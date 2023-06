Aversa Nord. Vittoria della lotta “No biodigestore”

Dopo tre anni di lotte, mobilitazioni, eventi pubblici, assemblee e sit-in nel territorio ed in Regione Campania arriva la sentenza definitiva del TAR: il Biodigestore nella zona ASI di Aversa -nord non si farà, è ambientalmente non sostenibile.

Finalmente una seconda e definitiva risposta negativa da parte degli organi competenti ai piani criminali della società #Ambyenta, che intendeva costruire un mega impianto di trattamento rifiuti nel nostro territorio, l’ennesimo ecomostro che sarebbe diventato la scure definitiva sulle nostre vite .

Una Terra già fin troppo malata e devastata da traffici illeciti e non che ci hanno portato in questi decenni alla cronaca come “La Terra dei Fuochi” .

Noi come Comitati, Associazioni, organizzazioni ambientaliste, ma anche grazie ad organizzazioni e semplici cittadine e cittadini da anni in prima linea a difesa del nostro territorio e della salute pubblica oggi cantiamo Vittoria .

Un’altra battaglia vinta contro i patti criminali tra politica- industriali ed ecomafie che in questa amata Terra hanno individuato, secondo loro, un territorio facile dove poter portare avanti i loro criminali affari contro la salute pubblica ed un futuro sano dei nostri territori .

Noi lo ribadiamo da sempre:

nella Terra dei fuochi

le soluzioni sono ben altre, bonifiche, rivalutazione dei territori, impianti ecosostenibili e non le ipotesi di costruzione di altri ecomostri che penalizzerebbero l’ecosistema del già fragile territorio e soprattutto della salute pubblica .

Lo sappiamo benissimo che questa è solo l’ennesima battaglia vinta , ma non saremo mai stanchi di combattere contro i vostri piani .

Oggi è un bel giorno per tutte e tutti noi, per il popolo di Terra di Lavoro.

Stop allo Scempio Ambientale Ovunque – Aversa

USB Campania

NoBiodigestoregricignano Nobiodigestoregricignano

Stop Biocidio

Stop allo Scempio Ambientale – Giugliano Stop Biocidio Caserta

Stop ai roghi tossici e salvaguardia dell’ambiente nella Terra dei Fuochi

27 Giugno 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO