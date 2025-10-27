Napoli. Conferenza stampa e assemblea cittadina per i tre compagni arrestati

Sabato 25 ottobre due compagni e una compagna sono stati arrestati per aver contestato la partecipazione di Teva – azienda farmaceutica israeliana complice dell’occupazione e del genocidio in Palestina- al Pharmexpo della Mostra d’Oltremare. La repressione delle forze dell’ordine è stata spietata: accerchiamento dei manifestanti, manganellate, identificazioni e, infine, gli arresti.

Per chiedere l’immediata liberazione di Dario, Mimì e Francesco lunedi mattina alle 11.00 proprio davanti alla Mostra d’Oltremare è stata convocata una conferenza stampa mentre una assemblea pubblica si terrà sempre lunedì 27 ottobre alle 17 a Porta di Massa per costruire assieme il corteo di Sabato 1 novembre

27 Ottobre 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO