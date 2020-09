Il falsari del “sì”, persino su Togliatti

La campagna del “SI” è sempre più fondata su mistificazioni, imbrogli e falsi generalizzati, perché gli argomenti confessabili sono davvero pochi.

Ora viene diffuso persino un clamoroso FALSO su Togliatti. Dunque questi imbroglioni prendono un pezzo di una frase del segretario del PCI e lo trasformano nel contrario esatto di ciò che Togliatti aveva davvero sostenuto.

Era il 1947 e in Assemblea Costituente si discuteva del numero dei deputati.

I liberali e la destra proponevano una Camera più ristretta, con un deputato ogni 150.000 abitanti, esattamente come fanno oggi Di Maio Zingaretti Salvini Meloni e compagnia.

Le sinistre tutte erano per un deputato ogni 80000 abitanti, cioè per più parlamentari, la DC era incerta.

Togliatti schierò il suo partito a favore del numero più ristretto di abitanti per deputato, cioè per un numero più ampio di eletti.

Queste le sue testuali parole argomentazioni dai verbali: “perché una cifra troppo alta distacca l’eletto dall’elettore “…

Togliatti naturalmente intendeva una cifra troppo alta di abitanti per ogni deputato, per lui sbagliata perché avrebbe allontanato il parlamentare dal territorio e lo avrebbe ridotto a rappresentante di partito.

La propaganda cialtrona e bugiarda del SI ha invece usato solo quelle parole “cifra troppo alta”facendo credere che Togliatti parlasse del numero dei deputati, quando invece si riferiva al numero degli abitanti per deputato. Insomma

Togliatti voleva una Camera ampia e radicata nel territorio, come alla fine decise l’Assemblea Costituente. Per questo oggi Togliatti voterebbe NO.

Certo che fa pensare che il SI, che fa suo il peggiore qualunquismo reazionario e anticomunista sul Parlamento, senta poi il bisogno di arruolare grandi figure comuniste per giustificarsi. Grandi figure che prenderebbero a schiaffoni chi usa un falso per difendere un imbroglio.

IN ALLEGATO il falso su Togliatti, le sue testuali parole e quelle di Terracini che chiariscono la materia del contendere, anche se temo che per i fanatici del “SI” prove e fatti non contino nulla