Se mai ce ne fosse stato ancora bisogno, è arrivata una ulteriore conferma che la maggioranza della popolazione nel nostro paese non è d’accordo con governo e parlamento nell’inviare ancora armi all’Ucraina. E che soprattutto vuole che la guerra cessi a qualunque costo, anche quello di bypassare la leaderhisp ucraina.

Un nuovo sondaggio di Euromedia Research, presentato dalla sua direttrice Alessandra Ghisleri, conferma infatti che la maggioranza degli italiani rimane contraria all’invio di armi all’Ucraina.

Il campione intervistato si schiera anche contro un eventuale intervento della Nato nel conflitto. E la maggioranza relativa pensa che la guerra finirà con un cessate ilfuoco negoziato con la Russia che poi sarà imposto a Kiev. Le opzioni che raccolgono maggiori consensi sono quelle di : “Negoziare con i russi un cessate il fuoco alle spalle degli ucraini per imporlo agli aggrediti” (38,2%), “ridurre il sostegno militare a Kiev per convincere Zelensky dell’impossibilità di vittoria” (25,6%), “entrare in guerra per salvare l’Ucraina e distruggere la Russia a rischio di distruggere anche se stessi” (8,4%). Un quarto degli intervistati “non sa e non risponde” (27,8%).

Solo un terzo degli intervistati (33,9% ) ritiene doveroso il sostegno all’invio dei carri armati tedeschi Leopard all’Ucraina, mentre il 58% è contrario in quanto vede in questa scelta la possibilità di un inasprimento del conflitto. Il 68% degli intervistati si dice contrario anche a un eventuale intervento della Nato nella guerra.

Gli italiani sentono il conflitto in Ucraina ancora lontano, ma tra i giovani la percezione è assai diversa: il 15,8% sente vicine le ostilità della guerra e il 51% le sente addirittura prossime.

La Ghisleri ha spiegato nel programma Rai “Porta a Porta” che la percezione che è peggiorata rispetto a un altro sondaggio – sempre a cura di Euromedia Research – effettuato a metà dicembre, nel quale i dati erano indubbiamente più improntati all’ottimismo rispetto ad adesso e che la percentuale di contrari all’invio di armi è aumentata rispetto a dicembre. Mentre i favorevoli sono leggermente in calo nonostante la propaganda di guerra a televisioni unificate.

