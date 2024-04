Oggi presidio al Senato per difendere i consultori dagli antiabortisti

Non va consentito agli antiabortisti di mettere le mani sui consultori. Diventa sempre più necessario costruire mobilitazione contro il governo Meloni. Un governo che non rappresenta, e non rappresenterà mai, le donne, le libere soggettività nè i loro bisogni, ma che anzi, come abbiamo potuto vedere ancora una volta in questi giorni, fa gli interessi delle associazioni cosiddette “pro-vita”.

La Meloni stessa nel 2019 ha firmato il cosiddetto Manifesto per la Vita e per la Famiglia prendendo l’impegno di “trovare alternative all’aborto”.

Come sappiamo l’emendamento al decreto Pnrr sull’ingresso dei pro-vita nei consultori, su cui il governo Meloni ha apposto la fiducia, è stato approvato in alla Camera e dovrà essere votato al Senato lunedì 22.

Per riaffermare che il diritto all’aborto non si tocca e fuori gli antiabortisti dai consultori, la Rete nazionale Consultori e Consultoria ha dato appuntamento al Senato alle 17.00per oggi, lunedi 22 aprile.

Un’ulteriore passo che mira a smantellare i consultori dal loro interno minando il diritto all’aborto, ad una libera scelta, alla contraccezione, ad una sanità pubblica e a dei servizi territoriali accessibili, laici e gratuiti per le donne, colpendo soprattutto quelle delle fasce più povere e popolari.

E’ necessario creare una vera opposizione al governo, senza più delegare le battaglie per la difesa e la (ri)conquista di diritti a chi, dal PD a +Europa, si tinge di rosa ma finora ha sempre svenduto tutele, diritti, servizi, la contraccezione, il pubblico e il sociale al profitto dei privati.

Venerdi scorso un gruppo di attiviste delle Donne di Borgata ha fatto un blitz esponendo striscioni davanti alla famosa sede di Fratelli d’Italia alla Garbatella (Roma), quella dove ha cominciato a entrare in politica la Meloni.

Questo emendamento riguarda tutti i consultori ma diventa particolarmente preoccupante nelle regioni a guida centro-destra: sappiamo fin troppo bene cosa vuol dire vivere in una regione dove il diritto all’aborto non viene garantito, come nella Regione Marche, dove la presenza di obiettori di coscienza rende praticamente impossibile l’interruzione di gravidanza. Questo ulteriore passo va quindi a svuotare ancora di più di senso la legge 194/78, aprendo la strada ad associazioni che propongono violenze vere e proprie, quali far ascoltare il battito del feto a chi vuole o deve abortire.

