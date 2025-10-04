Menu

Enorme successo dello sciopero generale per la Palestina e contro lo Stato terrorista e genocida di Israele

di Unione Sindacale di Base

Un enorme sciopero generale contro la complicità del governo italiano con Israele: milioni di persone si sono riversate in ogni angolo delle cittá del Paese. 

Un moto di indignazione popolare che cresce a vista d’occhio.

Nonostante le goffe minacce di Salvini e il terrorismo mediatico della Commissione di garanzia, le lavoratrici e i lavoratori hanno aderito massicciamente allo sciopero proclamato da Usb e da altre organizzazioni riconoscendone la piena legittimitá.

Un popolo in movimento che ha indicato la via: rompere le relazioni con Israele, chiedere la liberazione dei nostri concittadini imbarcati sulla Global Sumud Flotilla e, soprattutto, mettere fine al genocidio in Palestina.

Anche oggi abbiamo bloccato tutto e continueremo a farlo.

Non ci fermeremo piû.

