Pozzuoli: inizia la mobilitazione contro l’uso antisociale del sisma

Oggi eravamo tante e tanti in piazza della Repubblica. Ancora una volta a pretendere la messa in sicurezza del nostro territorio, delle soluzioni immediate per le persone sfollate e la creazione di presidi permanenti in ogni quartiere della nostra città. Queste sono le priorità per il popolo dei Campi Flegrei.

Per ottenerle non bastano appuntamenti sporadici, dobbiamo costruire una vera e propria mobilitazione popolare. Ci vediamo giovedì 20 marzo alle ore 18:00 al campetto del Parco Bognar in un’assemblea popolare aperta a tutti e tutte.

