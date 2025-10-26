Napoli: 4 fermi e abusi di polizia per la contestazione all’azienda israeliana Teva

Ieri mattina, dopo la manifestazione statica e pacifica contro il colosso farmaceutico Teva, complice del genocidio contro il popolo palestinese, alcune attivisti e attivisti che hanno inscenato un flash mob con striscioni, canti e slogan, mentre si avviavano all’uscita, sono stati bloccati e identificati dalla forze dell’ordine, circondati e malmenati da decine di agenti in tenuta antisommossa.

4 persone sono state condotti in questura.

È evidentemente una questione di svolta repressiva spropositata rispetto alle giuste e necessarie motivazioni che hanno condotto gli attivisti e le attiviste a denunciare la presenza di TEVA e la complicità delle Istituzioni locali con il genocidio ancora in corso.

E’ seguito un appuntamento sotto la Questura di via Medina per chiedere immediata liberazione dei manifestanti fermati.

