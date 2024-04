L’Italia ha perduto la sua “innocenza”. Contestato a Tunisi il ministro Sangiuliano e lo stand italiano

A Tunisi un gruppo di attivisti filopalestinesi ha fatto irruzione nello stand dell’Italia alla Fiera del Libro di Tunisi, nel momento in cui era presente il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, intonando slogan e sventolando bandiere palestinesi, inducendo il ministro ad allontanarsi.

Gli attivisti hanno fatto irruzione nello stand, sventolando le bandiere della Palestina e della Tunisia e intonando slogan contro l’Italia. Tra gli slogan urlati c’erano frasi come “Italia fascista, Italia sionista”. Questo incidente ha indotto il ministro Sangiuliano a lasciare lo stand. Guarda il VIDEO

Per molti anni l’Italia e i suoi governi hanno vissuto di rendita dei buoni rapporti passati con il mondo arabo. Ma le scelte di politica estera degli ultimi venti anni hanno via via collocato sempre più l’Italia nella pattuglia delle potenze occidentali sempre più invise al resto del mondo. Ultima in ordine di tempo la scelta di essere complici di Israele contro le istanze del popolo palestinese e l’aver inviato una flotta militare nel Mar Rosso.

28 Aprile 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO