Diritto all’abitare. Oggi giornata di mobilitazione nazionale

Oggi in molte città si terranno manifestazioni popolari per riaffermare il Diritto all’abitare sotto tutti i suoi aspetti: dal caro affitti alla necessità di nuove abitazioni a prezzi accessibili, dal blocco degli sfratti alla soluzione delle occupazioni abitative. La mobilitazione di oggi vede coinvolti tutti i soggetti sociali colpiti in vario modo dall’emergenza abitativa: dagli occupanti di case alle famiglie sotto sfratto, dagli studenti accampati nelle tende agli inquilini delle case popolari, previdenziali e quelli truffati dai Piani di Zona.

A Roma è previsto un corteo che partirà dal piazzale davanti l’università La Sapienza e si concluderà a Porta Pia dove ha sede il ministero delle Infrastrutture, anche per ricordare il decennale delle due grandi giornate di lotta dell’ottobre 2013 che si conclusero con una accampata di diversi giorni sotto la sede del ministero.

Qui di seguito tutti gli appuntamenti di oggi nelle varie città:

PARMA: ALLE ORE 17 IN PIAZZA GARIBALDI: ASSEMBLEA POPOLARE PER IL DIRITTO ALL’ABITARE

BOLOGNA: 19 OTTOBRE: ORE 15 A VILLA PALLAVICINI: PER RESISTERE A OLTRANZA INSIEME AGLI ABITANTI! ALLE ORE 15 INPIAZZA SCARAVILLI: CAROVANA DEGLI STUDENTI E DEGLI INQUILINI IN LOTTA

CATANIA: 19 OTTOBRE ORE. 9.30: PRESIDIO DAVANTI ALLA PALAZZINA OCCUPATA DI VIA CALATABIANO

TORINO,19 OTTOBRE ORE 10.30: BANCHETTO INFORMATIVO A PORTA PALAZZO

LIVORNO, 19 OTTOBRE ORE 12: MANIFESTAZIONE DI FRONTE AI PALAZZI DI VIA DELLA POSTA 12

PISA,19 OTTOBRE ORE 12.00 VIA DEL RISORGIMENTO (EX FACOLTA’ DI CHIMICA): PRESIDIO E CONFERENZA STAMPA DI ASIA-USB VERSO IL 21 OTTOBRE E IL 4 NOVEMBRE

ROMA, 19 OTTOBRE, ALLE ORE 17.00 CORTEO DA PIAZZALE ALDO MORO AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

MILANO19 OTTOBRE H.17.30 @ PIAZZA DELLA SCALA: LA CASA E’ UN BISOGNO, BASTA SPECULAZIONE!

L’AQUILA_19 OTTOBRE H.19 @ PIAZZA REGINA MARGHERITA: SIT IN PER IL DIRITTO ALL’ABITARE

