Torino. L’assemblea nazionale convocata da Askatasuna rilancia la mobilitazione. Appuntamento il 31 gennaio

Più di cinque ore di discussione e interventi. L’assemblea promossa dal centro sociale Askatasuna sgomberato a dicembre si è tenuta all’università in vista del corteo del 31 gennaio. Nell’aula piena, si sono susseguiti interventi da varie realtà e associazioni provenienti da molte città italiane.

E’ stato analizzato e denunciato il massiccio laboratorio repressivo avviato dal governo autoritario del Paese, anche in risposta alla potenza delle manifestazioni che si sono viste nell’autunno per la Palestina. “C’è la possibilità di unire tante esperienze, siamo all’alba di un nuovo movimento” – ha affermato Stefano dell’Aska – “Una prima pietra posata nella città simbolo della resistenza partigiana ma anche laboratorio di repressione sociale, come l’utilizzo di misure speciali, inchieste con accuse di terrorismo e associazione a delinquere”.

L’obiettivo dell’assemblea era di costruire un percorso condiviso che rappresenti un’opposizione popolare a questi tempi di guerra, di riarmo, di genocidio, di povertà. Fare politica nonostante le istituzioni. Costruire una sempre più ampia partecipazione di giovani, studenti, precari e precarie. Il futuro non può che essere di questi soggetti.

Tra gli appuntamenti emersi, Usb ha ricordato assemblea nazionale di Genova del prossimo 23 Gennaio e lo sciopero internazionale dei Porti del 6 febbraio, per allargare ed estendere il messaggio di rifiuto della guerra che i portuali lanciano a tutto il mondo del lavoro, ai giovani, alla società.

Il prossimo passaggio è un corteo nazionale il 31 di gennaio Il corteo nazionale a Torino del 31 gennaio avrà, significativamente, tre punti di concentramento: Palazzo Nuovo e le stazioni di Porta Nuova e Porta Susa, con tre cortei che convergeranno al centro di Torino.

