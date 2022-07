“Combattere come soldati delle idee!” Campeggio giovanile

Questo fine settimana, a Porretta Terme nel bolognese, si terrà il campeggio estivo organizzato da Cambiare Rotta e dall’Opposizione Studentesca d’Alternativa.

Le due formazioni giovanili sono state protagoniste dell’ultimo anno di lotta, dalle occupazioni studentesche alla questione del nucleare, fino alle piazze organizzate assieme agli operai in lotta dell’Unione Sindacale di Base.

Tre giorni di dibattito e di socialità importanti, che si innestano in un tornante storico di enorme rilievo, una sorta di “biennio ’89-’91” ma di segno politico opposto, in cui l’egemonia statunitense, costruita sulla dissoluzione dell’Unione Sovietica, volge oramai al termine e scatena tutte le forme possibili di reazione a quel piano inclinato in cui le leggi del Modo di Produzione Capitalista inevitabilmente l’hanno portata.

Temi come la rappresentanza studentesca, l’imperialismo dell’Unione europea, l’identità di una formazione giovanile comunista, la tutela dalla repressione, la questione sociale ecc. saranno al centro della tre giorni, i quali si chiuderanno con una riflessione – in dibattito con la Rete dei Comunisti – in vista dell’autunno sulle possibili lotte di rottura politica e sociale con la barbarie capitalista, tramite cui agire in vista della costruzione dell’alternativa credibile al sistema di sfruttamento odierno.

I fatti di queste ultime settimane, con la repressione dei militanti politici e sindacali che si battono per un altro mondo possibile, fino al balletto del governo alla Camere, in cui più volte si è richiamato all’assunzione sostanziale dei pieni poteri per l’inviato da Bruxelles e Francoforte, rendono di vitale importanza l’appuntamento.

Mai come oggi infatti si sente la necessità di far avanzare sul piano della comprensione politica e dell’attitudine militante la nuova generazione che si affaccia alla politica, a cui spetterà l’enorme compito – nel cangiante contesto internazionale – di rimettere assieme i cocci di un movimento operaio e comunista messo a dura prova da quarant’anni di svolta neoliberale.

Il campeggio di Cambiare Rotta e dell’Opposizione Studentesca d’Alternativa di mette in questa prospettiva. A noi allora non resta dunque che augurare ai compagni e alle compagne protagoniste un buon lavoro. L’autunno è più vicino che mai!

Di seguito, il lancio della tre giorni.

*****

22-23-24 luglio – Campeggio Giovanile a Porretta Terme.

Programma completo, contattaci per partecipare!

Un altro anno di lotta è passato, vedendoci protagonisti nella lotta contro la guerra e per un’Alternativa sociale, politica ed economica alla barbarie del presente e alla crisi di civiltà del capitalismo nostrano.

Dalle scuole alle piazze, dalle università ai porti, dai territori alle centrali nucleari abbiamo costruito la risposta della nostra generazione al Governo Draghi e ai piani dell’Imperialismo occidentale.

Tante sfide ancora ci aspettano: le lotte contro lo sfruttamento, contro la crisi ambientale e contro la guerra sono improrogabili per il riscatto della Generazione Tradita e senza futuro.

Ma solo organizzandoci possiamo cambiare il presente!

È per questo che 22 – 23 – 24 luglio ci vedremo a Porretta Terme per il Campeggio Giovanile “COMBATTERE COME SOLDATI DELLE IDEE”, appuntamento estivo di 3 giorni di formazione, dibattito, assemblee, ma anche di socialità, musica, tornei sportivi, aggregazione!

Per tornare a stare insieme, per tracciare il percorso verso un nuovo anno di sfide, di lotte, di conquiste. Con l’Organizzazione e il conflitto.

Per cambiare il presente bisogna Combattere come Soldati delle Idee: contattaci per partecipare!

