Festa di Contropiano a Giugliano: prove pratiche di resistenza attiva

La “Festa regionale della Campania di Contropiano” – in programma venerdì 15 e sabato 16 settembre – a Giugliano (Napoli) è un esperimento politico/culturale che avviamo per la prima volta nella nostra regione.

Le feste politiche vantano una grande tradizione nella storia del movimento comunista e, particolarmente nei momenti topici della lotta di classe, hanno rappresentato un momento di forte esemplificazione politica ed ideale dell’identità comunista e delle ragioni, storiche ed immediate, del mondo del lavoro.

Inoltre, specie negli anni Settanta, gli eventi culturali e i vari momenti artistici che maturavano in questi contesti, hanno segnato, inequivocabilmente, la storia della musica, del teatro e del cinema nel nostro paese.

Ovviamente, in questi nostri giorni, viviamo in un tempo storico (e politico) in cui i processi di frantumazione ideologica e materiale del moderno capitalismo hanno spappolato la società espungendo l’idea e la pratica del conflitto dalla prassi quotidiana e dal “senso comune” per cui ogni tentativo, anche parziale, di “risalire la corrente” va apprezzato, incoraggiato e sostenuto.

Con in testa tale consapevolezza abbiamo concepito e proposto il format della “Festa regionale di Contropiano” in Campania.

Il luogo in cui si svolgerà questa iniziativa è un territorio paradigmatico e simbolico: Giugliano è il terzo comune della Campania, si è configurato su un vasto territorio a Nord di Napoli e contempla – purtroppo – il complesso delle contraddizioni politiche e materiali tipiche di tutta la conurbazione che, comunemente, viene indicata come area metropolitana napoletana.

Emergenza ambientale accentuata da decenni, tassi di disoccupazione e precarietà alti, deindustrializzazione avanzata, un terziario “legale” ed “illegale” che fattura cifre stratosferiche, presenza del Comando Militare Sud Europa della NATO, una fascia costiera devastata da abusivismi ed un ciclo architettonico ed edilizio dissennato.

Insomma siamo di fronte ad un intreccio di laceranti contraddizioni e tematiche che – nel corso degli anni – hanno provocato importanti momenti di mobilitazione, ma anche una profonda e selvaggia trasformazione/scomposizione dell’habitat sociale di questo territorio.

In tale contesto ha preso corpo la due giorni di politica, cultura e musica organizzata dalla Rete dei Comunisti della Campania a Giugliano.

Un tentativo di riprendere la discussione e “riannodare i fili” di una discussione tra compagni, attivisti sociali, e esponenti di alcune vertenze all’inizio di un anno politico complicato, come le cronache locali ed internazionali registrano, da ogni punto di vista.

Un momento per “fare il punto” e riprendere la mobilitazione e la lotta.

Il tema dell’opposizione alla guerra e alla conseguente economia di guerra sarà il dibattito di venerdì 15/9. E’ evidente che la guerra in corso in Europa e l’accumulo di tensioni in altre aree del mondo costituiscono gli eventi principali da cui si dipanano, ad ampio raggio, scelte di carattere globale con ricadute immediate nel nostro paese e sul versante delle condizioni di vita e di lavoro dei settori popolari.

Sabato 16/9 si discuterà della contraddizione capitale/ambiente (attacco all’Acqua Pubblica da parte della Regione Campania, roghi tossici, discariche e manomissione ecologica del territorio, necessità di organizzare una efficace difesa sociale del diritto alla vita) la quale, da sempre, è stata una tematica foriera di mobilitazioni e conflitti sociali in questa martoriata zona.

La parte degli interventi musicali – nelle due serate – musicali intreccerà fattori stilistici e sound diversi tra loro ma tutti ascrivibili alle nuove sonorità che permeano il panorama sonoro contemporaneo.

Insomma vi aspettiamo per incontrarci e sostenere, con più determinazione e consapevolezza, il quotidiano comunista on line: Contropiano.org

Programma della Festa – Villa Comunale – Giugliano (Napoli)

Venerdì 15 settembre – ore 17.30

DIBATTITO PUBBLICO

Lotta alla guerra e all’economia di guerra

Introduce e conduce la discussione:

Biagio Borretti – Rete dei Comunisti

Intervengono:

Sergio Cararo | direttore del quotidiano on line Contropiano.org

Francesco Dall’Aglio | esperto di questioni militari, Università di Sofia (Bulgaria)

Gessica Onofrio | organizzazione giovanile “Cambiare Rotta”

una/un attivista del Centro Culturale Palestinese Handala/Alì

Ludovico Chianase | Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole;

Carmine Marzocchi | Potere al Popolo/Giugliano

Ore 21.00



INTERVENTI MUSICALI

Overmind Age Band musica anni ’80

Live Show by Maus from Catene Movement

Gennaro T Dj Set from Almamegretta

Sabato 16 settembre – ore 17,30

DIBATTITO PUBBLICO

Diritto all’Acqua Pubblica, lotta alla devastazione ambientale, difesa dei territori

Introduce e conduce la discussione:

Antonio Rega – Rete dei Comunisti

Intervengono:

Alex Zanotelli | Padre Comboniano

Francesca Borgese | esecutivo reg. Unione Sindacale di Base

Giuliano Granato | portavoce nazionale di Potere al Popolo

Paolo Bordino | Casa del Popolo di Salerno

Antonio lodice | Presidente Istituto di studi politici “S. Pio V”

Eligio Poetini | Potere al Popolo Torre del Greco

Maria Domenica Castellone | Vice Presidente del Senato, Movimento 5 Stelle

Tommaso Sorrentino | Comitato Acqua di Quarto

Arianna Organo | Potere al Popolo Giugliano

Ore 21.00

INTERVENTI MUSICALI

la scuderia dei rappers:

Mariotto Longman me * Dr Cyborg Superfunk *

Salvo me * Devis

Soul Palco

15 Settembre 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO