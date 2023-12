Ferrovie: confermato fino a questa sera lo sciopero di 24 ore dei Sindacati di Base

Fino a questa sera alle 21.00 è stato confermato lo sciopero dei ferrovieri da parte dei sindacati di base. Martedì scorso eravamo riuniti nei nostri coordinamenti per decidere la proclamazione del primo sciopero dei ferrovieri entro dicembre, per un giusto rinnovo contrattuale e l’apertura delle vertenze in RFI e Trenitalia; uno sciopero con cui si sarebbe messo in particolare evidenza il grave problema della sicurezza sul lavoro e nella stessa circolazione ferroviaria: dopo il tragico allarme della strage di Brandizzo e e i quasi quotidiani casi di cosiddetti “inconvenienti di esercizio”, con un treno che pattina sui binari, uno che non frena, un mezzo d’opera che tallona un deviatoio, un’impresa privata che ancora sembra non aver imparato a rispettare la normativa di RFI….

Stavamo appunto decidendo quando ci è giunta la notizia del terribile scontro al passaggio a livello di Thurio in provincia di Cosenza, in cui è rimasta uccisa la collega capotreno Maria Pansini insieme al giovane conducente del camion incastrato tra le sbarre, e feriti il collega macchinista e i viaggiatori.

A quel punto ogni ragionamento e valutazione precedente ha lasciato il posto ai fatti per come si ponevano in termini di gravità e dunque è partita subito la consultazione tra le OOSS di base per l’indizione immediata di uno sciopero di 24 ore. Alcune valutazioni tecniche ci hanno portati a individuare la prima data utile appunto nel 30 novembre a partire dalle 21,00. Successivamente vi è stata una ulteriore proclamazione di 8 ore di sciopero da parte delle OOSS firmatarie a partire dalle ore 9,00 dello stesso giorno, rispetto alla quale la commissione di garanzia ci richiedeva un adeguamento di orario e durata.

Abbiamo ritenuto di non poter accogliere la richiesta di riduzione e, nell’ottica di unificare l’iniziativa di denuncia dei ferrovieri, abbiamo chiesto alla commissione stessa di rivolgere alle altre OOSS analoga richiesta di adeguamento sulla nostra proclamazione: il risultato è il permanere delle due giornate di sciopero, cosa di cui non possiamo certo lamentarci.

Dunque a partire dalle ore 21,00 di oggi giovedì 30 novembre fino alle 21,00 di venerdì 1 dicembre i ferrovieri scioperano ancora per denunciare l’ennesimo gravissimo incidente e rivendicare effettive garanzie di sicurezza sul lavoro! Per gli impianti fissi e manutenzione infrastrutture lo sciopero riguarda la prestazione notturna del 30 novembre sul 1 dicembre e l’intera prestazione di venerdì 1 dicembre.

