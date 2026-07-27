L’imperialismo da liberista a predatorio? I materiali a disposizione

È disponibile il volume contenente tutti i contributi al forum sull’imperialismo contemporaneo organizzato dalla Rete dei Comunisti e tenutosi a maggio scorso.
Questo forum dedicato all’imperialismo e al suo carattere predatorio, segue di tre anni quello su “Il Giardino a la Jungla” che aveva esaminato e discusso quella che è stata definita come la “frammentazione del mercato mondiale” e le sue conseguenze. È stata una discussione di estrema importanza, con moltissime sfaccettature e fattori da prendere in esame e da connettere tra loro. I materiali che troverete nel volume sono utili per comprendere in quale fase della lotta di classe ci troviamo ad agire, nel nostro paese e nel mondo.
Qui di seguito l’indice del volume.
Indice
- L’imperialismo da liberista a predatorio? Un forum per discuterne, Rete dei Comunisti
- Imperialism: from liberal to predatory? A forum to discuss it, Rete dei Comunisti
- RELAZIONE INTRODUTTIVA. La Storia va avanti per balzi, Mauro Casadio
- L’Unione Europea tra ambizione all’autonomia strategica e subalternità. Un esempio di sub-imperialismo, Sergio Cararo
- La crisi di egemonia dell’imperialismo euroatlantico, Francesco Piccioni
- L’opposizione al bellicismo è il discrimine per un vero processo di trasformazione, Walter Tucci
- Imperialismo: da liberista a predatorio?, Bruno Steri
- Unione Europea, composizione di classe e possibilità della ricomposizione politico/sociale, Michele Franco
- Lotta alla guerra e battaglia per il socialismo: una moderna prospettiva, Giorgio Cremaschi
- L’unità dei comunisti un fattore per essere efficacemente in campo, Giorgio Brera
- Cronaca di una morte annunciata e la rinascita della Fenice Bennu, Luciano Vasapollo
- L’imperialismo nell’era del capitalismo totale, Franco Russo
- Dalla crisi dell’imperialismo alla transizione verso un nuovo modello globale di sviluppo, Leonardo Bargigli
- Il Donaldo Furioso. Crisi dell’egemonia USA, dedollarizzazione, neoimperialismo. Vladimiro Giacchè
- USA e UE alla canna del gas, Giorgio Gattei
- Oltre l’imperialismo predatorio. Il modello cinese di sviluppo e proiezione globale, Chiara Pollio
- La grande dicotomia del tempo presente: continuare l’Ottobre oppure continuare a negarlo, Filippo Matrisciano
- L’imperialismo del debito e la rottura della globalizzazione, Gianmaria Brunazzi e Cristina Re
- Relazione conclusiva, Giacomo Marchetti
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