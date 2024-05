Il 1 Giugno a Roma scende in piazza “la vera opposizione” al governo Meloni

Una coalizione di forze politiche della sinistra alternativa, movimenti sociali e sindacati scenderà in piazza a Roma sabato 1 Giugno contro il governo Meloni ritenuto “il governo della guerra, del fascismo, dello sfruttamento”.

La manifestazione raccoglie una esigenza venuta crescendo nel paese ma non rappresentabile dall’attuale opposizione parlamentare al governo Meloni, più attenta ai talk show che a quanto serpeggia nel paese reale.

Nei luoghi dove la contrapposizione al governo è venuta manifestandosi più apertamente – basta pensare agli studenti, al diffuso dissenso contro le scelte sulla guerra, ai movimenti sociali e ambientali o al sindacalismo conflittuale – è cresciuta la spinta a mettersi di traverso apertamente e pubblicamente contro un governo dalla facciata liberale e dal cuore fascista.

La manifestazione nazionale del 1 Giugno contro il governo Meloni indica tutti i punti di rottura e contrapposizione con un esecutivo che incarna l’essenza e il bersaglio di una crescente indignazione, così come di un crescente malessere sociale dovuto all’economia di guerra, al boom delle disuguaglianze sociali o a leggi contro-costituzionali come l’autonomia differenziata e i pieni poteri al premier.

In tutta Italia si stanno organizzando decine di pullman per convergere su Roma lo stesso giorno in cui la Meloni arringherà la sua base elettorale.

La manifestazione nazionale partirà da Piazza Vittorio alle 14.30 per concludersi a Porta Pia, sede del ministero guidato da Salvini.

Mercoledi 29 maggio alle 12.00 il Comitato promotore presenterà le ragioni della manifestazione in una conferenza stampa davanti alla RAI di viale Mazzini.

Le adesioni giunte alla manifestazione del 1 giugno fino al 28 maggio:

1. Comitato Angelo Baracca,

2. Comunità Palestinese,

3. Unione Democratica Arabo Palestinese (UDAP),

4. Movimento di lotta per il diritto all’abitare,

5. Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali di Genova (Calp),

6. Parti Ouvrier Indépendant Francia

7. Disarmisti esigenti,

8. WILPF Italia,

9. Comitato pace e non più guerra,

10. No Ponte Calabria,

11. Spazio No Ponte Messina,

12. Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell’università,

13. Comitati contro ogni autonomia differenziata.

14. CRED – centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia

15. Circolo Agorà Pisa, ALAS Ass. Lavoratori Studenti scuola,

16. Ass. Naz. Per la scuola della repubblica odv,

17. Movimento Migranti e Rifugiati,

18. Terra e Libertà Braccianti T. Antonacci,

19. Free Africa,

20. Giù le mani dall’Africa,

21. Potere al Popolo,

22. Cambiare Rotta,

23. Opposizione Studentesca d’Alternativa,

24. Collettivo Autorganizzato Universitario

25. Unione Sindacale di Base (USB),

26. Ex OPG je So’ Pazzo

27. Genova City Strike

28. Contropiano,

29. Comitato con la Palestina nel cuore,

30. Movimento Studenti Palestinesi in Italia

31. Rete nazionale Sanitari per Gaza

32. Rete dei Comunisti,

33. Resistenza Popolare,

34. Partito Comunista Italiano

35. Forum per il diritto alla salute

36. Pensionati uniti

37. Multipopolare

38. Movimento per la rinascita comunista

39. Patria Socialista

40. Coordinamento per il boicottaggio di Israele Pisa

41. Costituente Comunista

42. Centro internazionale Crocevia

43. Associazione Amicizia Italia Cuba

44. Risorgimento socialista

45. Centro culturale “Al Abrar” Tivoli

46. Coordinamento marcia per la pace Tivoli Guidonia

47. Spazio Catai Padova

48. Ecologia politica Network

49. Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati

50. Collettivo SALE

51. Medicina Democratica (Napoli)

Per adesioni inviare a: 1giugno2024@gmail.com

L’elenco dei pullman per venire alla manifestazione a Roma

28 Maggio 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO