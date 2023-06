“Anche se era una bugia”. I commenti della stampa internazionale sulla morte di Berlusconi

Financial Times

Silvio Berlusconi, l’ex primo ministro italiano morto all’età di 86 anni, è stato un magnate d’affari miliardario trasformatosi in politico che ha sfruttato la sua ricchezza personale, la sua reputazione e la sua influenza sui media per acquisire ed esercitare il potere in un modo che sfidava le convenzioni della democrazia occidentale.

Come Donald Trump e altri che sono venuti dopo di lui, ha avuto milioni di sostenitori adoranti – e numerosi critici indignati da quello che consideravano il suo comportamento scandaloso come figura pubblica e il suo disprezzo per la legge.

Berlusconi ha ricoperto la carica di premier per un totale di nove anni, diventando così il primo ministro più longevo dell’Italia del dopoguerra. Per questo motivo ha una responsabilità ineludibile, anche se non esclusiva, per il declino economico nazionale e per gli standard talvolta deplorevoli della vita pubblica che hanno coinciso con i suoi due decenni ai vertici della politica.

Nel 2008 ha ottenuto una terza vittoria elettorale, ma è caduto dal potere nel 2011, al culmine della crisi del debito sovrano dell’eurozona, con una manovra orchestrata dai suoi oppositori nazionali ed europei.

Come i mercati finanziari, anche loro erano profondamente turbati dal suo rifiuto o dall’incapacità di attuare le riforme economiche necessarie per evitare il contagio da parte di altri Stati dell’eurozona in difficoltà.

Nel corso di questi anni, i pubblici ministeri italiani hanno avviato centinaia di indagini sui suoi affari. Hanno cercato di condannarlo per accuse che andavano dalla frode fiscale al falso in bilancio, dalla corruzione di giudici al finanziamento illegale di partiti politici.

Fino al 2013 Berlusconi, che ha denunciato i suoi inseguitori come cospiratori di sinistra, non è mai stato giudicato definitivamente colpevole in tutti i suoi numerosi processi. In quell’anno, tuttavia, la più alta corte italiana ha confermato la sua condanna per frode fiscale, che ha portato alla sua espulsione dal Senato, la camera alta del Parlamento.

Washington Post

Silvio Berlusconi ha incantato l’Italia e l’ha quasi portata alla rovina finanziaria. Molti italiani ammiravano il magnate dei media per la sua ricchezza, il suo fascino e il suo stile sfacciato e sbruffone, e continuavano a riportarlo al potere, rendendolo il premier più longevo del Paese.

Nulla sembrava scuotere l’ex crooner delle navi da crociera: né i processi per corruzione, né le gaffe diplomatiche, né le accuse di voler distruggere il Paese, né i luridi scandali derivanti dai festini “bunga bunga” a base di sesso con giovani donne nelle sue ville che lo hanno trasformato in una barzelletta mondiale.

Quell’affetto è svanito nel 2011, quando la crisi del debito europeo ha mandato in tilt l’economia italiana e molti hanno dato la colpa a Berlusconi, costringendolo a lasciare l’incarico.

Il “Coro dell’Alleluia” di Handel si è levato dalla folla fuori dal palazzo del governo, dove ha rassegnato le dimissioni per porre fine al suo terzo e ultimo mandato da premier, una leadership distribuita su 17 anni.

ABC News

Il quattro volte primo ministro è stato un magnate dei media e uno showman politico i cui scandali finanziari e sessuali lo hanno reso la figura più polarizzante dell’Italia moderna.

Berlusconi ha creato un impero commerciale che al suo apice si estendeva dall’edilizia alla televisione, all’editoria, al commercio al dettaglio e al calcio di alto livello.

Ha usato la sua ricchezza e la sua abilità mediatica per lanciarsi in politica nel 1994, ribaltando i partiti tradizionali come ha fatto un altro magnate della proprietà, Donald Trump, quando è stato eletto presidente degli Stati Uniti nel 2016.

I molti critici di Berlusconi affermano che ha usato il suo potere principalmente per proteggere i propri interessi commerciali, sottolineando la debole situazione economica dell’Italia, la burocrazia nascosta e la corruzione incontrollata durante i suoi lunghi periodi al gove

Politico

Berlusconi ha accumulato vasta ricchezza e potere, controllando i canali televisivi italiani, acquistando squadre di calcio e corteggiando celebrità a pieno titolo. Per anni è stato il cattivo ragazzo della politica europea, scontrandosi e offendendo le sue controparti ai vertici dell’UE e conducendo una vita personale lurida che lo ha messo nei guai con la legge.

Mentre i famigerati sex party ” Bunga Bunga “, tenuti nella sua villa vicino a Milano, rimarranno probabilmente una caratteristica distintiva della sua storia, vorrebbe sicuramente essere ricordato come uno statista internazionale.

Frankfurther Algemeine Zeitung

L’imprenditore dei media e proprietario di lunga data della squadra di calcio AC Milan è entrato in politica nel 1994. In precedenza aveva costruito un grande impero televisivo. Il gruppo mediatico MFE è ora uno dei principali azionisti di ProSieben-Sat.1 ed è gestito dalla famiglia di Berlusconi.

Tra il 1994 e il 2011, il politico populista di destra è stato quattro volte primo ministro italiano. Il suo partito è attualmente al governo. È senatore dalle elezioni dello scorso settembre.

Ma la carriera di Berlusconi è stata segnata anche da una serie di scandali. Il controverso politico è stato accusato di dozzine di presunte accuse economiche e di corruzione e del suo ruolo nelle famigerate feste sessuali Bunga-Bunga. Nel 2013 è stato condannato per frode fiscale. Negli ultimi anni, Berlusconi ha ripetutamente lottato con gravi problemi di salute.

Der Spiegel

Nel marzo 2015 è stato finalmente assolto dal processo “Bunga-Bunga” per sesso con prostitute minorenni e abuso d’ufficio. Anche il successivo procedimento per corruzione di testimoni si è concluso con l’assoluzione. Tuttavia, i conflitti con la legge non hanno smorzato la sua popolarità presso molte persone in Italia. S

ulla scia della crisi finanziaria, alla fine ha dovuto dimettersi da primo ministro nel 2011. Ancora e ancora ha tentato il ritorno politico per un alto incarico. Ma il “Cavaliere” non è riuscito: anche il suo ultimo sogno di diventare presidente è scoppiato all’inizio del 2022.

Suddeutsche Zeitung

È entrato in politica nel 1993 ed è riuscito a saldare in un blocco le destre italiane: dai post-fascisti alla Lega Nord ai democristiani dell’ex Democrazia Cristiana. Berlusconi ha dato un contributo significativo al fatto che il sistema politico eterogeneo è diventato bipolare e quindi anche un po’ più stabile per due decenni.

Il suo istinto per ciò che la gente voleva sentire consolidò il ruolo di leader dell’abbagliante politico. Ma nell’autunno della sua carriera, gli errori strategici di Berlusconi si sono fatti più frequenti. Non è riuscito a costruire un successore che potesse tenere insieme il campo.

Oggi il suo stesso partito non è più al timone, con l’estrema destra italiana che governa invece il paese. Il partito liberale Forza Italia di Berlusconi è ora solo un partner minore dei post-fascisti Fratelli d’Italia e dei populisti di destra della Lega. Lui stesso non era un ministro in questa alleanza, ma sedeva come deputato al Senato, la seconda camera del parlamento italiano.

Le Monde

Tre volte presidente del consiglio (dal maggio al dicembre 1994, dal 2001 al 2006, infine dal 2008 al 2011), parlamentare dal 1994 al 2013, poi dall’autunno del 2022 alla sua morte, leader della destra italiana, di cui ha riuscito a unire i componenti, per due decenni, l’imprenditore dei media, ex proprietario del Milan, Silvio Berlusconi è morto, lunedì 12 giugno, all’età di 86 anni.

Oltre a detenere in più occasioni il titolo di uomo più ricco d’Italia, è il presidente del Consiglio che è rimasto al potere più a lungo dalla nascita della Repubblica italiana: 3.340 giorni esatti.

Ma, nonostante la sua longevità, il suo innegabile senso tattico, le sue doti di comunicatore, la sua azione di governo rimane segnata da una serie di scandali privati ​​e finanziari e da una relativa impotenza – frutto del suo temperamento disinvolto e gaudente, dei suoi conflitti di interessi e accordi presi con forze politiche con ideologie talvolta contrastanti, mentre la sua amicizia dimostrativa con Vladimir Putin, mai smentita nonostante l’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022, gettava un’ombra sulla sua immagine di atlantista e conservatore moderato. Sarà interessante sapere cosa ricorderà la storia.

El Pais

Silvio Berlusconi, che ha avuto cinque figli ed è attualmente sposato con la 33enne Marta Fascina, è stato senza dubbio la figura più influente dell’ultimo quarto di secolo in Italia. E per raggiungere questo obiettivo, ha sempre saputo che avrebbe dovuto estendere il suo controllo ai canali di comunicazione e del tempo libero dove avrebbe trovato una grande classe media in crescita che avrebbe dominato i consumi del Paese.

È stato l’imprenditore che ha rivoluzionato la comunicazione e la modernizzazione ―nel bene e nel male― della televisione, ha fondato il primo partito/azienda basato più sulle leggi del mercato che sulle vecchie ideologie ―ha inventato lo slogan Comunismo o libertà― , e stabilì una cultura della promozione e del successo, del clientelismo e del nepotismo, insomma, che penetrò così profondamente in Italia che persino Paolo Sorrentino lo ritrasse in un dittico che indicava tutti coloro che non sapevano resistere alla tentazione di mettersi al suo servizio in cambio di qualcosa. A un intero paese.

Berlusconi ha unito politica, sport e pubblicità nel suo cocktail shaker magnetico e ha servito una bevanda di successo che ha dato il tono a tanti fenomeni che sarebbero arrivati ​​quasi due decenni dopo, come il trumpismo. L’idea era quella dell’uomo ricco, fatto da sé e capace di estendere la formula del suo successo alla gestione del bene comune.

Anche se era una bugia.

