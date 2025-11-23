“Sabotare guerra e patriarcato”. Migliaia di donne in piazza

Nel pomeriggio di ieri a Roma migliaia di donne sono scese in piazza per il corteo nazionale convocato da Non Una di Meno in occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.

“Sabotare guerra e patriarcato”, è lo stato lo slogan della mobilitazione nella Capitale, che sarà seguita dalle manifestazioni previste nei territori per martedì 25 novembre, la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne.

La norma recentemente approvata dal Parlamento che introduce il principio del consenso nei reati di violenza sessuale viene ritenuta un cambio di paradigma atteso e necessario. La violenza contro le donne è il prodotto di un sistema che si può e va cambiato.

Molti gli slogan contro il governo. Un cartello recita “Ridacci la Vanoni in cambio della Meloni”. Su un altro è scritto: “Violenza è finanziare guerra e genocidio e non dare soldi alle borgate”. Anche in questa manifestazione si sono viste tante bandiere palestinesi. “Contro ogni oppressione, liberi corpi, libere terre” riporta un cartello. “Quando esco voglio sentirmi libera, non coraggiosa” è quanto riporta il cartello di una ragazza.

Il corteo è partito verso le 16.00 da Piazza della Repubblica e si è concluso a Piazza San Giovanni.

