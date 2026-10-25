I consumatori di A.Ba.Co. Abruzzo aderiscono allo sciopero generale

Caro-vita, economia di guerra, sanità a pezzi e tagli al sociale: A.Ba.Co. Abruzzo dichiara la propria totale adesione allo sciopero generale proclamato da USB per venerdì 30 ottobre e scende in piazza a Pescara.

La crisi economica che stiamo attraversando non è più sostenibile. L’inflazione galoppante, il continuo aumento dei prezzi dei beni di prima necessità e i rincari delle bollette energetiche stanno erodendo il potere d’acquisto delle famiglie. A questo scenario drammatico si aggiungono le gravi carenze della sanità pubblica regionale, colpita da continui tagli che costringono i cittadini abruzzesi a ricorrere al privato o a rinunciare del tutto alle cure.

Come consumatori e cittadini non possiamo rimanere immobili. Mentre i salari e le pensioni restano al palo, i costi della vita aumentano e le risorse pubbliche vengono distratte per la spesa militare, lasciando sguarniti i settori chiave del welfare e dei servizi sociali.

A Pescara porteremo la voce di tutti quei cittadini che fanno sempre più fatica ad arrivare alla fine del mese e che subiscono il peso delle speculazioni tariffarie e commerciali.

Scenderemo in piazza al fianco di lavoratori, studenti e pensionati per dare vita a un fronte comune contro le politiche economiche che stanno riducendo sul lastrico le famiglie abruzzesi.

Le principali rivendicazioni di A.Ba.Co. Abruzzo alla piazza di Pescara:

Blocco immediato dei prezzi : misure urgenti per calmierare i beni alimentari essenziali, i carburanti e gli affitti, blocco delle tariffe e tassazione degli extraprofitti delle aziende energetiche e petrolifere.

Difesa della sanità pubblica : stop ai tagli sanitari e riduzione delle liste d’attesa.

Contrasto alle speculazioni : maggiori controlli sulle grandi catene commerciali e sulle società di servizi per fermare i rincari ingiustificati a danno dei consumatori finali.

Investimenti sui servizi pubblici e sul sociale: spostamento delle risorse pubbliche dalle spese militari al sostegno dei redditi, rilancio delle case popolari, potenziamento del trasporto pubblico locale e del servizio idrico.

A.Ba.Co. Abruzzo invita tutti i cittadini, i comitati di quartiere e i movimenti sociali a confluire nella manifestazione che si terrà a Pescara, venerdì 30 ottobre con partenza da Piazza Italia alle ore 10, unendosi al corteo regionale per rivendicare dignità, diritti e una reale tutela del potere d’acquisto.

Per info e contatti stampa:

Abaco – Associazione di Base dei Consumatori – Abruzzo

Email: abruzzo@abaco.info

25 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO