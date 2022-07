“ Qui si muore”. Verità e Giustizia per Daouda

Daouda è sparito da due settimane, l’unica cosa che sappiamo è che stava lavorando all’interno di una betoniera in un cementificio, come appare dal suo video , oggi di dominio pubblico, in cui con in mano un martello pneumatico dice ai suoi amici: “QUI SI MUORE”

NOI, FRATELLI E AMICI DI DAOUDA TEMIAMO CHE ANCHE LUI possa essere morto all’interno del cementificio in cui lavorava al nero.

E ci rimane la beffa del sapere dagli inquirenti che proprio nel giorno della sua scomparsa le telecamere interne all’azienda fossero in manutenzione e le dichiarazioni del padrone che afferma di non aver mai conosciuto Daouda.

Perché è questo quello che succede: se lavori senza contratto, semplicemente non esisti.

L’UNICA VERITA’, L’UNICA CERTEZZA CHE HANNO I LAVORATORI MIGRANTI IN ITALIA E’ CHE LA LORO CONDIZIONE DI UOMINI E’ COSTANTEMENTE IN PERICOLO PROPRIO NEL PAESE CHE DICHIARA DI SUBORDINARE GLI INTERESSI DEI PROPRI CITTADINI PER INTERVENIRE IN DIFESA DELLA DEMOCRAZIA EUROPEA!

Sono ormai diversi le prese di posizioni di personalità internazionali che richiamano il governo italiano al rispetto delle condizioni di vita dei lavoratori migranti, di fatto l’Italia è un paese sotto osservazione per la violazione delle condizioni di lavoro dei lavoratori migranti.

A quasi due settimane dalla scomparsa di Daouda Diane rilanciamo la lotta quale unico strumento in mano ai lavoratori migranti, per chiedere verità e giustizia per il nostro compagno e fratello ivoriano scomparso sul luogo di lavoro.

Nulla si è mosso negli ultimi anni per migliorare le condizioni salariali e di sicurezza: si continua a lavorare senza contratto, senza dispositivi di sicurezza, a morire di caldo e di fatica nelle campagne dove quotidianamente si rivelano fenomeni di grave sfruttamento lavorativo.

E’ GIUNTO QUINDI IL MOMENTO CHE DI FRONTE A QUESTA DISGRAZIA I SINCERI DEMOCRATICI, I DIFENSORI DELLA NOSTRA COSTITUZIONE, GLI ESPONENTI SINDACALI, IL MONDO DELLA CULTURA E DELLA INFORMAZIONE SI ATTIVINO PER LANCIARE UN GRIDO DI ALLARME, PER RICONSEGNARE FIDUCIA E DIGNITA’ A MIGLIAIA DI MIGRANTI CHE SI SPACCANO LA SCHIENA PER GARANTIRE I PROFITTI DELLA NOSTRA IMPRENDITORIA.

Chiediamo l’immediata convocazione del tavolo congiunto Regione Sicilia e Prefettura di Ragusa per l’attuazione immediata di provvedimenti che aiutino i lavoratori della fascia trasformata ad uscire dallo sfruttamento.

NON CI FERMEREMO FINO A QUANDO NON SARA’ FATTA LUCE SULLA SCOMPARSA DI DAOUDA!!

REGOLARIZZAZIONE ,CONTRATTI DI LAVORO E DIRITTI SINDACALI

PER TUTTI I LAVORATORI MIGRANTI, QUESTO E’ CIO’ CHE VOGLIAMO !!

VENERDI 22 LUGLIO , ORE 18.00 MANIFESTAZIONE a Ragusa, concentramento in Piazza San Giovanni

I Compagni e i Fratelli di Daouda

Usb Sicilia Usb Ragusa

USB Coordinamento Lavoro Agricolo

Vauro Senesi

Fiorella Mannoia

Moni Ovadia

Mimmo Lucano

Luigi de Magistris

Giovanni Russo Spena

On.Yana Ehm e On. Simona Suriano di ManifestA

Luciano Vasapollo, Rita Martufi CESTES USB

Fabio Marcelli, direttore f.f. Istituto di studi giuridici internazionali del CNR, presidente del Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia (CRED)

Alessandra Corrado

Pierpaolo Leonardi,

Guido Lutrario

Nunzio D’Erme,

Patrick Konde, Yacouba Sanagogo

Marta Collot

Giuliano Granato

Maurizio Acerbo, Stefano Galieni e Rifondazione Comunista

Francesco Caruso,

Gennaro Avallone (università di Salerno)

Giorgio Cremaschi

Tiziana Barillà,



Avv. Danilo Conte,

Avv. Pasquale Crupi,

Avv. Riccardo Faranda,

Avv.Patrizia Angiari,

Avv. Arturo Salerni,

Avv. Gigi Valesini,

Avv. Laura Sitzia,

Avv. Chiara Colasurdo,

Avv. Bartolo Mancuso,

Avv. Jacobo Sanchez Codoni,

Avv. Vincenzo Perticaro,

Professore Claudio De Fiores

ADESIONI ALLA MANIFESTAZIONE di associazioni e organizzazioni

Centro di Iniziativa ” Giuridica Abd El Salam “

Redazione Contropiano

Ex OPG

LasciateCientrare

CSC Nuvola Rossa

Centro Internazionale Crocevia

SOS Rosarno

Centro Sociale Ex Canapificio Caserta

Movimento Migranti e Rifugiati

ALTRAGRICOLTURA

GERTA HUMAN REPORT

CONTRO VENTO AMR

RIFONDAZIONE COMUNISTA REGIONALE

LISTA SPIGA COMISO

CIRCOLO 25 APRILE COMISO

GRUPPO ANARCHICO RAGUSA

COMITATO NO MUOS RAGUSA

C.U.B.RAGUSA

