Paestum (SA). Proseguono le manifestazioni contro i militari israeliani “in vacanza”

Prosegue nel Cilento la mobilitazione contro la presenza di riservisti e militari israeliani in vacanza premio, ospitati dall’Hotel Ariston di Paestum.

Le manifestazioni ormai vanno avanti da diversi giorni. La mobilitazione popolare ha già fatto saltare la “vacanza” a Paestum del colonnello israeliano Ofer Winter ritenuto un criminale di guerra.

Davanti all’hotel è ben visibile la presenza della polizia che, in alcuni casi, è intervenuto allontanare fisicamente i manifestanti mentre i militari israeliani si sono fatti vedere all’esterno, ma a debita distanza e protetti dalla polizia, a sventolare la bandiera di Israele e indirizzare ai manifestanti gesti osceni.

Trattandosi di riservisti e militari in vacanza premio, è praticamente certo che si tratti di persone che hanno partecipato alle operazioni belliche israeliane a Gaza e in Libano.

I manifestanti sottolineano che, secondo quanto stabilito dall’ONU a settembre 2025, Israele sta commettendo un genocidio contro i palestinesi a Gaza e dunque ospitare i militari israeliani che hanno partecipato alle aggressioni nella Striscia di Gaza vuol dire ospitare chi il genocidio lo sta materialmente compiendo.

Accettare e permettere la presenza dei militari di un esercito che in appena due anni e mezzo hanno tolto la vita a quasi 80mila civili per quegli albergatori significa incassare denaro sporco del sangue degli innocenti e per il nostro paese una vergogna da cancellare. E se non lo fa il governo lo sta facendo la gente che manifesta davanti all’Hotel Ariston di Paestum.

11 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO