabilizzazione del debito” senza una ristrutturazione si basa sull’argomento fallace secondo cui i paesi africani possono crescere per uscire dal debito – una quasi-impossibilità data la copiosa letteratura sull’debt overhang (ovvero gli evidenti effetti negativi del debito sulla crescita).

Il terzo assioma, che privilegia l’austerità rispetto alla crescita, non regge di fronte alla logica e all’evidenza empirica. La crescita, per definizione, richiede l’opposto dell’austerità (cioè una politica fiscale espansiva) e le prove empiriche mostrano che l’austerità ha portato a tragedie della crescita in Africa.

Questo senza considerare l’enorme tributo umano che decenni di austerità ispirata dal FMI hanno inflitto alle popolazioni dell’Africa e del Sud del mondo più in generale.

Per quanto riguarda il quarto assioma, e come dimostriamo in un recente rapporto del Tricontinental: Institute for Social Research, gli “accordi sostenuti dal FMI” sono la fonte della permanente crisi del debito in Africa. Ad esempio, uno studio recente sullo Zambia mostra che la condizionalità del FMI di due decenni fa ha gettato i semi che hanno portato all’attuale crisi del debito dello Zambia.

In altre parole, “l’FMI non combatte gli incendi finanziari ma li alimenta con la benzina“.

Il quinto e ultimo assioma va contro decenni di pianificazione dello sviluppo in Africa e decenni di studi relativi che mostrano chiaramente come la ricerca dello sviluppo continui a essere una preoccupazione primaria degli stati africani.

Il fatto che il blog del FMI sbagli così tanto non sorprende, visti i suoi autori. Il blog è scritto da tre economisti dello staff del FMI, ciascuno formato in Occidente senza una sostanziale esperienza nel continente africano: Athene Laws (dalla Nuova Zelanda, PhD a Cambridge), Thibault Lemaire (dalla Francia, PhD alla Sorbona) e Nikola Spatafora (italiano, PhD a Yale). Sia Lemaire che Spatafora lavorano nel Dipartimento Africano del FMI con sede a Washington, DC.

Un’ampia letteratura mostra ormai come la mancanza di radicamento nei contesti locali spieghi la natura deludente delle scienze sociali occidentali sull’Africa. Purtroppo, gli autori del blog del FMI dimostrano ancora una volta le insidie dello scrivere da lontano.

Il problema non è solo la finestra di credito a breve termine del FMI, che ovviamente arriva con condizionalità; è anche con la visione del mondo del FMI, che suggerisce che nulla si può fare riguardo al debito se non perseguire una futile strategia di crescita nel contesto di un debito profondo.

La teoria del FMI si limita all’austerità e al debito permanente, niente di più. Ma c’è un’altra teoria, alcuni dei cui punti devono essere seriamente dibattuti:

Dobbiamo discutere l’importanza della cancellazione del debito, ovvero il far pagare i ricchi detentori di obbligazioni che decidono di investire ma si rifiutano di sopportare l’esito di un rischio al ribasso. Una conversazione seria richiede di discutere la sovranità sulle materie prime e la corretta regolamentazione delle multinazionali. Si deve fare spazio per discutere l’integrazione finanziaria, l’uso di valute regionali o locali per riconciliare gli squilibri commerciali e la necessità di costruire piattaforme regionali per il commercio e la finanza per lo sviluppo. Dobbiamo costruire banche di sviluppo sovrane, ancorate alle ricchezze di materie prime del continente, che siano di proprietà di istituzioni regionali pubbliche piuttosto che controllate dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. La costruzione di capacità industriale e di infrastrutture di alta qualità deve essere una priorità per il continente africano.

Questi sono alcuni punti razionali e tangibili per una nuova teoria dello sviluppo che cerchi il genuino progresso del benessere delle persone e non la mera stabilizzazione del debito. Questo è qualcosa che la teoria del FMI non riconosce, ma è ciò che una teoria dello sviluppo per l’Africa deve porre al suo centro.

* da Globetrotter

