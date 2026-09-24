Pozzuoli. Per i senza casa una mattinata di lotta a Napoli

La protesta degli sfollati di Pozzuoli ha raggiunto, di nuovo, il centro di Napoli. Una folta delegazione delle famiglie che hanno subito danni – a seguito del terremoto dello scorso 31 luglio – si è portata sotto la sede dell’ ACER (Agenzia Campana per l’ Edilizia Residenziale) per un incontro con il Direttore e con l’ Assessore Regionale alle Politiche Abitative, Pecoraro.

Nonostante la richiesta di incontro era stata preannunciata, attraverso tutte le formali procedure in uso, l’ Assessore Regionale non si è presentata al Tavolo.

Questa arrogante modalità ha determinato che le famiglie presenti al Presidio hanno, immediatamente, dato vita ad un blocco stradale che ha causato effetti considerevoli sul traffico cittadino. Una sacrosanta azione di lotta a ridosso dell’ area del Lungomare interessata dai preparativi della Kermesse della Coppa America.

A seguito di tale iniziativa conflittuale è pervenuta alle famiglie in piazza e ai comitati rappresentati una convocazione per lunedì prossimo, 28 settembre, in cui l’ Assessore Pecoraro ha assicurato la sua presenza.

A fronte di tale comunicazione i comitati hanno deciso che il previsto incontro intendono effettuarlo presso la sede del municipio di Pozzuoli per coinvolgere un maggiore numero di cittadini e per aumentare la pressione su un Sindaco che, al momento, non è schierato con convinzione dalla parte delle ragioni materiali e sociali dei puteolani.

Anche per questo – come bene ha dichiarato, Andrea Ponticelli di Potere al Popolo – la mobilitazione dovrà estendersi ed articolare a Pozzuoli e in tutta l’ area flegrea.

In continuità con l’ iniziativa di oggi i comitati danno appuntamento per sabato 26/9 alle ore 10 al Dazio di Bagnoli per contestare le “ore/regate” della Coppa America.

24 Settembre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO