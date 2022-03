Le parole di guerra totale di Biden non sono le follie di un anziano che, poveretto, straparla. Biden non è pazzo, così come non lo è Putin, al contrario di quanto cercano di far credere tutti i guerrafondai in giro per il mondo.

Aver insultato il presidente russo ed essersi augurato un golpe contro di lui, averlo cioè trattato come Saddam Hussein, fa parte del gioco sporco dell’amministrazione USA.

Che ogni volta che si aprono trattative soffia sul fuoco della rottura, soprattutto facendo pressioni sul governo ucraino. Il quale ovviamente dopo simili parole del presidente USA torna a chiedere la NO FLY ZONE e tutto il resto che porta alla terza guerra mondiale.

Che forse Biden non vuole, senza però in alcun modo scegliere la pace. Per gli USA l’ideale è un Afghanistan in Europa, che dissangui la Russia e metta tutto il resto del continente sotto il totale controllo americano.

Per questo anche Macron si è dissociato spaventato da quelle parole, a differenza del soldatino USA Draghi, che ha taciuto.

Il linguaggio di Biden è un calcolato e cinico modo di alimentare una guerra che, sul piano umano come su quello economico, paghiamo noi in Europa, mentre il potere e gli affari negli USA stanno incassando solo guadagni.