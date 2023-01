Andate al diavolo, voi e i vostri Leopard!

Speriamo che la Germania regga alle pressioni isteriche di Zelensky e di tutti i guerrafondai che le chiedono di mandare i carri armati Leopard in Ucraina, per fare così un altro passo verso la terza guerra mondiale.

È allucinante la campagna di queste ore per schierare i panzer contro la Russia, campagna che dietro la solidarietà lacrimosa verso il popolo ucraino nasconde i più feroci propositi bellicisti.

Prima erano armi di difesa, poi sono stati i missili, ora i carri d’assalto per riconquistare la Crimea. E per arrivare a Mosca che armi ci vogliono? Quando Zelensky e i nazisti del battaglione Azov chiederanno le armi nucleari gliele daremo, sotto la spinta di telegiornali e corrispondenti di guerra embedded?

Ecco perché l’invio delle armi in Ucraina era sbagliato fin dall’inizio. Perché è servito solo ad alimentare la guerra e a farla crescere, a rendere sempre più lontane le trattative di pace e sempre più vicino il conflitto totale. Armi sempre più letali che diventano insufficienti e che richiedono armi ancora più letali.

Tutto l’Occidente è oramai in preda al delirio della vittoria militare contro la Russia come unica soluzione e questo delirio è come una frana che spinge verso il baratro.

Io non so se alla fine la Germania cederà alle pressioni americane e alla propaganda Ucraina, magari succederà come è successo finora. Ma noi non possiamo rassegnarci a che questi pazzi guerrafondai ci portino alla fine del mondo.

Riprendiamo a mobilitarci contro le armi e la guerra come ci chiedono i portuali di Genova. E mandiamo al diavolo i fanatici dei Leopard.

P.S. Come sempre, mentre nella NATO si discute delle nostre vite, i politicanti italiani di governo e finta opposizione, da Meloni a Crosetto a Letta, mostrano tutta la loro servile inutilità.

22 Gennaio 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO