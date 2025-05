Reggio Calabria. Manifestazione contro la visita di Salvini. No al Ponte

Il Movimento No Ponte Calabria aderisce e parteciperà oggi, alle ore 17 a Piazza Italia, al presidio contro la passerella del Ministro Salvini, venuto a magnificare il Ponte sullo Stretto. Un’opera inutile e dannosa, finanziata a colpi di tagli ai diritti e ai bisogni del Sud.

Il Documento di Finanza Pubblica 2025 parla chiaro: nessuna risorsa per sanità, salari e istruzione, mentre si destinano miliardi al riarmo e al Ponte. Per finanziare questa grande truffa è stato ridotto all’osso il Fondo di Perequazione Infrastrutturale, e sono stati sottratti 1,6 miliardi dai Fondi di Coesione e Sviluppo di Calabria e Sicilia: soldi che dovevano servire alle reali esigenze dei nostri territori.

E mentre ci riempiono la testa con l’Alta Velocità, questa rimane finanziata solo fino a Romagnano (Campania), con 18 miliardi mancanti soltanto per la Calabria. Sulle strade provinciali Salvini ha tagliato il 70% dei fondi, 8 milioni in meno per la nostra regione. Il PNRR arranca: secondo SVIMEZ la Calabria ha avviato solo il 23,5% dei progetti regionali, tra gli ultimi in Italia.

La sanità è al collasso: ritardi su ospedali e case di comunità, nonostante il PNRR destinasse al Sud il 40% delle risorse. Sulla SS 106 servono 13 miliardi, ma solo 3 sono stati stanziati, e niente per il tratto Catanzaro-Reggio. La ferrovia jonica resta in gran parte non elettrificata.

Di fronte a questo disastro, il governo Meloni-Salvini alza una cortina di fumo: un Ponte da 15 miliardi, senza progetto esecutivo e approvato con decine di prescrizioni. Un’opera definita di “alto interesse militare” per eludere i controlli europei, malgrado le riserve espresse dagli stessi vertici militari.

Oggi Salvini viene a Reggio a vendere fumo mentre distrugge il Sud e la democrazia con i suoi decreti repressivi. Noi ci saremo per dire no all’abbandono e al saccheggio dei nostri territori!

