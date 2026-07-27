L’imperialismo da liberista a predatorio? I materiali a disposizione

È disponibile il volume contenente tutti i contributi al forum sull’imperialismo contemporaneo organizzato dalla Rete dei Comunisti e tenutosi a maggio scorso.

Questo forum dedicato all’imperialismo e al suo carattere predatorio, segue di tre anni quello su “Il Giardino a la Jungla” che aveva esaminato e discusso quella che è stata definita come la “frammentazione del mercato mondiale” e le sue conseguenze. È stata una discussione di estrema importanza, con moltissime sfaccettature e fattori da prendere in esame e da connettere tra loro. I materiali che troverete nel volume sono utili per comprendere in quale fase della lotta di classe ci troviamo ad agire, nel nostro paese e nel mondo.

Qui di seguito l’indice del volume.

Indice

L’imperialismo da liberista a predatorio? Un forum per discuterne, Rete dei Comunisti

Imperialism: from liberal to predatory? A forum to discuss it, Rete dei Comunisti

RELAZIONE INTRODUTTIVA. La Storia va avanti per balzi, Mauro Casadio

L’Unione Europea tra ambizione all’autonomia strategica e subalternità. Un esempio di sub-imperialismo, Sergio Cararo

La crisi di egemonia dell’imperialismo euroatlantico, Francesco Piccioni

L’opposizione al bellicismo è il discrimine per un vero processo di trasformazione, Walter Tucci

Imperialismo: da liberista a predatorio?, Bruno Steri

Unione Europea, composizione di classe e possibilità della ricomposizione politico/sociale, Michele Franco

Lotta alla guerra e battaglia per il socialismo: una moderna prospettiva, Giorgio Cremaschi

L’unità dei comunisti un fattore per essere efficacemente in campo, Giorgio Brera

Cronaca di una morte annunciata e la rinascita della Fenice Bennu, Luciano Vasapollo

L’imperialismo nell’era del capitalismo totale, Franco Russo

Dalla crisi dell’imperialismo alla transizione verso un nuovo modello globale di sviluppo, Leonardo Bargigli

Il Donaldo Furioso. Crisi dell’egemonia USA, dedollarizzazione, neoimperialismo. Vladimiro Giacchè

USA e UE alla canna del gas, Giorgio Gattei

Oltre l’imperialismo predatorio. Il modello cinese di sviluppo e proiezione globale, Chiara Pollio

La grande dicotomia del tempo presente: continuare l’Ottobre oppure continuare a negarlo, Filippo Matrisciano

L’imperialismo del debito e la rottura della globalizzazione, Gianmaria Brunazzi e Cristina Re

Relazione conclusiva, Giacomo Marchetti

27 Luglio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO