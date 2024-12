Razzismo chiamato libertà

Adesso che il criminale assassino di Madgeburgo, Taleb Al Abdulmohsen, si è rivelato un sionista, fascista, anti Islam, la sua terribile strage non è più “terrorismo” e per politici e media occidentali lui diventa un “attivista”.

Perché, come si sa, la parola “terrorismo”, nelle nostre democrazie occidentali in guerra con il resto del mondo per i supremi valori, questa parola può essere solo associata ai nemici e soprattutto ai musulmani.

Israele che compie un genocidio e pratica l’assassinio politico in scala industriale non può essere chiamata “terrorista”. Né tanto meno possono esserlo gli USA, maestri nel terrorismo di stato di cui ora l’Ucraina è apprendista.

Così gli islamofobi fanatici, che si erano subito scatenati contro i migranti, gli arabi, i neri ed i loro soci filopalestinesi, ora improvvisamente annullano post e tacciono. Contrordine camerati non è “terrorismo”, l’assassino di Madgeburgo è solo medico pazzo. Ora si condanni la mancanza dei controlli sui malati di mente e la chiusura dei manicomi.

Tanto il vomito contro i migranti e i musulmani tornerà presto.

E la stampa “democratica” cambia i suoi titoli e la parola terrorismo scompare.

Questo è il doppio standard dei regimi occidentali, un imbroglio schifoso dove il RAZZISMO È CHIAMATO LIBERTÀ.

