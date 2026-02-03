Catanzaro. In ricordo di Giuseppe Malacaria

Mercoledì 4 febbraio come Potere al Popolo Catanzaro saremo in piazzetta della Libertà alle 11:00 per onorare la memoria di Giuseppe Malacaria, muratore ucciso da una bomba durante una manifestazione antifascista negli anni ‘70.

Lo facciamo perché crediamo sia doveroso coltivare una memoria sconosciuta e oltraggiata ai più anche nella nostra città (basti pensare che nel 2007, appena tre giorni dopo l’apposizione di una targa commemorativa nel luogo dell’esplosione, quella fu imbrattata con una svastica e anche lo scorso anno ignoti l’hanno sfregiata).

Lo facciamo perché riteniamo necessario praticare l’antifascismo, ancora di più oggi, in un tempo nel quale i figliocci degli assassinidi Giuseppe Malacaria siedono al governo, cercando di innescare una nuova strategia della tensione, volta a giustificare la repressione del conflitto sociale e la dissoluzione delle garanzie democratiche, perseguite attraverso i diversi decreti sicurezza varati, atti a nascondere la loro incompetente inadeguatezza e la complicità e sudditanza alle politiche guerrafondaie e genocidiarie dell’imperialismo capitalistico neocoloniale, atrraverso una deriva autoritaria volta a scardinare il quadro di diritto proprio della Costituzione Antifascista nata dalla resistenza partigiana.

Ci appelliamo a tutte le forze antifasciste e democratiche della città a partecipare con noi alla commemorazione dando adesione formale, durante la quale verrà apposto simbolicamente un mazzo di rose sotto la targa di Malacaria in sua memoria. Contro ogni fascismo di ieri e di oggi. Ora e sempre resistenza.

