Pozzuoli. Esplode la rabbia delle famiglie colpite dal bradisisma

Siamo gli abitanti di via Napoli. Dopo la tremenda scossa del 31 Luglio abbiamo passato intere giornate fuori dalle nostre case, al riparo solo sotto i gazebo della protezione civile.

Abbiamo case lesionate e danneggiate e in moltissimi abbiamo avuto lo sgombero.



Cosa vogliamo? Una soluzione immediata, delle tende dove ripararci la notte e la messa in sicurezza delle nostre case. È mai possibile che lo Stato lasci centinaia di persone in mezzo alla strada?

Ieri sera la nostra rabbia è esplosa. La protezione civile ha rimosso quel poco di tutela che ci era rimasta, togliendo i gazebo sul lungomare di via Napoli. Alla nostra richiesta di montare le tende per darci riparo dopo una giornata di mal tempo, la risposta è stata quella di rimontare gli stessi gazebo rimossi poche ore prima. È così che lo Stato ci tratta? Senza un minimo sostegno?

Vogliamo interventi immediati e soluzioni concrete! Gli affitti sono alle stelle e il CAS non è sufficiente per moltissime famiglie. Vogliamo ora una casa e una soluzione al nostro problema. A via Napoli stiamo soffrendo e vogliamo soluzioni immediate!

14 Agosto 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO