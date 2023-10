Assemblea nazionale. Verso la mobilitazione contro la guerra

Fuori l’Italia dalla guerra

Stop all’invio di armi in Ucraina

Basta con la Nato

Tagliare le spese militari per finanziare le esigenze sociali del paese

Il 31 dicembre scade il decreto sull’invio di armi italiane per la guerra in Ucraina.

Il governo intende celebrare il 4 Novembre come giornata del militarismo, della guerra e del nazionalismo contro la Repubblica costituzionale nata dal 25 aprile.

Prepariamo la manifestazione nazionale contro la guerra del 4 novembre a Roma e la manifestazione a Pisa del 21 ottobre contro le basi militari.

All’assemblea sono previsti interventi e contributi del Comitato “Angelo Baracca”, Nicoletta Dosio, Josè Nivoi (Collettivo autonomo lavoratori portuali di Genova), Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell’università, Ludovico Chianese, prof. Francesco Dall’Aglio, Giorgio Cremaschi, Moni Ovadia, Simona Suriano, Fabrizio Truini (Pax Christi Roma), Cambiare Rotta, Opposizione Studentesca d’Alternativa, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista, Partito Comunista Italiano, Patria Socialista, Rete dei Comunisti, Movimenti per il Diritto all’Abitare, Giù le Mani dall’Africa, Unione Sindacale di Base, Centro Ricerche ed Elaborazione per la Democrazia, Comitato Pace e non più Guerra, Disarmisti Esigenti, Wilpf Italia, Associazione nazionale per la Scuola della Repubblica, Il Faro di Roma, Contropiano, Movimento No Basi nè a Coltano nè altrove…

