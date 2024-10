Vasapollo e Rete4. Docenti solidali e querela contro Del Debbio

Un esposto è stato già presentato al commissariato di PS competente sulla Città Universitaria e alcune querele specifiche per i reati di diffamazione, oltraggio e istigazione all’odio via social sono in fase di elaborazione “per tutelare la reputazione, il decoro professionale e l’onore” del prof. Luciano Vasapollo, decano di economia alla Sapienza, finito nel mirino di Rete 4 per aver definito Israele “uno stato terrorista” in una pubblica assemblea che si è tenuta lo scorso 2 ottobre alla Facoltà di Fisica dell’ateneo romano.

Lo hanno annunciato gli avvocati del docente, Marco Lucentini e Arturo Salerni, in una conferenza stampa convocata questa mattina al Centro Congressi “Carte Geografiche” in via Napoli a Roma.

Nell’occasione è stata data notizia del fatto che numerosi docenti della Sapienza hanno preso posizione a sostegno di Vasapollo. I legali hanno anche citato i numerosi riconoscimenti internazionali che attestano la grande stima di cui il professore gode in prestigiosi atenei di altri paesi che gli hanno conferito titoli accademici honoris causa.

Ai giornalisti, l’avvocato Lucentini ha illustrato in particolare le diverse gravi violazioni nelle quali sono incorsi il conduttore, Paolo Del Debbio, e alcuni ospiti delle trasmissioni “4 di sera” e “Diritto e rovescio”, utilizzando nei confronti del docente “espressioni che vanno oltre il diritto di critica, risultando inutilmente offensive”.

“Non intendiamo mettere un discussione la libertà di espressione che deve essere garantita a tutti, ma – ha precisato Lucentini – abbiamo già presentato una denuncia querela per diffamazione e in relazione alle minacce ricevute da Vasapollo a seguito delle trasmissioni TV, allo scopo di ottenere una tutela della serenità del docente e dei suoi studenti, nonché adeguate garanzie perché il professore possa continuare a svolgere il suo servizio”.

Sulla stessa linea, l’avvocato Salerni ha evocato – in merito alle minacce rivolte a Vasapollo sui social e via mail – “la fattispecie che si chiama istigazione a delinquere”, ricordando che “la libertà di insegnamento che la trasmissione TV e il ministro Salvini hanno inteso negare chiedendo il licenziamento di Vasapollo, è prevista dalla Costituzione nata dalla Resistenza antifascista”.



Salerni ha anche annunciato “un nuovo esposto su altri atti persecutori che si sono compiuti dopo la presentazione del primo, rilevando che ulteriori violazioni si stanno continuando a porre”. Davanti a simili comportamenti, ha detto l’avvocato, “invochiamo provvedimenti di repressione penale e prevenzione di pubblica sicurezza” perchè “non si può tollerare il linguaggio d’odio usato contro Vasapollo”.

Salerni si è anche soffermato sull’inchiesta a carico dello Stato di Israele aperta dalla Corte Penale Internazionale lo scorso gennaio in seguito alla richiesta presentata in dicembre dal Governo del Sudafrica, osservando che “Vasapollo si è limitato a citare quanto stabilito in merito dalla CPI in una pronuncia in cui sono rinvenibili gli estremi del reato di genocidio inteso come uccisone indiscriminata di civili, distruzione di abitazioni”. “L’intento evidente di sterminare e allontanare”.

Vasapollo stesso ha poi ricostruito quanto accaduto il 2 ottobre nell’Aula della Facoltà di Fisica dove “si teneva una pubblica assemblea e non – ha scandito – una lezione universitaria. Il mio intervento non era previsto, ma visto il clima di intimidazione nei confronti di chi esprime critiche e riserve su Israele, due relatori – ha detto – evitarono di parlare e io fui invitato a parlare al loro posto, cosa che accettai convinto che esiste ancora in Italia la libertà di parola e che alla Sapienza, l’Università dove insegno da 40 anni, non è tornato in vigore il giuramento del ’31 al Re a al Fascismo. Nel mio intervento ho spiegato che ben si applicano all’abulia di chi in Italia e nel mondo assiste in silenzio ai massacri paerpetrati dall’IDF, le considerazioni di Gramsci che confidò ‘Odio gli indifferenti’”.

Vasapollo ha anche ripercorso i vari passaggi rappresentati dalle denunce di altri Stati e dagli atti della Corte Penale Internazionale e della Corte Internazionale di Giustizia che dimostrano in modo inequivocabile la natura terroristica delle condotte assunte dallo Stato di Israele, riconosciute appunto nei dispositivi delle decisioni assunte dai due più alti organi giudiziari del mondo.



Il docente ha anche risposto con garbo e cortesia alle domande di Rete 4, che era presente con una troupe, declinando infine l’invito a recarsi in studio che gli è stato rivolto, in quanto, a suo dire, mancano in quella trasmissione gli elementi minimi di obiettività necessari a garantire un contraddittorio.

Il direttore di Contropiano Sergio Cararo ha poi ricordato che il clima pesante attorno all’incontro del 2 ottobre alla Facoltà di Fisica era dovuto ad un intervento che avrebbe dovuto tenere online Leila Khaled, parlamentare del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, ritenuta responsabile del dirottamento di due aerei di linea nel 1969 e nel 1970 ma di nessun atto di sangue. “La signora, che oggi ha 80 anni, non potè collegarsi”, ha sottolineato il direttore di Contropiano.

Il direttore di FarodiRoma, Salvatore Izzo, docente con Vasapollo alla Facoltà di Lettere, ha espresso i sentimenti di ammirazione di cui il professore di economia gode da parte dei colleghi ma anche degli studenti, soffermandosi poi sull’immagine delle macerie dell’ambasciata inglese a Roma fatta saltare nel 1946 da un gruppo di terroristi israeliani colpevoli anche dell’attentato al King David, che fece 91 morti.

Tra i terroristi c’era, come è noto, anche Begin, fondatore del Likud e predecessore di Netanyahu, come capo di un governo che ieri come oggi non ha mai rinunciato ad utilizzare anche gli attentati per far prevalere la causa sionista.

* da Il Faro diRoma



10 Ottobre 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO