Contro l’aggressione statunitense al Venezuela!

Sono iniziati i bombardamenti statunitensi sul Venezuela che, nel mentre scriviamo, hanno colpito la periferia della capitale. Gli USA hanno deciso di fare un vero e proprio salto di qualità nell’escalation bellica nel Caribe, trasformandolo in una zona di guerra ed attaccando con dei bombardamenti a tappeto i quartieri popolari di Caracas.

L’indole bellicista e guerrafondaia degli USA è esacerbata da una una crisi senza precedenti che ha fatto scegliere all’attuale amministrazione nord-americana la strada dell’aggressione militare ad un paese sovrano, bombardandone la popolazione dopo avere attuato una inefficace strategia di logoramento con ogni tipo di strumento della guerra ibrida, passando ora alla guerra guerreggiata.

Questo attacco è anche il risultato della complicità occidentale che non ha minimamente ostacolato l’azione statunitense che almeno dall’estate scorsa, con il massiccio spostamento di uomini e mezzi della marina militare nel Caribe, le esecuzioni extragiudiziare che si sono susseguite da settembre lungo le coste venezuelane e colombiane colpendo diverse imbarcazioni ed i loro equipaggi, e le azioni di pirateria nei confronti delle navi che trasportano greggio venezuelano, hanno fatto carta straccia del diritto internazionale.

Il conferimento del Premio Nobel per la Pace alla Machado, che ha invocato l’aggressione militare al proprio Paese è stato il coronamento di questa politica neo-coloniale che ha nel nostro esecutivo uno dei maggiori responsabili e supporter dell’estrema destra latino-americana.

Chiamiamo le forze democratiche, progressiste ed i comunisti a far sentire da subito la propria contrarietà a questa nuova escalation bellica, e la propria vicinanza ai popoli del Venezuela barbaramente attaccati dall’imperialismo statunitense.

Chiamiamo per lunedì 5 gennaio una giornata di mobilitazione nazionale.

CONTRO L’AGGRESSIONE STATUNITENSE, CON I POPOLI DELLA REPUBBLICA BOLIVARIANA DI VENEZUELA.

A Roma per oggi pomeriggio (sabato 3 gennaio) è stato convocato un primo appuntamento alle ore 17.30 in Piazza dell’Immacolata.

