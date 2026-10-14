Israele scheda chi manifesta per la Palestina, anche in Italia

“ Ho depositato un’interrogazione parlamentare al governo chiedendo di chiarire se vi siano stati scambi di informazioni tra autorità italiane e israeliane e se siano state impiegate tecnologie di sorveglianza e identificazione dei e delle manifestanti”, così scrive la parlamentare del M5S Stefania Ascari riferendo di una sua interrogazione parlamentare sulla notizia diffusasi nei giorni scorsi secondo cui gli apparati statali israeliani stanno schedando i manifestanti per la Palestina nel nostro paese.