Welfare e Ai. In Cina, però…

Vedo Global Times, Xinhua e altri siti cinesi, da quando? Sarà 20 anni, forse? Ora, c’è l’Iran. Chiaro, ne parlano, ma, chissà perché, sono “concentrati all’interno”. Certo, si muovono in ambito Onu, come è loro prassi, certo, condannano l’attacco (vedremo le loro “decisioni” nelle prossime settimane), ma risuonano tre termini nei loro siti, a proposito del prossimo Piano Quinquennale: energia pulita, alta tecnologia e, guarda un po’, “welfare”. Chi scrive di welfare in Occidente?

La Cina, per decenni, parlava di investimenti industriali, reflazione salariale, infrastrutture e altre cose. Ora parla di “welfare” come “motore di domanda interna”. Perché welfare, mi chiedo? Dove vogliono andare a parere i cinesi, che quando scrivono e “parlano” li devi capire in fondo, e forse non li capisci, eppure li studio da 35 anni?

C’è l’IA, un amico, un mese fa, mi mandò un articolo del South China Morning Post. Ebbene, lì si scriveva che c’era un progetto pilota a Shenzen per dare, gratuitamente, a tutta la loro popolazione, gli strumenti dell’IA. Questo “esperimento”, il governo centrale lo voleva e lo vuole “estendere” a tutto il Paese. L’amico così commentava: “praticamente danno le armi a tutto il popolo“.

Ora, si sa, che in Occidente l’IA è composto da “cartelli”, oligopoli, monopoli anglosassoni che stanno via via conquistando, anche attraverso i fondi finanziari, l’Europa, e noi. L’estrazione di valore in Occidente è dominata da questi cartelli, tramite l’IA, mentre in Cina l’IA è del “popolo” e nel Piano Quinquennale si parla sempre più di “welfare”.

Dunque, aveva ragione il compagno abruzzese che tre giorni fa mi disse: “sai Pasquale, l’IA è molto diffuso in Cina, ma i lavoratori espulsi li formano, mediante corsi di formazione, e li indirizzano verso la costruzione di un salario sociale globale di classe“.

Lo avevamo anche noi. Nel marzo del 2026 noi ci dobbiamo “accontentare” della prima pagina de Il secolo d’Italia che, a proposito di Iran, scrive bellamente: “Decapitato il Regime“.

3 Marzo 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO