Caserta. No ai licenziamenti-rappresaglia alla Gld

È di ieri il licenziamento, senza alcuna comunicazione e motivazione ufficiale, di Nunzio Briante, lavoratore RSA, rappresentante sindacale USB, alla ” Gestione Logistica Depositi Srl” di Maddaloni (Caserta).

La società in questione è una delle tante aziende che lavorano in subappalto nel settore della logistica. In questo caso, è Logista Italia per conto della “Agenzia dogana e Monopoli di Stato”, quindi un ramo strategico per l’economia del Paese e della nostra provincia devastata da disoccupazione, ristrutturazioni industriali e precarietà.

Il settore, anche in periodo di pandemia, ha aumentato fatturati e profitti quindi ancora minori le ragioni di licenziamenti.

Abbiamo più volte denunciato i lati oscuri delle reti di distribuzione delle merci e le lotte per il salario, la sicurezza e i diritti che si sono moltiplicate e intensificate a fronte di reazioni padronali, repressione e licenziamenti politici, assassinii e violenze sui lavoratori in lotta.

Per tali ragioni sosteniamo la vertenza e la resistenza e lo stato di agitazione alla GLD per il reintegro immediato di Nunzio e il ripristino dei diritti di rappresentanza sindacale.

Chi tocca uno tocca tutti!!!

25 Gennaio 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO