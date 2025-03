I comunisti e le comuniste hanno liberato l’Europa. 10 maggio corteo a Roma

I comunisti e le comuniste hanno liberato l’Europa

10 maggio corteo cittadino per ribadire e difendere il ruolo dei comunisti nella vittoria sul nazifascismo

Nel 2019 e nel 2025 due risoluzioni approvate dal Parlamento europeo hanno messo sullo stesso piano la storia e simboli del comunismo con quelli del nazifascismo. Tuttavia, la storia è andata diversamente.

La capitolazione della Germania di Hitler è dovuta in gran parte alla resistenza e all’offensiva dell’Unione Sovietica sul fronte orientale e alle radicate resistenze sul fronte interno dell’occupazione nazista, che insieme hanno portato alla resa incondizionata del nazifascismo, annunciata al mondo la mattina del 9 maggio.

Il sacrificio dei comunisti e comuniste in tutta Europa, dalla Resistenza partigiana nel nostro Paese – formata in gran parte da comunisti e comuniste – all’Esercito di liberazione popolare della Jugoslavia, è l’esempio più concreto del ruolo svolto dai partiti e dalle organizzazioni comuniste per la liberazione del continente dall’occupazione nazifascista e per aver messo la parola fine al più grande conflitto bellico nella storia dell’umanità.

È contro questa verità che va inquadrata l’offensiva ideologica dell’Unione Europea, alle prese con la crisi di egemonia e la mai sopita aggressività militare dell’imperialismo occidentale e della Nato.

Ma i tentativi di revisionismo storico, come l’ultimo sulle foibe, necessitano di una risposta da parte di tutte e tutti i comunisti che sappia rilanciare il portato storico della propria azione.

Il 9 maggio allora i “comunisti e le comuniste della capitale” non festeggiano la Giornata dell’Europa, istituita non a caso dall’Ue nel 1985 per rispondere alla forza evocativa di quella nostra giornata, ma la Giornata della Vittoria sul nazifascismo, purtroppo non definitiva, e per aver posto fine alla guerra mondiale, oggi di nuovo alimentata dalla postura internazionale dell’Ue e dei governi dei suoi membri.

Su queste considerazioni, convocheremo un’assemblea pubblica per fine mese a Roma (maggiori info nei prossimi giorni) orientata alla costruzione di un corteo cittadino per sabato 10 maggio che riaffermi il ruolo dei comunisti nella liberazione dell’Europa dal nazifascismo e dalla guerra portando in piazza solo le bandiere del movimento comunista di ieri e di oggi.

Invitiamo le forze comuniste in tutte le città del paese a riunirsi per costruire, a ridosso del 9 maggio, momenti di rivendicazione del ruolo storico avuto dal comunismo per la liberazione e la sconfitta del nazifascismo.

Comitato promotore (in aggiornamento):

Rete dei Comunisti, Patria socialista, Potere al Popolo, Rifondazione comunista, Partito comunista italiano, Cambiare Rotta, Opposizione Studentesca d’Alternativa, Csoa Macchia Rossa…

4 Marzo 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO