“Chat with US”: Il “Falcone” di Giarre, istituto alberghiero dei Marines USA di Sigonella

Opportunità in Uniforme: Testimonianze a Confronto tra USA e Italia. E’ stato questo il tema dell’incontro svoltosi martedì 25 marzo nell’aula magna dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera“Giovanni Falcone” di Giarre, Catania.

“Nell’ambito delle attività dell’ampliamento dell’offerta formativa e di orientamento, in particolare del progetto Chat with US, l’incontro si propone di sottolineare le opportunità lavorative offerte dalle forze dell’ordine”, riporta la circolare a firma della dirigente dell’istituto alberghiero, professoressa Monica Insanguine. “I protagonisti condivideranno la loro esperienza, che va ben oltre il ruolo di militari: raccontando sfide, sacrifici e vittorie, esploreranno anche il lato umano di una carriera che implica resilienza, determinazione e un forte senso del dovere”.

In occasione dell’incontro-conferenza con gli esponenti delle forze armate, è stato imposto ai partecipanti (gli studenti delle classi IV del “Falcone”) – letteralmente – di “indossare l’uniforme del percorso di appartenenza”. “Al termine dell’incontro sarà allestito un light lunch per gli ospiti intervenuti”; conclude la dirigente. “Sarà cura dei responsabili di sede sostituire le docenti coinvolte”.

Per comprendere cosa e chi si nasconde dietro la formula-progetto Chat with US basta leggere una seconda circolare a firma della preside Insanguine, pubblicata una quindicina di giorni fa. “Nell’ambito del progetto PTOF Chat with U.S. che prevede la collaborazione con il programma di volontariato linguistico, culturale e civico denominato Community Relations della Base Marina Militare Americana di Sigonella, venerdì 14 marzo 2025 si svolgerà, presso la sede di Giarre, un incontro linguistico-comunicativo con la Dott.ssa Drobina”, vi si legge.

“L’incontro finalizzato all’interazione linguistica sulla tematica Healthy Nutrition: the Mediterranean diet, the Food Pyramid and Nutrients con attività appositamente programmate e sviluppate in preparazione all’incontro e vedrà coinvolte tutte le classi del corso di istruzione per adulti”.

“La dottoressa Drobina sarà accompagnata dal responsabile Relazioni Esterne della NAS Americana di Sigonella, Dott. Alberto Lunetta, che coordina le attività di volontariato dei militari americani in Sicilia”, prosegue la circolare della dirigente.

“E’ previsto un coffee break. La segreteria predisporrà gli opportuni ordini diservizio per il personale ATA coinvolto affinché sia assicurato il decoro degli ambienti scolastici fruiti dagli ospiti. Si richiede la presenza di un assistente tecnico di Informatica…”.

Uno dei più prestigiosi istituti alberghieri della Sicilia si rivolge dunque alla Naval Air Station di Sigonella (quartier generale della Marina e dell’Aeronautica degli Stati Uniti d’America per le operazioni di guerra in Europa orientale, Africa e Medio Oriente) per fornire ai propri studenti le dovute informazioni sulla rilevanza nutrizionale della dieta mediterranea.

Peccato che appena un anno fa la popolare trasmissione Rai Presa diretta aveva dedicato un servizio ai disturbi alimentari negli USA, documentando come in questo paese l’obesità sia ormai una vera epidemia: “il 42% dei cittadini statunitensi sono obesi e il 31% in sovrappeso”. Fatale attrattiva pedagogica dei marines a stelle e strisce…

All’istituto alberghiero siciliano sono di casa però anche gli altri “inquilini” della grande base di Sigonella, i militari del 41° Stormo dell’Aeronautica Militare italiana. Per oggi mercoledì 26 marzo, nella sede distaccata di Riposto, si terrà un’iniziativa riservata agli studenti delle classi V sulla “diffusione della Cultura Aeronautica”.

“Nell’ambito delle attività di orientamento in uscita, vista la proposta dell’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia, sezione di Acireale, gli studenti parteciperanno ad un incontro informativo sulla Cultura Aeronautica e sui relativi sbocchi professionali”, riporta l’apposita circolare. “Gli studenti raggiungeranno l’auditorium con i docenti della 2^ ora e vigileranno secondo il loro orario di servizio…”.

Meno di un anno fa, il 4 aprile 2024, l’Istituto alberghiero “Giovanni Falcone” aveva ospitato le mogli di alcuni ufficiali in forza alla Marina degli Stati Uniti d’America (first lady la signora Kerry Collins, moglie del contrammiraglio Brad Collins, comandante della Regione Navale Europa, Africa Centrale e delle forze aeronavali USA) per “apprezzare da vicino l’offerta formativa della scuola presso il quale i militari statunitensi svolgono da diversi anni attività di volontariato linguistico”, così come riportato enfaticamente dagli organi di stampa locali.

“Si è trattato di un momento che ha consolidato ulteriormente il legame di amicizia, dialogo interculturale e collaborazione tra gli Stati Uniti d’America e l’Italia che la base statunitense promuove grazie al progetto di buon vicinato della Marina USA. L’evento ha rappresentato un momento significativo nella promozione dello scambio culturale tra gli Stati Uniti d’America e l’Italia, evidenziando il ruolo fondamentale che istituzioni come l’Istituto Alberghiero Falcone di Giarre e la base NAS Sigonella svolgono nel rafforzare i legami e la cooperazione tra le due nazioni”.

Da oltre dieci anni i marines di Sigonella sono pure ospiti dell’IPSSEOA di Giarre in occasione del Thanksgiving Day (il Giorno del Ringraziamento che si celebra annualmente negli Stati Uniti il quarto giovedì di novembre per commemorare il “grazie” dei Padri Pellegrini per il cibo abbondante ricevuto dopo lo sbarco nelle colonie d’oltreoceano).

In questo giorno i militari condividono con i docenti e gli studenti del “Giovanni Falcone” i piatti tipici della festività: tacchino con farcitura salsa gravy e ai mirtilli rossi, carotine glassate, purea di patate dolci, fagiolini stufati, pannocchie e torta di zucca. Abbondanza in linea con la “dieta mediterranea” di Chat con US…

