Calabria. Potere al Popolo si unisce al Convoy Nuestra América

Potere al Popolo si unisce al Convoy Nuestra América in una missione politico-umanitaria nata dalla Conferenza Nuestra America tenuta a fine gennaio a Bogotà, ed anche un nostro compagno partirà dalla Calabria e si imbarcherà, assieme ai compagni di molti altri territori, sull’aereo in partenza il 17 c.m. da Roma verso l’isola Caraibica.

In stiva un numero rilevante di medicinali urgenti, apparecchi medicali, cibo e quant’altro necessario per indebolire il pesante blocco voluto dall’America di Trump per piegare Cuba al proprio diktat politico.

Trump aveva promesso, all’indomani dell’aggressione fatta al Venezuela, che Cuba sarebbe stata la prossima.

E con lo stop al petrolio Venezuelano, la crisi sull’isola Caraibica si è acuita: niente energia, niente produzione, impossibilità di fare funzionare ospedali, centri di produzione di vaccini e tutto ciò che per la popolazione è di vitale necessità.

Come non rispondere, allora, alla riconosciuta solidarietà di Cuba con altrettanta da parte nostra, soprattutto in Calabria che ne ha sperimentato l’effetto attraverso l’opera dei 400 medici che tengono aperti i nostri ospedali? E soprattutto Potere al Popolo, partito internazionalista per genesi, solidale e comunista, avrebbe mai potuto essere assente?

Ad una crescente aggressione imperialista i popoli rispondono con una crescente solidarietà.

Ed ecco che la Global Sumud Flotilla si trasforma, appunto, in Convoy aggiungendo alle barche che raggiungeranno tutti i porti di Cuba anche un equipaggio di terra ed aerei in solidarietà con l’isola messa sotto assedio da Trump.

Il Convoy Nuestra América a Cuba è un’azione collettiva: più siamo, più aiuti possiamo portare.

Se non puoi salire sull’aereo o sulla nave, puoi sostenere chi lo fa e contribuire direttamente alle spese logistiche e all’acquisto di materiale umanitario.

Donazioni: Ogni donazione va direttamente alle operazioni del Convoy. Trasparenza garantita.

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IMPORTANTE

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RACCOLTA MEDICINALI:

L’ambasciata Cubana ha trasmesso un elenco dei medicinali urgenti necessari.

Grazie per il tuo fondamentale sostegno al popolo cubano.

15 Marzo 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO