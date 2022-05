“No more fascism, no more nazism”: alle Fosse Ardeatine i delegati del congresso FSM

.Alle Fosse Ardeatine i delegati del congresso FSM rendono omaggio alle vittime del nazifascismo

Questa mattina, prima della ripresa dei lavori del congresso sindacale mondiale FSM in corso a Roma, una delegazione composta da un centinaio di congressisti si è recata in visita alle Fosse Ardeatine, accompagnati dai militanti dell’Unione Sindacale di Base, per ricordare le 335 vittime dell’eccidio nazifascista del 24 marzo 1944, vigliacca rappresaglia per l’azione partigiana di via Rasella.

Sotto la lapide è stata deposta una corona di fiori con la scritta “No more fascism, no more nazism” in memoria delle vittime e come testimonianza contro la barbarie fascista e nazista. È stato un momento importante di solidarietà internazionalista ed antifascista, per il quale USB ringrazia la Federazione Sindacale Mondiale.

Il 18° congresso FSM, in corso all’hotel Holiday Inn Parco dei Medici, si conclude domenica 8 con l’elezione degli organi confederali.

Le foto sono di Patrizia Cortellessa

