“Nessun cordoglio”. Solo Potere al Popolo fuori dal coro

Sommersi dalla beatificazione del Caimano a reti unificate, è quasi impossibile trovare un commento non servile nei suoi confronti. E’ perciò una boccata d’ossigeno leggere la nota che Potere al Popolo ha pubblicato nel pomeriggio di ieri. La definizione di “nemico” è precisa sotto ogni punto di vista.

Da quello politico e sociale, naturalmente, perché ha sdoganato i fascisti. Gianfranco Fini è stato nel suo secondo governo, il più duraturo e responsabile dell’uccisione di Carlo Giuliani a Genova 2001; Giorgia Meloni Meloni era nel suo quarto ed ultimo governo, così come Ignazio La Russa, addirittura come ministro della Difesa.

Da quello della cultura di massa, perché ha alluvionato l’etere con la santificazione dei ricchi e la “normalità” dell’individualismo predatorio.

Da quello istituzionale, perché con lui è diventato “ovvio” fare leggi “ad personam”, cambiare la Costituzione ad ogni stormir di fronda. Da quello delle libertà effettive, perché ha praticato e legittimato la caccia ai “critici”, fossero questi giornalisti di lungo corso o movimenti sociali.

Di un nemico non si può dire bene neanche dopo la morte. Chi lo ha fatto – tutti i protagonisti della politica parlamentare – in realtà ha confessato di essere un complice o un servo. Non un “oppositore”.



*****

Non c’è cordoglio per un nemico della nostra gente

Sono diversi gli articoli che ci attaccano a causa della nostra scelta di non dimostrare cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi.

Un cordoglio che, da destra a centro-sinistra, ha pervaso la comunicazione politica: “A Dio, Silvio” (Meloni); “Rispetto per quello che è stato un protagonista della storia del Nostro paese” (Schlein); “Un imprenditore e un politico che in ogni campo ha contribuito a scrivere pagine significative della nostra storia” (Conte).

Noi invece vogliamo ricordare Berlusconi per quello che è stato: un nemico della nostra gente.

Non sorprende che la destra, i fascisti, i mafiosi, i padroncini, i palazzinari e gli speculatori, gli evasori, i razzisti, gli ipocriti bigotti lo santifichino, tanto che il Governo Meloni, contro la prassi che prevede per gli ex premier i soli funerali di stato, ne ha approfittato per chiamare arbitrariamente una giornata di lutto nazionale.

Berlusconi è stato il loro migliore rappresentante e insieme uno di loro. La sua storia imprenditoriale, ben prima di quella politica, è stata la storia di una commistione malsana tra potere politico, imprenditoriale e borghesia mafiosa.

Una storia che ha visto il Berlusconi rampante costruttore degli anni Settanta giocare sempre su due piani, ma con lo stesso scopo: sul piano pubblico, favorire l’ascesa di Bettino Craxi al potere e la trasformazione del PSI in un partito neoliberista e anticomunista; sul piano occulto, finanziare e sostenere quegli apparati dello stato ed ex fascisti, che erano dapprima stati sovvenzionati in funzione antisovietica dagli USA, e che si erano ri-organizzati nella cosiddetta “Loggia P2” per favorire un golpe soft in funzione anticomunista.

Entrambi quei piani rispondevano a uno scopo preciso: farla finita con il “lungo Sessantotto” italiano, ossia con quella stagione di lotte che aveva limitato il potere di speculatori e sfruttatori e consentito la modernizzazione del paese e lo sviluppo di diritti e potere per le classi popolari. E farla finita con l’immaginario, con la cultura politica e organizzativa e con la crescita elettorale comunista, che di quella stagione era stata protagonista e che veniva giustamente individuata dal Berlusconi della fine degli anni Settanta come un pericolo mortale per i suoi progetti speculativi.

Fu solo con l’inizio degli anni Novanta, però, che Berlusconi riuscì a catalizzare un ampio consenso intorno alla sua figura. Nel 1992 l’inchiesta di “Mani Pulite” dissolveva il sistema dei partiti al potere, PSI e DC in particolare, mentre la contemporanea auto-dissoluzione dell’Unione sovietica portava alla fine del PCI.

Lo spazio politico che si apriva era immenso.

La sua discesa in campo nel 1994 – preparata con largo anticipo con il tacito assenso della borghesia mafiosa e l’appoggio di settori consistenti degli apparati – ha così permesso a fascisti, leghisti, evasori e mafiosi di essere sdoganati, di diventare culturalmente e socialmente vincenti.

Berlusconi al potere li ha fatti arricchire, a spese del pubblico e delle classi lavoratrici, ha fatto leggi su misura per loro, che gli permettevano di imbrogliare e di sfruttare i giovani, i migranti – ma gli ha anche offerto una rivalsa ideologica nel bullizzare quella parte d’Italia che per decenni aveva rappresentato, con tutti i limiti, i valori della solidarietà, della giustizia, dello studio e del sacrificio, della questione morale.

Erano gli anni dei condoni edilizi e dell’esplosione dell’evasione fiscale, delle leggi ad personam, dei tagli indiscriminati a scuola e sanità, della deregolamentazione del diritto del lavoro, dello sdoganamento dell’estrema destra, dei legami sempre più evidenti tra il suo partito e la mafia, della politica del malaffare. Gli anni del “mors tua vita mea” e del massacro del G8 di Genova.

Certo non a tutta la borghesia italiana quel modo di gestire le cose andava bene: quando nel 2011, in piena crisi del debito, il berlusconismo rischiava di mettere in pericolo la tenuta finanziaria del paese, sottomettendola agli interessi degli evasori e alle mancette elettorali del Cavaliere, la parte della borghesia italiana più internazionalizzata lo fece fuori, mettendo un tecnico come Monti alla presidenza del Consiglio e facendo di Berlusconi un improbabile martire anti-austerity.

Si trattava però di un regolamento di conti interno alla borghesia italiana. Basti pensare che lo stesso Governo Berlusconi all’esplodere della crisi nel 2008 aveva tagliato ben 8 miliardi di euro a scuola e Università, scaricando su giovani e classi popolari i costi dell’austerity e la salvaguardia dei privilegi del suo blocco sociale.

Che oggi tutti i partiti dell’opposizione in Parlamento – dal PD che sull’antiberlusconismo ha campato, passando per i 5 Stelle che sono cresciuti sullo “psiconano” e i comizi di Grillo, per arrivare a Sinistra Italiana e Soumahoro che scrivono parole “umane” per ricordarlo – si subordinino alla celebrazione della destra, la dice lunga su quanto il progetto egemonico berlusconiano abbia avuto successo.

Guardate le dichiarazioni di Schlein, Conte, Fratoianni, guardate il PD che rimanda la sua riunione di Direzione: sono tutti dalla stessa parte, tutti d’accordo, tutti senza memoria.

Una melassa buonista e ributtante, che parla di rispetto verso chi ha letteralmente determinato la morte di migliaia di persone nelle fabbriche, in mare, negli ospedali smantellati e regalati ai privati, l’emigrazione dal nostro paese di migliaia di giovani.

Noi non dimentichiamo la Bossi-Fini o la riforma Gelmini, non dimentichiamo i parlamentari comprati, gli accordi con la mafia, le parole verso Eluana Englaro “che poteva restare incinta”, lo spregio del genere femminile, i legami con i cattolici più oscurantisti, l’uso della cosa pubblica come affare privato, la guerra in Iraq del 2003…

L’unico vero problema per noi è che Berlusconi e i suoi Governi hanno lasciato danni indelebili nel paese. Quello che Berlusconi ha avviato è ancora davanti a noi, è ancora al governo.

Ma certo non proviamo tristezza. Perché nulla ci unisce, nemmeno il cordoglio, come loro non lo hanno avuto per Carlo Giuliani, Stefano Cucchi, e tutti i “nostri” morti.

Siamo due mondi diversi. Teniamolo bene in testa.

13 Giugno 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO