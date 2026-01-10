Migliaia in piazza per il Venezuela. L’Italia non è complice dell’aggressione statunitense

Si è svolta in una trentina di città italiane la giornata nazionale di mobilitazione “Giù le mani dal Venezuela” che ha visto cortei e presidi in piazza contro l’aggressione statunitense e per la liberazione del presidente Nicolas Maduro e di Cilia Flores. Ma nelle manifestazioni sono state ben visibili ovunque le bandiere palestinesi e striscioni che richiamano la comune resistenza dei popoli contro imperialismo e colonialismo.

A Roma più di duemila sono partite in corteo da Piazza Esquilino sfilando fino all’ambasciata USA. Su via Bissolati sono state bruciate alcune bandiere degli Stati Uniti.

Prima della partenza del corteo c’è stato un tentativo di provocazione – a esclusivo uso di telecamere – da parte di un venezuelano e di alcuni esponenti del partito radicale. I provocatori sono stati rapidamente allontanati dalla piazza senza troppi complimenti e seppelliti da banconote di dollari (ovviamente dei fac simili) al grido di “mercenari”.

Sotto l’ambasciata USA è intervenuto telefonicamente dal palco anche Nicolasito Maduro, presidente del parlamento venezuelano e figlio del presidente rinchiuso nelle carceri statunitensi (vedi foto a lato).

A Milano il corteo è passato davanti alla sede dei palestinesi dell’Abspp recentemente chiusa dalla magistratura nel quadro di una montatura politico/giudiziaria ed è terminato sotto il consolato USA.

Anche a Torino alla partenza del corteo è stata bruciata una bandiera statunitense, dopo una tappa davanti alla sede Rai, il corteo è arrivato sotto la Questura dove anche qui, come a Roma, è intervenuto telefonicamente il figlio del Presidente Maduro.

Cortei hanno sfilato anche per le strade di Bologna (anche qui è stata bruciata in piazza una bandiera statunitense), Torino, Brescia, Genova (qui il corteo è andato al consolato USA ed è stata bruciata una bandiera americana), Rimini, Piacenza, Firenze, Pisa, Bari, Palermo, Venezia, e in altre città.

A Napoli nella “sala Gaetano Marati” della Federazione campana di USB, nella mattinata si è svolto invece un approfondito dibattito che ha fatto chiarezza sulla situazione della Repubblica Bolivariana del Venezuela da mesi assediata dalla forze armate dell’imperialismo USA. Seguiranno aggiornamenti.

Anche a Palermo si è svolta prima una assemblea pubblica sulla situazione in Venezuela e poi un presidio in piazza.

