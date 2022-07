Unione Popolare: buona la prima

Sabato si è tenuta a Roma l’assemblea nazionale che, sulla base di un appello sottoscritto da decine di attiviste/i sociali e sindacali e personalità della cultura, ha avviato il percorso dell’Unione Popolare. Una sala gremita di giovani e meno giovani, con tanti posti in piedi o seduti per terra, fanno obiettivamente ben sperare.

Come ha detto saggiamente il sindacalista Guido Lutrario “Gli inizi hanno un fascino indescrivibile”. La citazione di Molière sta lì come una pietra a rammentare che gli avvi di percorso sono sempre la parte più facile.

Eppure tutti gli interventi hanno posto in piena sincronia l’esigenza dell’unità e di un fronte comune – altri l’hanno definita un’alleanza – per stare al passo con il conflitto sul piano sociale, ambientale e contro la guerra che incombono sulle sorti del paese e di milioni di persone. L’Autunno annuncia una inevitabile stagione di collisione tra interessi e soluzioni antagoniste tra loro su ogni aspetto centrale dell’agenda politica del paese. Fermare il coinvolgimento dell’Italia nella guerra, contrastare le ferite sui salari e le condizioni di vita delle famiglie, rimettere la barra al centro di una vera pianificazione e transizione ecologica, imporre il salario minimo, sono alcuni dei punti sui quali hanno insistito gran parte degli interventi, alcuni dei quali hanno evocato anche la necessità dello sciopero generale.



L’assemblea è stata introdotta da Simona Suriano (deputata di ManifestA). Puntuale come al solito il contributo di Moni Ovadia. Le forze politiche come Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Dema, ben presenti in sala e obiettivamente decisive per il percorso, questa volta hanno scelto di non intervenire in questa assemblea.

Particolarmente significativi gli interventi di Eva, studentessa, che ha snocciolato una dietra l’altra le ragioni di una generazione in rivolta contro le pesanti e pressanti ipoteche sul futuro, e l’intervento di Manon Aubry, eurodeputata de La France Insoumise che ha sottolineato più volte la necessità della rottura con il sistema dominante ed ha fatto gli auguri per aver scelto il nome di Unione Popolare – così come in Francia – all’alleanza alternativa in via di costruzione anche in Italia.

Le conclusioni di De Magistris hanno in qualche modo dato l’avvio al processo con Unione Popolare cercherà di materializzarsi nel paese e nella società come alternativa al sistema dominante a cominciare dall’opposizione alla guerra e all’emancipazione sul terreno di quei diritti sociali scolpiti nel dettato costituzionale. Oggi questo sistema è rappresentato da Draghi e dal “draghismo” ed è al cuore di questo sistema che l’Unione Popolare vuole saper colpire.

