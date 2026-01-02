Due secoli di russofobia e rifiuto della pace

L’ Europa ha ripetutamente rifiutato la pace con la Russia nei momenti in cui era possibile raggiungere un accordo negoziato, e tali rifiuti si sono rivelati profondamente controproducenti.

Dal diciannovesimo secolo a oggi, le preoccupazioni della Russia in materia di sicurezza sono state trattate non come interessi legittimi da negoziare all’interno di un ordine europeo più ampio, ma come trasgressioni morali da contrastare, contenere o superare.

Questo schema è persistito in regimi russi radicalmente diversi (zarista, sovietico e post-sovietico), il che suggerisce che il problema non risiede principalmente nell’ideologia russa, ma nel persistente rifiuto dell’Europa di riconoscere la Russia come un attore legittimo e paritario in materia di sicurezza.

La mia tesi non è che la Russia si sia dimostrata del tutto benigna o affidabile. Piuttosto, che l’Europa ha costantemente applicato doppi standard nell’interpretazione della sicurezza.

L’Europa considera normale e legittimo il proprio uso della forza, la costruzione di alleanze e l’influenza imperiale o post-imperiale, mentre interpreta un comportamento russo analogo, soprattutto in prossimità dei propri confini, come intrinsecamente destabilizzante e non valido.

Questa asimmetria ha ristretto lo spazio diplomatico, delegittimato il compromesso e reso più probabile la guerra. Allo stesso modo, questo ciclo autolesionista rimane la caratteristica distintiva delle relazioni tra Europa e Russia nel XXI secolo.

Un fallimento ricorrente nel corso della storia è stata l’incapacità – o il rifiuto – dell’Europa di distinguere tra aggressione russa e comportamento finalizzato alla sicurezza. In diversi periodi, le azioni interpretate in Europa come prova dell’intrinseco espansionismo russo erano, dal punto di vista di Mosca, tentativi di ridurre la vulnerabilità in un ambiente percepito come sempre più ostile.

Nel frattempo, l’Europa ha costantemente interpretato la propria creazione di alleanze, i propri schieramenti militari e la propria espansione istituzionale come benigni e difensivi, anche quando queste misure hanno ridotto direttamente la profondità strategica russa.

Questa asimmetria è al centro del dilemma della sicurezza che è ripetutamente sfociato in conflitto: la difesa di una parte viene trattata come legittima, mentre la paura dell’altra parte viene liquidata come paranoia o malafede.

La russofobia occidentale non dovrebbe essere intesa principalmente come ostilità emotiva nei confronti dei russi o della cultura russa. Piuttosto, opera come un pregiudizio strutturale radicato nel pensiero europeo sulla sicurezza: il presupposto che la Russia sia l’eccezione alle normali regole diplomatiche.

Mentre si presume che altre grandi potenze abbiano legittimi interessi di sicurezza che devono essere bilanciati e conciliati, gli interessi della Russia sono presunti illegittimi, salvo prova contraria.

Questo presupposto sopravvive ai cambiamenti di regime, ideologia e leadership. Trasforma i disaccordi politici in assoluti morali e rende sospetto il compromesso. Di conseguenza, la russofobia funziona meno come un sentimento che come una distorsione sistemica, che mina ripetutamente la sicurezza stessa dell’Europa.

Traccio questo schema attraverso quattro principali archi storici. In primo luogo, esamino il XIX secolo, a partire dal ruolo centrale della Russia nel Concerto d’Europa dopo il 1815 e dalla sua successiva trasformazione in minaccia designata per l’Europa.

La guerra di Crimea emerge come il trauma fondante della russofobia moderna: una guerra scelta da Gran Bretagna e Francia nonostante la disponibilità di compromessi diplomatici, spinta dall’ostilità moralizzata dell’Occidente e dall’ansia imperiale piuttosto che da una necessità inevitabile.

Il memorandum di Pogodin del 1853 sul doppio standard dell’Occidente, contenente la famosa nota a margine dello zar Nicola I – “Questo è il punto” – non serve semplicemente come aneddoto, ma come chiave analitica per comprendere i doppi standard dell’Europa e le comprensibili paure e risentimenti della Russia.

In secondo luogo, mi rivolgo al periodo rivoluzionario e tra le due guerre, quando l’Europa e gli Stati Uniti passarono dalla rivalità con la Russia all’intervento diretto negli affari interni della Russia.

Esaminerò in dettaglio gli interventi militari occidentali durante la guerra civile russa, il rifiuto di integrare l’Unione Sovietica in un sistema di sicurezza collettiva duraturo negli anni ’20 e ’30 e il catastrofico fallimento nell’allearsi contro il fascismo, basandomi in particolare sul lavoro d’archivio di Michael Jabara Carley.

Il risultato non fu il contenimento del potere sovietico, bensì il crollo della sicurezza europea e la devastazione del continente stesso durante la Seconda guerra mondiale.

In terzo luogo, l’inizio della Guerra Fredda rappresentò quello che avrebbe dovuto essere un momento correttivo decisivo; tuttavia, l’Europa rifiutò ancora una volta la pace quando avrebbe potuto essere garantita.

Sebbene la conferenza di Potsdam avesse raggiunto un accordo sulla smilitarizzazione tedesca, l’Occidente in seguito si ritrasse. Sette anni dopo, l’Occidente respinse analogamente la Nota di Stalin, che offriva una riunificazione tedesca basata sulla neutralità.

Il rifiuto della riunificazione da parte del cancelliere [della Germania Ovest] [Konrad] Adenauer — nonostante le chiare prove che l’offerta del [leader sovietico Josef] Stalin fosse genuina — consolidò la divisione della Germania nel dopoguerra, rafforzò il confronto tra i blocchi e condannò l’Europa a decenni di militarizzazione.

Infine, analizzo il periodo successivo alla Guerra Fredda, quando all’Europa fu offerta la più chiara opportunità di sfuggire a questo ciclo distruttivo. La visione di una “Casa comune europea” di [Michail] Gorbaciov e la Carta di Parigi articolarono un ordine di sicurezza basato sull’inclusione e l’indivisibilità.

L’Europa, invece, scelse l’espansione della NATO, l’asimmetria istituzionale e un’architettura di sicurezza costruita attorno alla Russia anziché con essa. Questa scelta non fu casuale. Rifletteva una grande strategia anglo-americana – articolata in modo più esplicito da Zbigniew Brzezinski – che considerava l’Eurasia come l’arena centrale della competizione globale e la Russia come una potenza a cui impedire di consolidare la propria sicurezza o influenza.

Le conseguenze di questo lungo periodo di disprezzo per le preoccupazioni di sicurezza russe sono ora visibili con brutale chiarezza. La guerra in Ucraina, il crollo del controllo degli armamenti nucleari, gli shock energetici e industriali dell’Europa, la nuova corsa agli armamenti europea, la frammentazione politica dell’UE e la perdita di autonomia strategica dell’Europa non sono aberrazioni.

Sono i costi cumulativi di due secoli di rifiuto da parte dell’Europa di prendere sul serio le preoccupazioni della Russia in materia di sicurezza.

La mia conclusione è che la pace con la Russia non richiede una fiducia ingenua. Richiede il riconoscimento che una sicurezza europea duratura non può essere costruita negando la legittimità degli interessi di sicurezza russi.

Finché l’Europa non abbandonerà questo riflesso, rimarrà intrappolata in un circolo vizioso: rifiuterà la pace quando è disponibile, pagando prezzi sempre più alti per farlo.

Le origini della russofobia strutturale

Il ricorrente fallimento europeo nel costruire la pace con la Russia non è principalmente un prodotto di [Vladimir] Putin, del comunismo o persino dell’ideologia del XX secolo. È molto più antico, e strutturale. Ripetutamente, le preoccupazioni della Russia in materia di sicurezza sono state trattate dall’Europa non come interessi legittimi soggetti a negoziazione, ma come trasgressioni morali.

In questo senso, la storia inizia con la trasformazione della Russia nel diciannovesimo secolo, da garante dell’equilibrio europeo a minaccia designata per il continente.

Dopo la sconfitta di Napoleone nel 1815, la Russia non era più periferica rispetto all’Europa; era centrale. La Russia sopportò un ruolo decisivo nella sconfitta di Napoleone, e lo Zar fu uno dei principali artefici della pace post-napoleonica.

Il Concerto d’Europa si basava su una proposizione implicita: la pace richiede che le grandi potenze si accettino a vicenda come legittimi portatori di interessi e che gestiscano le crisi attraverso la consultazione piuttosto che ricorrendo a una demonologia moralizzata.

Tuttavia, nel giro di una generazione, una controproposta prese piede nella cultura politica britannica e francese: la Russia non era una normale grande potenza, ma un pericolo per la civiltà, le cui richieste, anche quando locali e difensive, dovevano essere trattate come intrinsecamente espansionistiche e quindi inaccettabili.

Questo cambiamento è catturato con straordinaria chiarezza in un documento evidenziato da Orlando Figes in The Crimean War: A History (2010) come scritto nel punto di svolta tra diplomazia e guerra: il memorandum di Mikhail Pogodin allo zar Nicola I nel 1853.

Pogodin elenca episodi di coercizione occidentale e violenza imperiale (conquiste su vasta scala e guerre scelte) e li contrappone all’indignazione dell’Europa per le azioni russe nelle regioni adiacenti:

“La Francia prende l’Algeria dalla Turchia e quasi ogni anno l’Inghilterra annette un altro principato indiano: niente di tutto ciò turba l’equilibrio di potere; ma quando la Russia occupa la Moldavia e la Valacchia, anche se solo temporaneamente, ciò turba l’equilibrio di potere.

La Francia occupa Roma e vi rimane per diversi anni in tempo di pace: questo non è nulla; ma la Russia pensa solo a occupare Costantinopoli, e la pace dell’Europa è minacciata. Gli inglesi dichiarano guerra ai cinesi, che, a quanto pare, li hanno offesi: nessuno ha il diritto di intervenire; ma la Russia è obbligata a chiedere il permesso all’Europa se litiga con il suo vicino.

L’Inghilterra minaccia la Grecia affinché sostenga le false pretese di un miserabile ebreo e ne brucia la flotta: questa è un’azione legittima; ma la Russia esige un trattato per proteggere milioni di cristiani, e ciò viene ritenuto un rafforzamento della sua posizione in Oriente a scapito dell’equilibrio di potere.”

Pogodin conclude: “Non possiamo aspettarci altro dall’Occidente se non odio cieco e malizia“, ​​a cui Nicola I scrisse a margine: “Questo è il punto“.

Lo scambio Pogodin-Nicholas è importante perché inquadra la patologia ricorrente che si ripresenta in ogni episodio importante successivo. L’Europa avrebbe ripetutamente insistito sulla legittimità universale delle proprie rivendicazioni di sicurezza, mentre avrebbe trattato quelle della Russia come false o sospette.

Questa posizione crea un particolare tipo di instabilità: rende il compromesso politicamente illegittimo nelle capitali occidentali, provocando il collasso della diplomazia non perché un accordo sia impossibile, ma perché riconoscere gli interessi della Russia è considerato un errore morale.

“… una controproposta prese piede nella cultura politica britannica e francese: che la Russia non fosse una normale grande potenza, ma un pericolo per la civiltà, le cui richieste, anche quando locali e difensive, dovessero essere trattate come intrinsecamente espansionistiche e quindi inaccettabili.”

La guerra di Crimea è la prima manifestazione decisiva di questa dinamica. Mentre la crisi imminente riguardava il declino dell’Impero Ottomano e le dispute sui siti religiosi, la questione più profonda era se alla Russia sarebbe stato consentito di assicurarsi una posizione riconosciuta nell’area del Mar Nero e dei Balcani senza essere trattata come un predatore.

Le moderne ricostruzioni diplomatiche sottolineano che la crisi di Crimea differì dalle precedenti “crisi orientali” perché le abitudini cooperative del Concerto si stavano già erodendo e l’opinione pubblica britannica aveva virato verso una posizione estremamente anti-russa che riduceva lo spazio per una soluzione.

Ciò che rende l’episodio così significativo è che era possibile raggiungere un accordo. La Nota di Vienna aveva lo scopo di conciliare le preoccupazioni russe con la sovranità ottomana e preservare la pace. Tuttavia, fallì a causa della sfiducia e degli incentivi politici all’escalation.

Seguì la guerra di Crimea. Non fu “necessaria” in senso strettamente strategico; fu resa probabile dal fatto che il compromesso tra Gran Bretagna e Francia e la Russia era diventato politicamente tossico.

Le conseguenze furono controproducenti per l’Europa: vittime ingenti, nessuna architettura di sicurezza duratura e il consolidamento di un riflesso ideologico che considerava la Russia un’eccezione alle normali trattative tra grandi potenze.

In altre parole, l’Europa non ha raggiunto la sicurezza respingendo le preoccupazioni della Russia. Piuttosto, ha creato un ciclo di ostilità più lungo che ha reso le crisi successive più difficili da gestire.

La campagna militare dell’Occidente contro il bolscevismo

Questo ciclo si protrasse fino alla rottura rivoluzionaria del 1917. Quando il tipo di regime russo cambiò, l’Occidente non passò dalla rivalità alla neutralità; al contrario, si mosse verso un intervento attivo, considerando intollerabile l’esistenza di uno Stato russo sovrano al di fuori della tutela occidentale.

La Rivoluzione bolscevica e la successiva Guerra Civile diedero vita a un conflitto complesso che coinvolse Rossi, Bianchi, movimenti nazionalisti ed eserciti stranieri. Fondamentalmente, le potenze occidentali non si limitarono a “stare a guardare” l’esito.

Intervennero militarmente in Russia in vasti spazi (Russia settentrionale, accessi al Baltico, Mar Nero, Siberia ed Estremo Oriente) con giustificazioni che rapidamente passarono dalla logistica bellica al cambio di regime.

Si può riconoscere la motivazione “ufficiale” standard per l’intervento iniziale: il timore che i rifornimenti bellici cadessero nelle mani della Germania dopo l’uscita della Russia dalla prima guerra mondiale e il desiderio di riaprire un fronte orientale.

Tuttavia, dopo la resa della Germania nel novembre 1918, l’intervento non cessò; mutò. Questa trasformazione spiega perché l’episodio sia così importante: rivela la volontà, persino nel mezzo della devastazione della Prima Guerra Mondiale, di usare la forza per plasmare il futuro politico interno della Russia.

Il libro di David Foglesong “America’s Secret War against Bolshevism” (1995), pubblicato dalla UNC Press e ancora oggi il riferimento accademico di riferimento per la politica statunitense, coglie esattamente questo concetto. Foglesong inquadra l’intervento statunitense non come un confuso spettacolo collaterale, ma come uno sforzo costante volto a impedire al bolscevismo di consolidare il suo potere.

La recente storia narrativa di alta qualità ha ulteriormente riportato questo episodio alla ribalta; in particolare, A Nasty Little War (2024) di Anna Reid descrive l’intervento occidentale come uno sforzo mal eseguito ma deliberato per rovesciare la rivoluzione bolscevica del 1917.

La portata geografica stessa è istruttiva, poiché smentisce le successive affermazioni occidentali secondo cui i timori della Russia fossero pura paranoia. Le forze alleate sbarcarono ad Arcangelo e Murmansk per operare nella Russia settentrionale; in Siberia, entrarono attraverso Vladivostok e lungo i corridoi ferroviari; le forze giapponesi si schierarono su vasta scala in Estremo Oriente; e a sud, sbarchi e operazioni intorno a Odessa e Sebastopoli.

Anche una panoramica di base delle date e dei teatri dell’intervento, dal novembre 1917 fino ai primi anni ’20, dimostra la persistenza della presenza straniera e la vastità della sua portata.

Né si trattava di un mero “consiglio” o di una presenza simbolica. Le forze occidentali rifornivano, armavano e, in alcuni casi, supervisionavano efficacemente le formazioni bianche. Le potenze intervenute si ritrovarono invischiate nella bruttezza morale e politica della politica bianca, compresi programmi reazionari e atrocità violente.

Questa realtà rende l’episodio particolarmente corrosivo per le narrazioni morali occidentali: l’Occidente non si è semplicemente opposto al bolscevismo; spesso lo ha fatto allineandosi con forze la cui brutalità e i cui obiettivi bellici mal si conciliavano con le successive rivendicazioni occidentali di “legittimità liberale”.

Dal punto di vista di Mosca, questo intervento confermò l’avvertimento lanciato da Pogodin decenni prima: l’Europa e gli Stati Uniti erano pronti a ricorrere alla forza per stabilire se alla Russia sarebbe stato consentito di esistere come potenza autonoma.

Questo episodio divenne fondamentale nella memoria sovietica, rafforzando la convinzione che le potenze occidentali avessero tentato di strangolare la rivoluzione sul nascere. Dimostrò che la retorica morale occidentale in materia di pace e ordine poteva coesistere senza soluzione di continuità con campagne coercitive quando era in gioco la sovranità russa.

L’intervento produsse anche una conseguenza decisiva di secondo ordine. Entrando nella guerra civile russa, l’Occidente rafforzò inavvertitamente la legittimità bolscevica a livello interno.

La presenza di eserciti stranieri e di forze bianche sostenute dall’estero permise ai bolscevichi di affermare di stare difendendo l’indipendenza russa dall’accerchiamento imperiale.

I resoconti storici sottolineano costantemente l’efficacia con cui i bolscevichi sfruttarono la presenza alleata a fini di propaganda e legittimazione. In altre parole, il tentativo di “spezzare” il bolscevismo contribuì a consolidare proprio il regime che cercava di distruggere.

Questa dinamica rivela il preciso ciclo della storia: la russofobia si rivela strategicamente controproducente per l’Europa. Spinge le potenze occidentali verso politiche coercitive che non risolvono la sfida, ma la esacerbano. Genera rimostranze russe e timori per la sicurezza che i successivi leader occidentali liquideranno come paranoia irrazionale.

Inoltre, restringe lo spazio diplomatico futuro insegnando alla Russia, a prescindere dal suo regime, che le promesse di accordo occidentali potrebbero essere insincere.

All’inizio degli anni ’20, con il ritiro delle forze straniere e il consolidamento dello Stato sovietico, l’Europa aveva già preso due decisioni decisive che avrebbero avuto ripercussioni per il secolo successivo.

In primo luogo, aveva contribuito a promuovere una cultura politica che trasformava controversie gestibili, come la crisi di Crimea, in guerre di vasta portata, rifiutandosi di trattare gli interessi russi come legittimi.

In secondo luogo, ha dimostrato attraverso l’intervento militare la volontà di usare la forza non solo per contrastare l’espansione russa, ma anche per plasmare la sovranità russa e gli esiti del regime.

Queste scelte non stabilizzarono l’Europa; anzi, gettarono i semi per le catastrofi successive: il crollo della sicurezza collettiva tra le due guerre, la militarizzazione permanente della Guerra Fredda e il ritorno dell’ordine post-Guerra Fredda all’escalation delle frontiere.

Sicurezza collettiva e scelta contro la Russia

Verso la metà degli anni ’20, l’Europa si trovò di fronte una Russia che era sopravvissuta a ogni tentativo di distruggerla: rivoluzione, guerra civile, carestia e intervento militare straniero diretto.

Lo Stato sovietico che ne emerse era povero, traumatizzato e profondamente sospettoso, ma anche inequivocabilmente sovrano. Proprio in quel momento, l’Europa si trovò di fronte a una scelta che si sarebbe ripetuta più volte: se trattare questa Russia come un legittimo attore di sicurezza i cui interessi dovevano essere integrati nell’ordine europeo, o come un outsider permanente le cui preoccupazioni potevano essere ignorate, rinviate o ignorate. L’Europa scelse la seconda opzione, e i costi si rivelarono enormi.

L’eredità degli interventi alleati durante la guerra civile russa gettò una lunga ombra su tutta la diplomazia successiva. Dal punto di vista di Mosca, l’Europa non si era semplicemente opposta all’ideologia bolscevica; aveva anche tentato di decidere con la forza il futuro politico interno della Russia.

Questa esperienza ebbe un profondo impatto. Influenzò le convinzioni sovietiche sulle intenzioni occidentali e creò un profondo scetticismo nei confronti delle rassicurazioni occidentali. Invece di riconoscere questa storia e cercare una riconciliazione, la diplomazia europea si comportò spesso come se la sfiducia sovietica fosse irrazionale – uno schema che sarebbe persistito durante la Guerra Fredda e oltre.

Per tutti gli anni Venti, l’Europa oscillò tra impegno tattico ed esclusione strategica. Trattati come Rapallo (1922) dimostrarono che la Germania, essa stessa un paria dopo Versailles, poteva impegnarsi pragmaticamente con la Russia sovietica. Tuttavia, per Gran Bretagna e Francia, l’impegno con Mosca rimase provvisorio e strumentale.

L’URSS fu tollerata quando serviva gli interessi britannici e francesi e messa da parte quando non lo faceva. Non fu fatto alcuno sforzo serio per integrare la Russia in un’architettura di sicurezza europea durevole, su un piano di parità.

Questa ambivalenza si trasformò in qualcosa di ben più pericoloso e autodistruttivo negli anni ’30. Mentre l’ascesa di Hitler rappresentava una minaccia esistenziale per l’Europa, le principali potenze del continente trattarono ripetutamente il bolscevismo come il pericolo maggiore. Questa non era solo retorica; plasmò scelte politiche concrete: alleanze rinunciate, garanzie rinviate e deterrenza indebolita.

È essenziale sottolineare che non si è trattato semplicemente di un fallimento anglo-americano, né di una storia in cui l’Europa è stata passivamente travolta da correnti ideologiche. I governi europei hanno esercitato il loro potere decisionale, e lo hanno fatto in modo deciso e disastroso.

Francia, Gran Bretagna e Polonia adottarono ripetutamente scelte strategiche che escludevano l’Unione Sovietica dagli accordi di sicurezza europei, anche quando la partecipazione sovietica avrebbe rafforzato la deterrenza contro la Germania di Hitler. I leader francesi preferirono un sistema di garanzie bilaterali nell’Europa orientale che preservasse l’influenza francese ma evitasse l’integrazione di sicurezza con Mosca.

La Polonia, con il tacito appoggio di Londra e Parigi, negò i diritti di transito alle forze sovietiche anche per difendere la Cecoslovacchia, anteponendo il timore della presenza sovietica all’imminente pericolo di un’aggressione tedesca. Non furono decisioni di poco conto.

Riflettevano la preferenza europea per la gestione del revisionismo hitleriano piuttosto che per l’incorporazione del potere sovietico, e per il rischio dell’espansione nazista piuttosto che per la legittimazione della Russia come partner per la sicurezza. In questo senso, l’Europa non solo non riuscì a costruire una sicurezza collettiva con la Russia, ma scelse attivamente una logica di sicurezza alternativa che escludeva la Russia e che alla fine crollò sotto le sue stesse contraddizioni.

“Invece di riconoscere questa storia e cercare la riconciliazione, la diplomazia europea si è spesso comportata come se la sfiducia sovietica fosse irrazionale, un modello che sarebbe continuato durante la Guerra Fredda e oltre”.

In questo caso, il lavoro d’archivio di Michael Jabara Carley è decisivo. La sua ricerca dimostra che l’Unione Sovietica, in particolare sotto la guida del Commissario agli Esteri Maxim Litvinov, compì sforzi costanti, espliciti e ben documentati per costruire un sistema di sicurezza collettiva contro la Germania nazista.

Non si trattava di gesti vaghi. Includevano proposte di trattati di mutua assistenza, coordinamento militare e garanzie esplicite per stati come la Cecoslovacchia. Carley dimostra che l’ingresso dell’Unione Sovietica nella Società delle Nazioni nel 1934 fu accompagnato da autentici tentativi russi di rendere operativa la deterrenza collettiva, non semplicemente di ricercare legittimità.

Tuttavia, questi sforzi si scontrarono con una gerarchia ideologica occidentale in cui l’anticomunismo prevaleva sull’antifascismo. A Londra e Parigi, le élite politiche temevano che un’alleanza con Mosca avrebbe legittimato il bolscevismo a livello nazionale e internazionale.

Come documenta Carley, i politici britannici e francesi si preoccuparono ripetutamente meno delle minacce di Hitler che delle conseguenze politiche della cooperazione con l’URSS. L’Unione Sovietica non fu trattata come un partner necessario contro una minaccia comune, ma come un ostacolo la cui inclusione avrebbe “contaminato” la politica europea.

Questa gerarchia ebbe profonde conseguenze strategiche. La politica di pacificazione nei confronti della Germania non fu semplicemente una lettura errata di Hitler; fu il prodotto di una visione del mondo che considerava il revisionismo nazista come potenzialmente gestibile, mentre considerava il potere sovietico come intrinsecamente sovversivo.

Il rifiuto della Polonia di concedere alle truppe sovietiche il diritto di transito per difendere la Cecoslovacchia – mantenuto con il tacito sostegno occidentale – è emblematico. Gli stati europei preferivano il rischio di un’aggressione tedesca alla certezza del coinvolgimento sovietico, anche quando quest’ultimo era esplicitamente difensivo.

Il culmine di questo fallimento arrivò nel 1939. I negoziati anglo-francesi con l’Unione Sovietica a Mosca non furono sabotati dalla doppiezza sovietica, contrariamente a quanto si sarebbe detto in seguito. Fallirono perché Gran Bretagna e Francia non furono disposte ad assumere impegni vincolanti o a riconoscere l’URSS come partner militare alla pari.

“…questi sforzi si scontrarono con una gerarchia ideologica occidentale in cui l’anticomunismo prevalse sull’antifascismo.”

La ricostruzione di Carley mostra che le delegazioni occidentali arrivarono a Mosca senza autorità negoziale, senza urgenza e senza il sostegno politico necessario per concludere una vera alleanza. Quando i sovietici posero ripetutamente la domanda essenziale di qualsiasi alleanza – Siete pronti ad agire? – la risposta, in pratica, fu no.

Il patto Molotov-Ribbentrop che ne seguì è stato da allora utilizzato come giustificazione retroattiva della sfiducia occidentale. Il lavoro di Carley ribalta questa logica. Il patto non fu la causa del fallimento dell’Europa; ne fu la conseguenza.

Emerse dopo anni di rifiuto da parte dell’Occidente di costruire una sicurezza collettiva con la Russia. Fu una decisione brutale, cinica e tragica, ma presa in un contesto in cui Gran Bretagna, Francia e Polonia avevano già rifiutato una pace con la Russia nell’unica forma che avrebbe potuto fermare Hitler.

Il risultato fu catastrofico. L’Europa pagò il prezzo non solo in termini di sangue e distruzione, ma anche con la perdita di capacità di azione. La guerra che l’Europa non riuscì a prevenire distrusse il suo potere, esaurì le sue società e ridusse il continente al principale campo di battaglia della rivalità tra superpotenze.

Ancora una volta, rifiutare la pace con la Russia non ha prodotto sicurezza; ha prodotto una guerra molto peggiore in condizioni molto peggiori.

Ci si sarebbe aspettati che la portata di questo disastro avrebbe costretto l’Europa a riconsiderare l’approccio nei confronti della Russia dopo il 1945. Non fu così.

Da Potsdam alla NATO: l’architettura dell’esclusione

Gli anni dell’immediato dopoguerra furono caratterizzati da una rapida transizione dall’alleanza allo scontro. Ancor prima della resa della Germania, Churchill, con tono scandaloso, diede istruzioni ai pianificatori bellici britannici di considerare un conflitto immediato con l’Unione Sovietica.

L'”Operazione Impensabile”, elaborata nel 1945, prevedeva di utilizzare la potenza anglo-americana (e persino unità tedesche riarmate) per imporre la volontà occidentale sulla Russia nel 1945 o subito dopo.

Sebbene il piano fosse ritenuto militarmente irrealistico e alla fine fosse stato accantonato, la sua stessa esistenza rivela quanto fosse radicata l’idea che il potere russo fosse illegittimo e che, se necessario, dovesse essere limitato con la forza.

Anche la diplomazia occidentale con l’Unione Sovietica fallì. L’Europa avrebbe dovuto riconoscere che l’Unione Sovietica aveva sopportato il peso maggiore della sconfitta di Hitler – subendo 27 milioni di perdite – e che le preoccupazioni della Russia per la sicurezza riguardo al riarmo tedesco erano del tutto fondate.

L’Europa avrebbe dovuto assimilare la lezione secondo cui una pace duratura richiedeva l’esplicito accoglimento delle principali preoccupazioni della Russia in materia di sicurezza, soprattutto la prevenzione di una Germania rimilitarizzata che avrebbe potuto nuovamente minacciare le pianure orientali dell’Europa.

In termini diplomatici formali, quella lezione fu inizialmente accettata. A Yalta e, più decisamente, a Potsdam nell’estate del 1945, gli Alleati vittoriosi raggiunsero un chiaro consenso sui principi fondamentali che governavano la Germania del dopoguerra: smilitarizzazione, denazificazione, democratizzazione, decartellizzazione e riparazioni.

La Germania doveva essere trattata come un’unica unità economica; le sue forze armate dovevano essere smantellate e il suo futuro orientamento politico doveva essere determinato senza riarmo o impegni di alleanza.

Per l’Unione Sovietica, questi principi non erano astratti; erano esistenziali. Per due volte nel giro di trent’anni, la Germania aveva invaso la Russia, infliggendo devastazioni di una portata senza pari nella storia europea.

Le perdite sovietiche nella Seconda Guerra Mondiale diedero a Mosca una prospettiva di sicurezza che non può essere compresa senza riconoscere quel trauma. La neutralità e la smilitarizzazione permanente della Germania non erano merce di scambio; erano le condizioni minime per un ordine postbellico stabile dal punto di vista sovietico.

Alla Conferenza di Potsdam del luglio 1945, queste preoccupazioni furono formalmente riconosciute. Gli Alleati concordarono che alla Germania non sarebbe stato permesso di ricostituire la propria potenza militare. Il testo della conferenza era esplicito: alla Germania doveva essere impedito di “minacciare mai più i suoi vicini o la pace del mondo”.

L’Unione Sovietica accettò la divisione temporanea della Germania in zone di occupazione proprio perché tale divisione era concepita come una necessità amministrativa e non come un accordo geopolitico permanente.

Eppure, quasi immediatamente, le potenze occidentali iniziarono a reinterpretare – e poi silenziosamente smantellare – questi impegni. Il cambiamento avvenne perché le priorità strategiche di Stati Uniti e Gran Bretagna cambiarono. Come dimostra Melvyn Leffler in A Preponderance of Power (1992), i pianificatori americani arrivarono rapidamente a considerare la ripresa economica tedesca e l’allineamento politico con l’Occidente più importanti del mantenimento di una Germania smilitarizzata accettabile per Mosca.

L’Unione Sovietica, un tempo un alleato indispensabile, venne ridisegnata come un potenziale avversario la cui influenza in Europa doveva essere contenuta.

Questo riorientamento precedette qualsiasi crisi militare formale della Guerra Fredda. Molto prima del blocco di Berlino, la politica occidentale iniziò a consolidare economicamente e politicamente le zone occidentali. La creazione della Bizona nel 1947, seguita dalla Trizona, contraddiceva direttamente il principio di Potsdam secondo cui la Germania sarebbe stata trattata come un’unica unità economica.

L’introduzione di una moneta separata nelle zone occidentali nel 1948 non fu un adattamento tecnico; fu un atto politico decisivo che rese la divisione tedesca funzionalmente irreversibile. Dal punto di vista di Mosca, questi passi furono revisioni unilaterali dell’accordo postbellico.

La risposta sovietica – il blocco di Berlino – è stata spesso descritta come la prima salva di aggressione della Guerra Fredda. Eppure, nel contesto, appare più come uno sforzo coercitivo per forzare il ritorno a un governo a quattro potenze e impedire il consolidamento di uno stato tedesco-occidentale separato, piuttosto che come un tentativo di conquistare Berlino Ovest.

Indipendentemente dal fatto che si giudichi o meno il blocco in termini di valore, la sua logica affondava le sue radici nel timore che l’Occidente stesse smantellando il quadro di Potsdam senza negoziati. Sebbene il ponte aereo risolvesse la crisi immediata, non affrontò la questione di fondo: l’abbandono di una Germania unificata e smilitarizzata.

La svolta decisiva arrivò con lo scoppio della guerra di Corea nel 1950. Il conflitto fu interpretato a Washington non come una guerra regionale con cause specifiche, ma come la prova di un’offensiva comunista globale monolitica. Questa interpretazione riduttiva ebbe profonde conseguenze per l’Europa.

Forniva una forte giustificazione politica per il riarmo della Germania Ovest, un’ipotesi che era stata esplicitamente esclusa solo pochi anni prima. La logica era ora formulata in termini crudi: senza la partecipazione militare tedesca, l’Europa occidentale non avrebbe potuto essere difesa.

Questo momento segnò una svolta. La rimilitarizzazione della Germania Ovest non fu imposta dall’azione sovietica in Europa; fu una scelta strategica fatta dagli Stati Uniti e dai loro alleati in risposta al quadro globalizzato della Guerra Fredda che gli USA avevano costruito.

Gran Bretagna e Francia, nonostante le profonde inquietudini storiche riguardo alla potenza tedesca, acconsentirono alle pressioni americane. Quando la proposta Comunità Europea di Difesa – un mezzo per controllare il riarmo tedesco – fallì, la soluzione adottata fu ancora più decisiva: l’adesione della Germania Ovest alla NATO nel 1955.

Dal punto di vista sovietico, questo rappresentò il crollo definitivo dell’accordo di Potsdam. La Germania non era più neutrale. Non era più smilitarizzata. Era ora inserita in un’alleanza militare esplicitamente orientata contro l’URSS.

Questo era esattamente il risultato che i leader sovietici avevano cercato di impedire fin dal 1945 e che l’accordo di Potsdam aveva lo scopo di prevenire.

È essenziale sottolineare la sequenza, poiché spesso viene fraintesa o invertita. La divisione e la rimilitarizzazione della Germania non furono il risultato di azioni russe. Quando Stalin, nel 1952, offrì la sua riunificazione tedesca basata sulla neutralità, le potenze occidentali avevano già avviato la Germania verso l’integrazione e il riarmo.

La Nota di Stalin non fu un tentativo di far deragliare una Germania neutrale; fu un tentativo serio, documentato e alla fine respinto di invertire un processo già in corso.

Visto in questa luce, il primo accordo della Guerra Fredda non appare come una risposta inevitabile all’intransigenza sovietica, ma come un altro esempio in cui l’Europa e gli Stati Uniti scelsero di subordinare le preoccupazioni di sicurezza russe all’architettura dell’alleanza NATO.

La neutralità della Germania non fu respinta perché impraticabile; fu respinta perché era in conflitto con una visione strategica occidentale che dava priorità alla coesione del blocco e alla leadership degli Stati Uniti rispetto a un ordine di sicurezza europeo inclusivo.

I costi di questa scelta furono immensi e duraturi. La divisione della Germania divenne la faglia centrale della Guerra Fredda. L’Europa fu militarizzata in modo permanente e le armi nucleari furono dispiegate in tutto il continente.

La sicurezza europea fu esternalizzata a Washington, con tutta la dipendenza e la perdita di autonomia strategica che ciò comportava. Inoltre, la convinzione sovietica che l’Occidente avrebbe reinterpretato gli accordi quando fosse stato più opportuno si rafforzò ancora una volta.

Questo contesto è indispensabile per comprendere la Nota di Stalin del 1952. Non fu un “fulmine a ciel sereno”, né una cinica manovra avulsa dalla storia precedente. Fu una risposta urgente a un accordo postbellico già infranto – un altro tentativo, come tanti altri prima e dopo, di garantire la pace attraverso la neutralità, solo per vedere quell’offerta respinta dall’Occidente.

1952: Il rifiuto della riunificazione tedesca

Vale la pena esaminare la Nota di Stalin più in dettaglio. L’appello di Stalin a una Germania riunificata e neutrale non era né ambiguo, né incerto, né insincero. Come ha dimostrato in modo conclusivo Rolf Steininger in “La questione tedesca: la Nota di Stalin del 1952 e il problema della riunificazione” (1990), Stalin proponeva la riunificazione tedesca a condizioni di neutralità permanente, libere elezioni, ritiro delle forze di occupazione e un trattato di pace garantito dalle grandi potenze.

Non si trattava di un gesto propagandistico; si trattava di un’offerta strategica radicata in un autentico timore sovietico del riarmo tedesco e dell’espansione della NATO.

La ricerca d’archivio di Steininger è devastante per la narrativa occidentale standard. Particolarmente decisivo è il memorandum segreto del 1955 di Sir Ivone Kirkpatrick, in cui riporta l’ammissione dell’ambasciatore tedesco secondo cui il Cancelliere Adenauer sapeva che la Nota di Stalin era autentica. Adenauer la rifiutò comunque.

Temeva non la malafede sovietica, ma la democrazia tedesca. Temeva che un futuro governo tedesco potesse scegliere la neutralità e la riconciliazione con Mosca, compromettendo l’integrazione della Germania Ovest nel blocco occidentale.

In sostanza, la pace e la riunificazione furono respinte dall’Occidente non perché fossero impossibili, ma perché politicamente scomode per il sistema di alleanze occidentale. Poiché la neutralità minacciava l’architettura emergente della NATO, dovette essere liquidata come una “trappola”.

Le élite europee non furono semplicemente costrette ad allinearsi all’Atlantico; lo abbracciarono attivamente. Il rifiuto della neutralità tedesca da parte del cancelliere Adenauer non fu un isolato atto di deferenza verso Washington, ma rifletteva un più ampio consenso tra le élite dell’Europa occidentale che preferivano la tutela americana all’autonomia strategica e a un’Europa unificata.

La neutralità minacciava non solo l’architettura della NATO, ma anche l’ordine politico del dopoguerra, in cui queste élite traevano sicurezza, legittimità e ricostruzione economica dalla leadership statunitense. Una Germania neutrale avrebbe imposto agli stati europei di negoziare direttamente con Mosca da pari a pari, anziché operare all’interno di un quadro guidato dagli Stati Uniti che li isolasse da tale impegno.

In questo senso, il rifiuto della neutralità da parte dell’Europa era anche un rifiuto della responsabilità: l’atlantismo offriva sicurezza senza gli oneri della coesistenza diplomatica con la Russia, anche a prezzo della divisione permanente del continente da parte dell’Europa e della militarizzazione di quest’ultima.

Nel marzo del 1954, l’Unione Sovietica presentò domanda di adesione alla NATO, sostenendo che la NATO sarebbe diventata un’istituzione per la sicurezza collettiva europea. Gli Stati Uniti e i loro alleati respinsero immediatamente la domanda, sostenendo che avrebbe indebolito l’alleanza e impedito l’adesione della Germania alla NATO.

Gli Stati Uniti e i loro alleati, tra cui la stessa Germania Ovest, rifiutarono ancora una volta l’idea di una Germania neutrale e smilitarizzata e di un sistema di sicurezza europeo basato sulla sicurezza collettiva piuttosto che su blocchi militari.

Il Trattato di Stato austriaco del 1955 smascherò ulteriormente il cinismo di questa logica. L’Austria accettò la neutralità, le truppe sovietiche si ritirarono e il Paese divenne stabile e prospero. Le previste “tessere del domino” geopolitico non caddero. Il modello austriaco dimostra che quanto realizzato lì avrebbe potuto essere ottenuto in Germania, ponendo potenzialmente fine alla Guerra Fredda decenni prima.

La differenza tra Austria e Germania non risiedeva nella fattibilità, ma nella preferenza strategica. L’Europa accettò la neutralità in Austria, dove non minacciava l’ordine egemonico guidato dagli Stati Uniti, ma la rifiutò in Germania, dove invece lo fece.

Le conseguenze di queste decisioni furono immense e durature. La Germania rimase divisa per quasi quattro decenni. Il continente fu militarizzato lungo una linea di faglia che ne attraversava il centro e armi nucleari furono dispiegate su tutto il suolo europeo.

La sicurezza europea divenne dipendente dalla potenza americana e dalle sue priorità strategiche, rendendo il continente, ancora una volta, l’arena principale dello scontro tra grandi potenze.

Nel 1955, il modello era ormai consolidato. L’Europa avrebbe accettato la pace con la Russia solo se questa si fosse allineata in modo coerente con l’architettura strategica occidentale guidata dagli Stati Uniti. Quando la pace richiedeva un reale rispetto degli interessi di sicurezza russi – neutralità tedesca, non allineamento, smilitarizzazione o garanzie condivise – veniva sistematicamente respinta. Le conseguenze di questo rifiuto si sarebbero manifestate nei decenni successivi.

Il rifiuto trentennale delle preoccupazioni russe sulla sicurezza

Se mai ci fu un momento in cui l’Europa avrebbe potuto rompere definitivamente con la sua lunga tradizione di rifiuto della pace con la Russia, fu la fine della Guerra Fredda. A differenza del 1815, del 1919 o del 1945, questo non fu un momento imposto solo dalla sconfitta militare; fu un momento plasmato da una scelta.

L’Unione Sovietica non crollò sotto una grandinata di fuoco d’artiglieria; si ritirò e si disarmò unilateralmente. Sotto la guida di Mikhail Gorbaciov, l’Unione Sovietica rinunciò alla forza come principio organizzativo dell’ordine europeo.

Sia l’Unione Sovietica che, in seguito, la Russia sotto Boris Eltsin accettarono la perdita del controllo militare sull’Europa centrale e orientale e proposero un nuovo quadro di sicurezza basato sull’inclusione piuttosto che sulla competizione tra blocchi. Ciò che seguì non fu un fallimento dell’immaginazione russa, ma un fallimento dell’Europa e del sistema atlantico guidato dagli Stati Uniti nel prendere sul serio quell’offerta.

Il concetto di “Casa Comune Europea” di Mikhail Gorbaciov non era un mero sfoggio retorico. Era una dottrina strategica fondata sulla consapevolezza che le armi nucleari avevano reso suicida la tradizionale politica di equilibrio di potere.

Gorbaciov immaginava un’Europa in cui la sicurezza fosse indivisibile, in cui nessuno Stato rafforzasse la propria sicurezza a scapito di un altro e in cui le strutture di alleanza della Guerra Fredda avrebbero gradualmente ceduto il passo a un quadro paneuropeo.

Il suo discorso del 1989 al Consiglio d’Europa a Strasburgo rese esplicita questa visione, sottolineando la cooperazione, le garanzie di sicurezza reciproca e l’abbandono della forza come strumento politico. La Carta di Parigi per una Nuova Europa, firmata nel novembre 1990, codificò questi principi, impegnando l’Europa a favore della democrazia, dei diritti umani e di una nuova era di sicurezza cooperativa.

A questo punto, l’Europa si è trovata di fronte a una scelta fondamentale. Avrebbe potuto prendere sul serio questi impegni e costruire un’architettura di sicurezza incentrata sull’OSCE [Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa], in cui la Russia fosse un partecipante paritario, un garante della pace piuttosto che un oggetto di contenimento.

In alternativa, avrebbe potuto preservare la gerarchia istituzionale della Guerra Fredda, abbracciando retoricamente gli ideali post-Guerra Fredda. L’Europa scelse la seconda opzione.

La NATO non si è sciolta, non si è trasformata in un forum politico, né si è subordinata a un’istituzione di sicurezza paneuropea. Al contrario, si è espansa. La motivazione addotta pubblicamente era difensiva: l’allargamento della NATO avrebbe stabilizzato l’Europa orientale, consolidato la democrazia e impedito un vuoto di sicurezza.

Tuttavia, questa spiegazione ignorava un fatto cruciale che la Russia aveva ripetutamente articolato e che i politici occidentali avevano riconosciuto privatamente: l’espansione della NATO implicava direttamente le principali preoccupazioni della Russia in materia di sicurezza, non in senso astratto, ma geograficamente, storicamente e psicologicamente.

La controversia sulle garanzie fornite da Stati Uniti e Germania durante i negoziati per la riunificazione tedesca illustra la questione più profonda. I leader occidentali in seguito hanno insistito sul fatto che non erano state fatte promesse giuridicamente vincolanti riguardo all’espansione della NATO, poiché nessun accordo era stato codificato per iscritto.

Tuttavia, la diplomazia non opera solo attraverso trattati firmati, ma anche attraverso aspettative, intese e buona fede. Documenti declassificati e resoconti dell’epoca confermano che ai leader sovietici fu ripetutamente detto che la NATO non si sarebbe spostata a est oltre la Germania. Queste rassicurazioni plasmarono l’acquiescenza sovietica alla riunificazione tedesca, una concessione di immensa importanza strategica.

Quando la NATO si espanse nonostante tutto, inizialmente su richiesta degli Stati Uniti, la Russia visse questo non come un adeguamento tecnico-legale, ma come un profondo tradimento dell’accordo che aveva facilitato la riunificazione tedesca.

Nel corso del tempo, i governi europei hanno sempre più interiorizzato l’espansione della NATO come un progetto europeo, non solo americano. La riunificazione tedesca all’interno della NATO è diventata il modello, piuttosto che l’eccezione.

L’allargamento dell’UE e quello della NATO procedettero di pari passo, rafforzandosi a vicenda e soppiantando accordi di sicurezza alternativi come la neutralità o il non allineamento. Persino la Germania, con la sua tradizione di Ostpolitik e i crescenti legami economici con la Russia, subordinò progressivamente le sue politiche favorevoli all’accomodamento alla logica dell’alleanza.

I leader europei hanno inquadrato l’espansione come un imperativo morale piuttosto che come una scelta strategica, isolandola così dal controllo e rendendo illegittime le obiezioni russe. Così facendo, l’Europa ha rinunciato a gran parte della sua capacità di agire come attore di sicurezza indipendente, legando sempre più strettamente il proprio destino a una strategia atlantica che privilegiava l’espansione rispetto alla stabilità.

È qui che il fallimento dell’Europa diventa più evidente. Invece di riconoscere che l’espansione della NATO contraddiceva la logica della sicurezza indivisibile articolata nella Carta di Parigi, i leader europei hanno trattato le obiezioni russe come illegittime, come residui di nostalgia imperiale piuttosto che come espressioni di una reale preoccupazione per la sicurezza.

La Russia fu invitata a consultarsi, ma non a decidere. L’Atto istitutivo NATO-Russia del 1997 istituzionalizzò questa asimmetria: dialogo senza veto russo, partenariato senza parità russa. L’architettura della sicurezza europea si stava costruendo attorno alla Russia, e nonostante la Russia, non con la Russia.

L’avvertimento di George Kennan del 1997, secondo cui l’espansione della NATO sarebbe stata un “errore fatale”, colse il rischio strategico con notevole chiarezza. Kennan non sosteneva che la Russia fosse virtuosa; sosteneva che umiliare ed emarginare una grande potenza in un momento di debolezza avrebbe prodotto risentimento, revanscismo e militarizzazione. Il suo avvertimento fu liquidato come realismo obsoleto, eppure la storia successiva ha confermato la sua logica quasi punto per punto.

Il fondamento ideologico di questo rifiuto si può trovare esplicitamente negli scritti di Zbigniew Brzezinski. In “La grande scacchiera ” (1997) e nel suo saggio su Foreign Affairs “Una geostrategia per l’Eurasia” (1997), Brzezinski ha articolato una visione del primato americano fondata sul controllo dell’Eurasia.

Sosteneva che l’Eurasia fosse il “supercontinente assiale” e che il dominio globale degli Stati Uniti dipendesse dalla capacità di impedire l’emergere di qualsiasi potenza in grado di dominarla. In questo contesto, l’Ucraina non era semplicemente uno Stato sovrano con una propria traiettoria; era un perno geopolitico. “Senza l’Ucraina”, scrisse notoriamente Brzezinski, “la Russia cessa di essere un impero”.

Non si trattava di un’osservazione accademica; era una dichiarazione programmatica della grande strategia imperiale statunitense. In una simile visione del mondo, le preoccupazioni della Russia in materia di sicurezza non sono interessi legittimi da soddisfare in nome della pace; sono ostacoli da superare in nome del primato statunitense.

L’Europa, profondamente radicata nel sistema atlantico e dipendente dalle garanzie di sicurezza statunitensi, ha interiorizzato questa logica, spesso senza riconoscerne appieno le implicazioni. Il risultato è stata una politica di sicurezza europea che ha costantemente privilegiato l’espansione delle alleanze rispetto alla stabilità, e il messaggio morale rispetto a una soluzione duratura.

Le conseguenze divennero evidenti nel 2008. Al vertice NATO di Bucarest, l’alleanza dichiarò che Ucraina e Georgia “diventeranno membri della NATO”. Questa dichiarazione non era accompagnata da una tempistica chiara, ma il suo significato politico era inequivocabile.

Ha oltrepassato quella che i funzionari russi di tutto lo spettro politico avevano a lungo definito una linea rossa. Che questo fosse stato compreso in anticipo è fuori discussione.

William Burns, allora ambasciatore statunitense a Mosca, riferì in un cablogramma intitolato “NYET SIGNIFICA NYET” che l’adesione dell’Ucraina alla NATO era percepita in Russia come una minaccia esistenziale, che univa liberali, nazionalisti e intransigenti. L’avvertimento era esplicito. Fu ignorato.

Dal punto di vista della Russia, lo schema era ormai inequivocabile. Europa e Stati Uniti invocavano il linguaggio delle regole e della sovranità quando faceva loro comodo, ma liquidavano come illegittime le principali preoccupazioni della Russia in materia di sicurezza.

Trarre le stesse lezioni

La lezione che la Russia trasse fu la stessa che aveva tratto dopo la guerra di Crimea, dopo gli interventi alleati, dopo il fallimento della sicurezza collettiva e dopo il rifiuto della nota di Stalin: la pace sarebbe stata offerta solo a condizioni che preservassero il predominio strategico occidentale.

La crisi scoppiata in Ucraina nel 2014 non è stata quindi un’aberrazione, bensì un culmine. La rivolta di Maidan, il crollo del governo [del presidente ucraino Viktor] Yanukovich, l’annessione della Crimea da parte della Russia e la guerra nel Donbass si sono svolti all’interno di un’architettura di sicurezza già tesa al punto di rottura.

Gli Stati Uniti hanno attivamente incoraggiato il colpo di Stato che ha rovesciato Yanukovych, tramando persino dietro le quinte sulla composizione del nuovo governo. Quando la regione del Donbass è esplosa in opposizione al colpo di Stato di Maidan, l’Europa ha risposto con sanzioni e condanne diplomatiche, inquadrando il conflitto come una semplice commedia morale.

Eppure, anche a questo punto, una soluzione negoziata era possibile. Gli accordi di Minsk, in particolare Minsk II del 2015, hanno fornito un quadro per la de-escalation del conflitto, l’autonomia del Donbass e la reintegrazione di Ucraina e Russia in un ordine economico europeo allargato.

Minsk II rappresentò un riconoscimento, seppur riluttante, del fatto che la pace richiedeva compromessi e che la stabilità dell’Ucraina dipendeva dalla risoluzione sia delle divisioni interne sia delle preoccupazioni per la sicurezza esterna. Ciò che alla fine distrusse Minsk II fu la resistenza occidentale.

Quando in seguito i leader occidentali ipotizzarono che Minsk II avesse funzionato principalmente per “guadagnare tempo” all’Ucraina per rafforzarsi militarmente, il danno strategico fu grave. Dal punto di vista di Mosca, ciò confermò il sospetto che la diplomazia occidentale fosse cinica e strumentale piuttosto che sincera, che gli accordi non fossero pensati per essere implementati, ma solo per gestire l’immagine.

Entro il 2021, l’architettura di sicurezza europea era diventata insostenibile. La Russia presentò bozze di proposte che prevedevano negoziati sull’espansione della NATO, sul dispiegamento di missili e sulle esercitazioni militari, proprio le questioni su cui aveva messo in guardia per decenni.

Queste proposte furono respinte senza mezzi termini dagli Stati Uniti e dalla NATO. L’espansione della NATO fu dichiarata non negoziabile. Ancora una volta, Europa e Stati Uniti si rifiutarono di affrontare le principali preoccupazioni della Russia in materia di sicurezza come legittimi argomenti di negoziazione. Ne seguì la guerra.

Quando le forze russe entrarono in Ucraina nel febbraio 2022, l’Europa descrisse l’invasione come “non provocata”. Sebbene questa assurda descrizione possa servire a una narrazione propagandistica, oscura completamente la storia. L’azione russa non è certo emersa dal nulla.

Tutto ciò è nato da un ordine di sicurezza che si era sistematicamente rifiutato di integrare le preoccupazioni della Russia e da un processo diplomatico che aveva escluso la negoziazione proprio sulle questioni che più interessavano alla Russia.

Anche allora, la pace non era impossibile. Nel marzo e nell’aprile 2022, Russia e Ucraina avviarono negoziati a Istanbul che portarono alla stesura di una bozza dettagliata del quadro normativo. L’Ucraina propose una neutralità permanente con garanzie di sicurezza internazionale; la Russia accettò il principio.

Il quadro affrontava limitazioni di forza, garanzie e un processo più lungo per le questioni territoriali. Non si trattava di documenti fantasiosi. Erano bozze serie che riflettevano la realtà del campo di battaglia e i vincoli strutturali della geografia.

Eppure, i colloqui di Istanbul fallirono quando gli Stati Uniti e il Regno Unito intervennero e intimarono all’Ucraina di non firmare. Come spiegò in seguito Boris Johnson, in gioco c’era niente meno che l’egemonia occidentale.

Il fallimento del Processo di Istanbul dimostra concretamente che la pace in Ucraina era possibile subito dopo l’inizio dell’operazione militare speciale russa. L’accordo fu redatto e quasi completato, solo per essere abbandonato su richiesta di Stati Uniti e Regno Unito.

Nel 2025, la cupa ironia divenne chiara. Lo stesso quadro di Istanbul riemerse come punto di riferimento nei rinnovati sforzi diplomatici. Dopo un immenso spargimento di sangue, la diplomazia tornò a un compromesso plausibile.

Questo è uno schema familiare nelle guerre plasmate da dilemmi di sicurezza: i primi accordi, respinti come prematuri, si ripresentano in seguito come tragiche necessità. Eppure, ancora oggi, l’Europa si oppone a una pace negoziata.

Per l’Europa, i costi di questo lungo rifiuto di prendere sul serio le preoccupazioni della Russia in materia di sicurezza sono ormai inevitabili ed enormi. L’Europa ha subito gravi perdite economiche a causa dell’interruzione dell’approvvigionamento energetico e delle pressioni della deindustrializzazione.

Si è impegnata in un riarmo a lungo termine con profonde conseguenze fiscali, sociali e politiche. La coesione politica all’interno delle società europee è gravemente compromessa dalla pressione dell’inflazione, dalle pressioni migratorie, dalla stanchezza causata dalla guerra e dalle divergenze di opinioni tra i governi europei.

L’autonomia strategica dell’Europa è diminuita, poiché l’Europa è tornata a essere il teatro principale dello scontro tra grandi potenze anziché un polo indipendente.

Forse la cosa più pericolosa è che il rischio nucleare è tornato al centro dei calcoli di sicurezza europea. Per la prima volta dalla Guerra Fredda, i cittadini europei vivono di nuovo sotto l’ombra di una potenziale escalation tra potenze dotate di armi nucleari.

Questo non è solo il risultato di un fallimento morale. È il risultato del rifiuto strutturale dell’Occidente, che risale ai tempi di Pogodin, di riconoscere che la pace in Europa non può essere costruita negando le preoccupazioni della Russia in materia di sicurezza. La pace può essere costruita solo negoziandole.

La tragedia del rifiuto da parte dell’Europa delle preoccupazioni della Russia in materia di sicurezza è che si autoalimenta. Quando le preoccupazioni della Russia in materia di sicurezza vengono liquidate come illegittime, i leader russi hanno meno incentivi a perseguire la diplomazia e maggiori incentivi a cambiare la situazione sul campo.

I politici europei interpretano quindi queste azioni come una conferma dei loro sospetti iniziali, piuttosto che come l’esito del tutto prevedibile di un dilemma di sicurezza da loro stessi creato e poi negato.

Nel tempo, questa dinamica restringe lo spazio diplomatico fino a far sì che la guerra appaia a molti non come una scelta, ma come un’inevitabilità. Eppure, l’inevitabilità è creata ad arte. Non nasce da un’ostilità immutabile, ma dal persistente rifiuto europeo di riconoscere che una pace duratura richiede di riconoscere come reali i timori dell’altra parte, anche quando tali timori sono sconvenienti.

La tragedia è che l’Europa ha ripetutamente pagato a caro prezzo questo rifiuto. Ha pagato con la guerra di Crimea e le sue conseguenze, con le catastrofi della prima metà del XX secolo e con decenni di divisione durante la Guerra Fredda. E sta pagando di nuovo ora. La russofobia non ha reso l’Europa più sicura. L’ha resa più povera, più divisa, più militarizzata e più dipendente dal potere esterno.

L’ironia ulteriore è che, sebbene questa russofobia strutturale non abbia indebolito la Russia nel lungo periodo, ha ripetutamente indebolito l’Europa. Rifiutandosi di trattare la Russia come un normale attore di sicurezza, l’Europa ha contribuito a generare proprio l’instabilità che teme, sostenendo al contempo costi crescenti in termini di sangue, risorse, autonomia e coesione.

Ogni ciclo si conclude allo stesso modo: con un riconoscimento tardivo che la pace richiede negoziati, dopo che immensi danni sono già stati causati. La lezione che l’Europa deve ancora assimilare è che riconoscere le preoccupazioni della Russia in materia di sicurezza non è una concessione alla potenza, ma un prerequisito per impedirne gli usi distruttivi.

La lezione, scritta col sangue in due secoli, non è che la Russia o qualsiasi altro Paese debba essere considerato affidabile sotto ogni aspetto. È che la Russia e i suoi interessi di sicurezza devono essere presi sul serio.

L’Europa ha ripetutamente rifiutato la pace con la Russia, non perché non fosse possibile, ma perché il riconoscimento delle preoccupazioni della Russia in materia di sicurezza è stato erroneamente considerato illegittimo.

Finché l’Europa non abbandonerà questo riflesso, rimarrà intrappolata in un ciclo di scontro autolesionista, rifiutando la pace quando è possibile e pagandone i costi molto tempo dopo.

* da Horizons. Jeffrey D. Sachs è professore universitario e direttore del Center for Sustainable Development presso la Columbia University, dove ha diretto l’Earth Institute dal 2002 al 2016. È inoltre presidente dell’UN Sustainable Development Solutions Network e commissario della Commissione per lo sviluppo della banda larga delle Nazioni Unite.

