“Non un euro per la loro guerra”. Scendiamo in piazza il 15 marzo a Roma

Rigettiamo il piano di riarmo europeo. Fuori l’Italia dalla Nato. Contro l’Unione europea della Guerra e delle multinazionali. Per l’Europa della pace e della solidarietà. Ribelliamoci ai signori della guerra, siamo ancora in tempo a fermarli.

Potere al popolo invita tutte le realtà politiche e sociali solidali a unirsi e scendere in piazza *Sabato 15 Marzo* per opporsi al piano del riarmo europeo e alle politiche guerrafondaie dell’Unione Europea.

La manifestazione europeista a Piazza del Popolo è ridicola, ingiusta e pericolosa!

RIDICOLA, perché tutti sanno che finché i nostri Paesi resteranno nella Nato non ci sarà mai vera autonomia militare dagli Usa.

INGIUSTA, perché l’Europa oggi è Von Der Leyen che annuncia un piano da 800miliardi di spese militari, una proposta inaccettabile che vorrà dire meno spesa sociale e meno soldi per la transizione ecologica. Chi ci guadagnerà saranno solo le industrie di armi come Leonardo, Thales, Reinhmetal e la statunitense Lockheed Martin, già ingrassate da tre anni di guerra.

PERICOLOSA, perché va a sostenere la decisione, guidata da Starmer, Macron e gli altri leader europei, di proseguire la guerra, al prezzo di decine di migliaia di morti e feriti.

Questa NON è l’Europa che vogliamo. Questa non è un unione tra i popoli, ma un Unione dei ricchi che vogliono usare i nostri soldi per i loro profitti e la loro guerra.

Mandiamo a quel paese l’Unione europea delle armi e delle multinazionali.

Dalla Russia, all’Europa, agli Usa, diciamo no ai signori della guerra.

Ci vediamo in piazza il pomeriggio di sabato 15 marzo a Roma, subito dopo la nostra Assemblea Nazionale che si terrà dalle ore 10:00 al Teatro Quirino.

Solo i popoli salveranno il pianeta

