I sette miliardari più ricchi sono tutti magnati dei media

L’acquisto della CNN da parte di Larry Ellison, fedelissimo di Trump e collaboratore della CIA, sembra imminente e segna l’ultima avventura nel mondo dei media per il secondo individuo più ricco del mondo. Ma Ellison non è il solo. Infatti, i sette individui più ricchi del mondo sono ora tutti potenti magnati dei media, che controllano ciò che il mondo vede, legge e sente, segnando un nuovo capitolo nel controllo oligarchico sulla società e sferrando un altro colpo alla stampa libera e indipendente e alla diversità di opinione.

Monopolio dei media

Paramount Skydance, un’azienda di proprietà di Ellison, è in prima fila per l’acquisto di Warner Brothers Discovery, un conglomerato che controlla giganteschi studi cinematografici e televisivi, servizi di intrattenimento su piattaforma come HBO Max e Discovery+, franchise come DC Comics e reti televisive come HBO, TNT, Discovery Channel, TLC, Food Network e CNN. Questo vantaggio è dovuto in gran parte alla vicinanza di Ellison al presidente Trump, che alla fine dovrà firmare un accordo del genere.

Ellison ha già parlato con alti funzionari della Casa Bianca della possibilità di eliminare i conduttori della CNN e i contenuti che Trump, a quanto pare, non gradisce, tra cui le conduttrici Erin Burnett e Brianna Keilar. È questa volontà di riorientare completamente la direzione politica della rete che lo ha reso l’acquirente preferito della Casa Bianca per Warner Brothers Discovery. A quanto pare, è così ricco da potersi permettere di pagare in contanti.

Ellison, il cui patrimonio netto ammonta a ben 278 miliardi di dollari (240 miliardi di euro), ultimamente si è dato alla pazza gioia per gli investimenti nei media. All’inizio di quest’anno, ha fornito i fondi a Skydance per l’acquisto di Paramount Global, un altro gigantesco conglomerato che controlla prodotti come CBS, BET, MTV, Comedy Central, Nickelodeon, Paramount Streaming e Showtime.

Subito dopo essere stato nominato amministratore delegato di CBS News, il figlio di Larry, David, ha iniziato a riorientare drasticamente la prospettiva politica della rete, licenziando personale, spingendola a diventare pro-Trump e nominando Bari Weiss, autodefinitasi “fanatica Sionista”, come caporedattrice.

La famiglia Ellison, tuttavia, è tutt’altro che finita. A settembre, il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo che approva una proposta per forzare la vendita della piattaforma di social media TikTok a un consorzio americano guidato da Oracle, azienda tecnologica di proprietà di Ellison.

In base all’accordo pianificato, Oracle supervisionerà la sicurezza e le operazioni della piattaforma, dando al secondo uomo più ricco del mondo il controllo effettivo sulla piattaforma, che oltre il 60% degli americani sotto i trent’anni utilizza per notizie e intrattenimento. Lo stesso Trump ha dichiarato di essere estremamente soddisfatto che Oracle avrebbe preso il controllo della piattaforma. “È di proprietà di americani, e di americani molto sofisticati”, ha affermato.

L’improvvisa avventura della famiglia Ellison nel mondo dei media e delle comunicazioni ha scioccato molti, con personalità di spicco del mondo dei media che hanno lanciato l’allarme. Dan Rather, conduttore di lunga data della CBS News, ha avvertito che “dobbiamo tutti preoccuparci dell’accorpamento di enormi miliardari che stanno prendendo il controllo di quasi tutte le principali testate giornalistiche“.

“È un momento particolarmente difficile per chiunque lavori alla CBS News“, ha affermato, citando le pressioni per cambiare la copertura mediatica e renderla più pro-Trump. “Penso che se gli Ellison dovessero acquistare la CNN, cambierebbe la CNN per sempre e potrebbe essere un’altra ferita molto grave per la CBS News“, ha concluso.

L’acquisizione dei miliardari

Rather ha ragione. Nessun altro periodo nella storia ha visto un’acquisizione così rapida e schiacciante dei nostri mezzi di comunicazione da parte della classe dei miliardari, un fatto che solleva interrogativi difficili sulla libertà di parola e sulla diversità di opinione.

Oggi, i sette individui più ricchi del mondo sono tutti importanti magnati dei media, il che conferisce loro uno straordinario controllo sui nostri media e sulla piazza pubblica, consentendo loro di stabilire programmi e reprimere forme di espressione che non approvano. Questo include critiche nei loro confronti e nei loro patrimoni, nel sistema economico in cui viviamo e nelle azioni dei governi degli Stati Uniti e di Israele.

Con una fortuna di oltre 480 miliardi di dollari (414 miliardi di euro), Elon Musk è la persona più ricca della storia mondiale e si prevede che, entro il prossimo decennio, diventerà il primo triliardario del pianeta. Nel 2022, Musk ha acquistato Twitter, con un’operazione del valore di circa 44 miliardi di dollari (38 miliardi di euro). Il magnate della tecnologia di origine sudafricana ha rapidamente trasformato la piattaforma in un veicolo per promuovere le sue politiche di estrema destra.

Nel 2024, ad esempio, è stato una figura chiave nel promuovere un tentativo di rovesciare il presidente venezuelano Nicolás Maduro, diffondendo disinformazione sulle elezioni del Paese e persino minacciando Maduro con un futuro nel famigerato Campo di Prigionia di Guantanamo.

Ha anche riscritto pubblicamente il suo chatbot (programma informatico che simula una conversazione umana) di Intelligenza Artificiale generativa, Grok, in diverse occasioni, in modo che fornisse risposte più conservatrici alle domande degli utenti. Uno dei risultati di ciò è stato che Grok ha iniziato a elogiare Adolf Hitler.

Musk ha superato Jeff Bezos l’anno scorso, diventando l’uomo più ricco del mondo. E come Musk, il fondatore e amministratore delegato di Amazon ha fatto diverse mosse nel mondo dei media. Nel 2013, ha acquistato il Washington Post per 250 milioni di dollari (215,6 milioni di euro) e ha rapidamente iniziato a esercitare la sua influenza sul quotidiano, licenziando scrittori anti-apparato e assumendo editorialisti favorevoli alla guerra. Questo è avvenuto pochi mesi dopo aver acquisito una quota di minoranza di Business Insider (ora rinominato Insider).

Un anno dopo, nel 2014, Amazon ha pagato quasi un miliardo di dollari (862,4 milioni di euro) per acquistare Twitch, una piattaforma di sport e intrattenimento che serve circa 7 milioni di emittenti mensili. Amazon possiede anche una vasta gamma di altre iniziative mediatiche, tra cui lo studio cinematografico MGM, la piattaforma di audiolibri Audible e il sito Web di contenuti cinematografici, televisivi IMDB.

Il miliardario francese Bernard Arnault, nel frattempo, ha acquisito ampie fasce delle testate giornalistiche del suo Paese. Il presidente del conglomerato del lusso Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) e settimo uomo più ricco del mondo ora siede a capo di un impero mediatico che include quotidiani come Le Parisien e Les Echoes, riviste come Paris Match e Challenges, nonché Radio Classique.

I restanti tre individui che completano la classifica dei primi 7 devono la loro ricchezza principalmente ai loro imperi mediatici. I co-fondatori di Google Sergey Brin e Larry Page hanno un patrimonio complessivo di oltre mezzo trilione di dollari (431,3 miliardi di euro). Google è diventata la forza dominante nell’attuale economia dell’alta tecnologia è anche un attore importante nei social media, avendo acquisito YouTube nel 2006 per 1,65 miliardi di dollari (1,4 miliardi di euro). Il 35% degli americani utilizza la piattaforma video come fonte primaria di notizie.

Mark Zuckerberg, nel frattempo, deve la sua fortuna di 203 miliardi di dollari (175 miliardi di euro) alle sue iniziative nei social media e nella tecnologia, tra cui Facebook, Instagram e WhatsApp. Come YouTube, le aziende di Zuckerberg sono attori importanti nel panorama dell’informazione moderna, con il 38%, il 20% e il 5% degli americani che si affidano a Facebook, Instagram e WhatsApp per le proprie notizie e opinioni.

Portavoci Maga (Rendiamo l’America di Nuovo Grande)

Molti di questi ricchi individui hanno unito le forze con il Presidente Trump, nel tentativo di sostenere le politiche repubblicane e promuovere una visione del mondo conservatrice. Tra questi, spicca la famiglia Ellison, che ha rapidamente annunciato cambiamenti significativi come CBS News, promettendo una copertura “imparziale” e “prospettive ideologiche più variegate”, ampiamente interpretate come uno spostamento verso una copertura di destra pro-Trump.

Larry Ellison ha opinioni profondamente conservatrici ed è diventato uno dei principali donatori e raccoglitori di fondi per il Partito Repubblicano, nonché un confidente di Trump. Infatti, una fonte interna a Trump, notando la sua influenza, si è spinta fino a definire Ellison il “Presidente ombra degli Stati Uniti“.

Musk, ovviamente, ha pubblicamente trasformato Twitter in una piattaforma dominata dai conservatori ed è stato un membro non ufficiale del gabinetto di Trump, diventando di fatto il capo del Dipartimento per l’Efficienza Governativa.

Zuckerberg ha anche adottato una serie di misure per allineare le sue piattaforme al movimento MAGA, tra cui il licenziamento della sua squadra di verificatori dei fatti (ampiamente associato alla politica liberale) e la priorità a quella che lui chiama “libertà di parola“. Il personale di moderazione dei contenuti, ha affermato l’amministratore delegato di Meta, verrebbero trasferiti dalla California al Texas, “dove c’è meno preoccupazione per la parzialità dei nostri moderatori“.

Zuckerberg ha sostituito il presidente degli affari globali di Meta, l’ex vice primo ministro liberaldemocratico del Regno Unito, Nick Clegg, con l’eminente repubblicano Joel Kaplan, che è stato capo del personale di George W. Bush. Ha anche nominato Dana White, amministratore delegato dell’Ultimate Fighting Championship (Campionato di Combattimento Definitivo) e stretto alleato di Trump, nel consiglio di amministrazione di Meta, nonostante la sua totale mancanza di esperienza in materia.

Molte di queste misure sono state probabilmente adottate in risposta alla minaccia di Trump di imprigionare Zuckerberg “per il resto della sua vita” se avesse fatto qualcosa per “imbrogliarlo” impedendogli di vincere le elezioni presidenziali del 2024. Zuckerberg incontrò successivamente Trump a Mar-a-Lago e, insieme a Bezos e altri magnati della tecnologia, donò 1 milione di dollari (864.500 euro) al fondo per l’insediamento di Trump.

Bezos, nel frattempo, adottò misure simili al Washington Post, annunciando che il giornale non avrebbe più pubblicato opinioni scettiche sul capitalismo. “Scriveremo ogni giorno a sostegno della difesa di due pilastri: le libertà personali e il libero mercato“, scrisse Bezos, sottolineando che i lettori che desiderassero conoscere punti di vista alternativi possono trovarli su “internet“.

La decisione fu ampiamente considerata un grande cambiamento e provocò l’opposizione pubblica dei dipendenti del Post. “Oggi Jeff Bezos ha invaso massicciamente la sezione opinioni del Washington Post“, ha dichiarato Jeff Stein, giornalista economico di punta del quotidiano. “Questo chiarisce che opinioni dissenzienti non saranno pubblicate né tollerate lì“.

La mossa ha rappresentato un vero e proprio capovolgimento di fronte da parte di Bezos, che in passato aveva definito Trump una “minaccia alla democrazia“. Eppure, nel gennaio 2025, sedeva accanto a Zuckerberg, Musk e Arnault in posizioni di rilievo alle spalle di Trump durante il suo insediamento.

Considerando la sua nazionalità, Arnault ha un rapporto sorprendentemente stretto con Trump. Nel 2019, il miliardario francese ha aperto una nuova fabbrica Louis Vuitton ad Alvarado, in Texas, una mossa che alcuni hanno ipotizzato fosse un tentativo di compiacere il Presidente. Trump ha partecipato all’inaugurazione della struttura, definendo Arnault un “artista” e un “visionario“.

Grazie al loro rapporto con i Trump, la famiglia Arnault è diventata un intermediario non ufficiale tra il governo francese e quello statunitense. Nel 2023 sono stati ospitati dai Trump a Mar-a-Lago e, durante l’inasprimento della guerra commerciale all’inizio di quest’anno, Bernard ha visitato la Casa Bianca per allentare le tensioni tra Stati Uniti e Francia.

Appaltatori del Pentagono

Un fattore chiave nell’ascesa di molti dei sette individui più ricchi del mondo è la loro vicinanza allo Stato di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, con molte delle loro aziende che si arricchiscono in parte grazie ai contratti del Pentagono. Le guerre e lo spionaggio odierni si basano su apparecchiature informatiche ad alta tecnologia tanto quanto su carri armati e armi, e nel 2022 il Dipartimento della Difesa ha assegnato ad Amazon, Google, Microsoft e Oracle un contratto di archiviazione dati esterna da 9 miliardi di dollari (7,8 miliardi di euro).

Amazon di Bezos vanta da tempo uno stretto rapporto con la CIA, avendo firmato un contratto da 600 milioni di dollari (519 milioni di euro) con l’agenzia nel 2014. Eppure sia Google che Space X, l’azienda aerospaziale di Musk, sono state legate a Langley fin dalla loro fondazione.

La CIA ha finanziato e supervisionato la ricerca di dottorato di Brin presso l’Università di Stanford, un lavoro che avrebbe poi costituito la base di Google. Come ha osservato un’indagine, “alti rappresentanti dei servizi segreti statunitensi, tra cui un funzionario della CIA, hanno supervisionato l’evoluzione di Google in questa fase pre-lancio, fino a quando l’azienda non è stata pronta per la fondazione ufficiale“.

Ancora nel 2005, In-Q-Tel, la divisione di capitale di rischio (venture capital) della CIA, era un azionista di maggioranza di Google. Queste azioni erano il risultato dell’acquisizione da parte di Google di Keyhole, Inc., un’azienda di sorveglianza sostenuta dalla CIA il cui programma è poi diventato Google Earth.

Nel 2007, il governo utilizzava versioni migliorate di Google Earth per sorvegliare e colpire i nemici in Iraq e altrove, secondo il Washington Post. A quel tempo, osserva anche il Post, Google collaborava con Lockheed Martin per produrre tecnologie futuristiche per l’esercito. Esiste anche una porta girevole di rapporti di lavoro tra Google e vari rami del governo federale.

Non sarebbe esagerato, nel frattempo, affermare che Elon Musk deve la sua generosità in gran parte al suo stretto rapporto con la CIA. Mike Griffin, capo di In-Q-Tel, ha contribuito alla nascita di SpaceX, fornendo supporto e consulenza fin dall’inizio, e ha persino accompagnato Musk in Russia nel 2002, dove i due hanno tentato di acquistare missili balistici intercontinentali a basso costo per avviare l’azienda.

Griffin ha ripetutamente sostenuto Musk alla CIA, descrivendolo come l'”Henry Ford” dell’industria spaziale e degno del pieno sostegno del governo. Tuttavia, nel 2008, Space X era in gravi difficoltà, con Musk incapace di pagare gli stipendi e convinto che sia Space X che Tesla Motors sarebbero state liquidate. Ma è stato salvato da un inaspettato contratto da 1,6 miliardi di dollari (1,4 miliardi di euro) con la NASA, che Griffin aveva contribuito a ottenere.

Oggi, Space X è una potenza. Ma i suoi principali clienti continuano a essere agenzie governative statunitensi, come l’Aeronautica Militare, l’Agenzia per lo Sviluppo Spaziale e l’Ufficio Nazionale di Ricognizione. E recentemente, il Pentagono lo ha reclutato per aiutarlo a vincere una guerra nucleare.

Castelion, una nuova società derivata di Space X, sta lavorando alla costruzione di una rete di satelliti armati che orbitano attorno al Nord America, progettati per abbattere i missili nucleari nemici. Un’operazione di successo fornirebbe agli Stati Uniti uno scudo inattaccabile e consentirebbe loro di agire come desiderano in tutto il mondo, senza minacce di ritorsioni, ponendo di fatto fine all’era della distruzione reciproca assicurata e facendo precipitare il pianeta in una nuova, pericolosa era.

Sei dei sette membri del gruppo dirigenziale di Castelion e due dei suoi quattro maggiori consulenti sono ex dipendenti di Space X. Gli altri due consulenti sono ex alti funzionari della CIA, tra cui lo stesso Griffin. Elon ha chiamato il suo figlio maggiore Griffin Musk. Un altro dei suoi figli, X Æ A-12, prende il nome da un aereo spia della CIA.

Le piattaforme di Zuckerberg, Facebook, Instagram e WhatsApp, hanno mostrato una non meno marcata propensione a favore di Israele. Già nel 2016, Facebook collaborava con il governo israeliano in materia di censura, con il ministro della Giustizia Ayelet Shaked che rivelò che la piattaforma social aveva soddisfatto il 95% delle sue richieste di rimozione di contenuti pro-Palestina.

La collaborazione tra Facebook e Israele si è rafforzata nel 2020, quando l’azienda ha nominato Emi Palmor, ex direttore generale del ministero della Giustizia israeliano ed ex spia del gruppo di spionaggio dell’IDF Unità 8200, nel suo comitato di supervisione, un comitato di 21 persone responsabile della direzione politica del sito.

Le piattaforme di Zuckerberg hanno a lungo oscurato le voci palestinesi per dubbi motivi di “incitamento all’odio”. Tuttavia, la censura è stata drasticamente aumentata dopo gli attacchi del 7 ottobre. Human Rights Watch ha pubblicato un rapporto che descrive in dettaglio la “censura sistemica dei contenuti palestinesi su Instagram e Facebook“. sottolineando come abbiano esaminato 1050 casi di censura delle voci palestinesi, compresi quelli che documentavano violazioni dei diritti umani contro di loro. 1049 di questi, ha concluso lo studio, erano dichiarazioni del tutto pacifiche di sostegno alla Palestina e non violavano nessuno dei termini di servizio di Meta.

Nel 2023, Instagram ha anche inserito la parola “terrorista” nelle biografie di migliaia di utenti che dichiaravano di essere palestinesi. Quando sono stati contestati, hanno affermato che si trattava di un errore di traduzione automatica.

Internamente, il personale di Meta si è lamentato della sistematica soppressione delle loro voci e della creazione di un “ambiente di lavoro ostile e pericoloso” per i dipendenti palestinesi e musulmani.

WhatsApp, nel frattempo, è un campo di battaglia in più di un senso. L’esercito israeliano sta utilizzando i dati WhatsApp dei palestinesi per tracciare e prendere di mira decine di migliaia di persone a Gaza. Non è chiaro come o se Meta stia collaborando con l’esercito israeliano in questa impresa.

Tuttavia, è stato ipotizzato che alcune delle decine di ex spie israeliane che ora ricoprono posizioni di vertice presso Meta potrebbero produrre accesso nascosti nei programmi o semplicemente passare i dati ai loro ex colleghi. Un’indagine del 2022 ha scoperto centinaia di ex agenti dell’Unità 8200 che lavoravano presso Meta, Google, Amazon e Microsoft.

Lo stesso Zuckerberg è noto per essere un forte sostenitore di Israele e vanta numerosi legami familiari con lo Stato. Dopo gli attacchi dell’ottobre 2023, ha rilasciato una dichiarazione in cui denunciava Hamas e altre forze di Resistenza come “puro male“, un’azione che gli è valsa un ringraziamento ufficiale da parte dello Stato di Israele.

Anche Musk ha messo se stesso e i suoi mezzi al servizio di Israele. Nel novembre 2023, si è recato in Israele per incontrare Netanyahu e il presidente Isaac Herzog e offrire il suo incondizionato sostegno al loro attacco a Gaza. Descrivendo Hamas come “malvagia” e “che si compiace di uccidere civili“, Musk ha tentato di insabbiare pubblicamente la violenza israeliana, affermando inequivocabilmente che le IDF fanno di tutto per “evitare di uccidere civili“. Al momento della sua visita, gli attacchi israeliani avevano ucciso almeno 20.000 persone in quattro settimane di bombardamenti.

Netanyahu ha affermato che X/Twitter è tra le “armi più importanti” di Israele nella guerra e ha difeso Musk dalle accuse di fascismo, dopo aver fatto il saluto nazista alla Conferenza di Azione Politica Conservatrice.

Durante la sua visita, Musk ha anche firmato un accordo con il governo israeliano, conferendo a quest’ultimo il controllo e la supervisione effettivi sui portali di comunicazione Starlink che operano in Israele e a Gaza.

Anche Google e Amazon sono attori chiave che facilitano il Genocidio ad alta tecnologia a Gaza. Nel 2021, i due hanno firmato un contratto da 1,2 miliardi di dollari (1 miliardo di euro) con il governo israeliano per fornire infrastrutture di archiviazione dati esterna e Intelligenza Artificiale alle Forze di Difesa Israeliane, una tecnologia utilizzata per colpire la popolazione civile della Striscia di Gaza, densamente popolata. L’accordo ha scatenato una rivolta tra i dipendenti, che hanno organizzato un presidio e altre proteste contro la loro collaborazione.

Molti altri dipendenti di Google, tuttavia, sono intimamente legati allo Stato di Israele. Ci sono almeno 99 ex spie dell’Unità 8200 che ricoprono posizioni chiave presso il gigante della Silicon Valley. Un esempio illustre è Gavriel Goidel, che è stato a lungo comandante e responsabile della formazione presso l’Unità 8200, prima di essere assunto da Google per diventare responsabile della strategia e delle operazioni dell’azienda.

Google ha anche collaborato alla diffusione di propaganda del governo israeliano a decine di milioni di europei, nonostante i contenuti violassero i suoi stessi termini di servizio.

Parte di ciò potrebbe essere dovuto all’atteggiamento dello stesso Brin. Normalmente evitando i riflettori e astenendosi dal rilasciare dichiarazioni politiche, il magnate di origine russa ha condannato aspramente le Nazioni Unite come “apertamente antisemite” dopo la pubblicazione di un rapporto che descriveva dettagliatamente la partecipazione della sua azienda al Genocidio di Gaza. “Usare il termine Genocidio in relazione a Gaza è profondamente offensivo per molti ebrei che hanno subito veri e propri Genocidi“, ha aggiunto.

Arnault è rimasto in silenzio su Gaza. Ha tuttavia investito molto in Israele. Diamanti e altre pietre preziose sono un pilastro dell’economia israeliana e i marchi di lusso del francese distribuiscono le pietre in tutto il mondo. Gli attivisti hanno chiesto che i diamanti israeliani vengano etichettati come minerali provenienti da zone di conflitto e che vengano boicottati dai consumatori etici.

Ha anche investito nell’azienda israeliana di tecnologia e sicurezza Wiz, recentemente acquisita da Google per 32 miliardi di dollari (27.651 milioni di euro). All’inizio di questo mese, LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) ha firmato un accordo da 55 milioni di dollari (47,5 milioni di euro) con l’attrice israeliana ed ex soldato dell’IDF, Gal Gadot, rendendola il volto del loro marchio.

Viviamo in un’epoca di disuguaglianza globale senza precedenti. Insieme, questi sette individui, Musk, Ellison, Page, Brin, Bezos, Zuckerberg e Arnault, controllano più ricchezza del 50% più povero dell’Umanità (oltre 4 miliardi di persone) messo insieme. Con fortune prima inimmaginabili, hanno iniziato ad acquistare patrimoni, compresi i media, a un ritmo mai visto.

Per i miliardari, l’utilità di controllare la stampa è triplice: Primo, protegge loro e la loro classe dal controllo e dalle critiche della stampa. Secondo, fornisce loro un portavoce per spingere il dibattito pubblico verso leggi e regolamenti ancora più favorevoli alle imprese. E terzo, possono usare i loro canali per sostenere qualsiasi causa e promuovere qualsiasi altro programma.

Abbiamo visto tutti e tre questi aspetti manifestarsi qui, poiché, collettivamente, la nostra stampa si sta rapidamente spostando verso posizioni più conservatrici, pro-Trump e pro-Israele, escludendo qualsiasi voce di dissenso dalle sue fila.

L’effetto sulla democrazia, su una società libera e sul diritto del pubblico alla diversità di opinioni è stato estremamente deleterio. Quando si tratta di media, soffrivamo già di un’illusione di scelta. Tuttavia, la sovraccarica concentrazione della proprietà dei media americani e globali nelle mani di una manciata di individui non ha fatto che esacerbare questo problema. C’era un tempo in cui le persone in cerca di punti di vista alternativi si limitavano a cercarli su internet. Ma con la crescente censura delle opinioni dissenzienti, in particolare su Israele/Palestina, questo sta diventando sempre più impraticabile.

In breve, quindi, ciò che la conquista del nostro sistema mediatico da parte dei mega-ricchi del pianeta dimostra è che i miliardari non sono solo una grave perdita di risorse, ma una minaccia esistenziale per una società aperta e per il libero flusso di informazioni.

* Alan MacLeod scrive per MintPress News. Dopo aver completato il suo dottorato di ricerca nel 2017, ha pubblicato due libri: “Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreportin” (Cattive Notizie Dal Venezuela: Vent’anni di Notizie False e Mistificazioni) e “Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent” (Propaganda nell’Era dell’Informazione: Fabbricare il Consenso), oltre a numerosi articoli accademici. Ha anche collaborato con FAIR.org, The Guardian, Salon, The Grayzone, Jacobin Magazine, Common Dreams, American Herald Tribune e The Canary.

** Per una verifica empirica degli effetti pratici e politici della dipendenza dell’informazione dagli interessi degli “editori”, qui in Italia, si può intanto vedere https://contropiano.org/news/politica-news/2025/11/30/giornalisti-vil-razza-dannata-0189340.

