Cariche della polizia a Pisa, studenti fermati. Manganellate anche a Firenze

In occasione della giornata di sciopero generale per la Palestina di oggi, indetto in tutta Italia e per tutte le categorie di lavoro dai sindacati di base raccogliendo l’appello dei Giovani Palestinesi d’Italia, a Pisa la manifestazione di studenti, studentesse, lavoratori e lavoratrici astenuti dal lavoro è stata caricata dalla polizia. Alcuni studenti fermati sono stati fatti sdraiare sulla strada bagnata dalla pioggia.

Manganellate di polizia e carabinieri anche a Firenze contro il corteo che aveva cercato di raggiungere il consolato degli Stati Uniti. Una ragazza è stata ferita da una manganellata su un occhio.

E’ evidente che non si è trattato di un “eccesso di zelo” dei funzionari di piazza ma di indicazioni di usare la mano pesante provenienti dal ministero degli Interni.

USB condanna la repressione violenta delle manifestazioni per la Palestina

USB condanna fermamente la reazione violenta delle forze dell’ordine contro una manifestazione di studenti, che protestava a Pisa contro i massacri dei civili in atto in questo momento in Palestina. Violente cariche contro i cortei sono avvenute anche a Catania e Firenze, USB esprime solidarietà con i manifestanti: fermiamo il genocidio in Palestina.

A Pisa agenti in tenuta antisommossa hanno manganellato dei ragazzi, molti anche minorenni, che volevano raggiungere Piazza Cavalieri per esprimere il loro legittimo dissenso.

La base di ogni società che ritiene di essere democratica è tutelare il diritto di esprimere il proprio pensiero.

Siamo ancora una Democrazia? Dalle immagini che vediamo in questo momento il dubbio è molto forte.

Condanniamo ogni azione volta a reprimere ogni forma dissenso.

Sabato 24 manifestazione nazionale a Milano!

Unione Sindacale di Base

