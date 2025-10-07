I portuali non lavorano per la guerra. Verso una giornata europea di lotta

Verso una giornata di lotta comune dei portuali europei e mediterranei per fermare il genocidio e per reclamare porti liberi dalle armi.

Nell’incontro internazionale del 26 e 27 settembre scorso a Genova, le delegazioni delle organizzazioni sindacali dei portuali partecipanti hanno condiviso il testo di una dichiarazione congiunta basata su 4 punti:

1. Stop immediato al #Genocidio

2. Apertura immediata dei corridoi umanitari

3. Porti liberi dalle armi verso qualsiasi guerra.

4. Stop al “Rearm-UE” e dirottamento delle ingenti risorse verso i servizi essenziali per la popolazione.

Dopo i necessari tempi di verifica interna, oggi siamo lieti di comunicare che la dichiarazione congiunta è stata sottoscritta oltre che da USB per i portuali di Genova, Livorno, Trieste e Civitavecchia anche dai seguenti sindacati:

Enedep per il porto del Pireo in Grecia

Federazione Nazionale dei porti e banchine della Cgt, Francia

Liman-Is dei portuali di Istanbul e di altri porti turchi

ODT Marocco per il porto di Tangeri

Segmadelin-Peo dei porti ciprioti

LAB per i portuali di Bilbao e San Sebastian, Paesi Baschi

SZPD del porto di Capodistria, Slovenia

Preso atto che le rappresentanze di porti tra i più importanti del mediterraneo e dell’Europa ne hanno sottoscritto i contenuti, la dichiarazione congiunta viene resa pubblica in attesa di ulteriori adesioni da parte di sindacati o gruppi di altri porti.

A breve verrà condivisa e comunicata la data della giornata comune di lotta che segnerà un passo fondamentale e finora mai raggiunto di solidarietà internazionale in un settore strategico a sostegno dei punti della piattaforma.

In un momento in cui Genova e tutta Italia sono al centro di una formidabile e imponente mobilitazione, dai porti del mediterraneo ed europei arriva un segnale forte e chiaro e solidale contro il genocidio, contro il riamo e contro tutte le guerre.

Fuori le armi dai porti, dentro la pace per i popoli.

I portuali non lavorano per la guerra!

Unione Sindacale di Base – Lavoro Privato – Trasporti – Affiliato WFTU / FSM

7 Ottobre 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO