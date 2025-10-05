Accoglienza di massa a Fiumicino per Josè Nivoi

È stata una gioia immensa riabbracciare il nostro compagno José Nivoi, portuale del CALP e dell’Unione Sindacale di Base, di ritorno dalle carceri israeliane dove è stato detenuto in seguito all’intercettazione delle navi della Global Sumud Flotilla, su cui era imbarcato come membro dell’equipaggio.

La nostra accoglienza e il nostro calore oggi sono per lui, per tutti gli attivisti di ritorno dalla Flotilla e per i portuali che ogni giorno ci insegnano che i lavoratori possono entrare negli ingranaggi della guerra e del genocidio, fermando il carichi di armi e bloccando il paese con strumenti fondamentali come lo sciopero generale.

L’alternativa è in mano al popolo e i portuali indicano la strada per rompere con Israele e costruire l’opposizione alle politiche di guerra e sfruttamento del governo e alle finte opposizioni, continuiamo a lottare e a mobilitarci al loro fianco.

